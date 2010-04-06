Oni Strength Pro - Multi-Asset Trendanalyse Dashboard

"Persönlich hat die Verwendung dieses Programms mein Zögern erstaunlicherweise beseitigt und mich in so guter Form gehalten, dass ich mich schließlich entschlossen habe, die MT5-Version zu veröffentlichen!"



■Produktübersicht Oni Strength Pro ist das ultimative Trendanalyseprogramm für MT5, das die Analyse der Währungsstärke mit der Überwachung von Multi-Assets verbindet.

Das größte Highlight des neuestenUpdates v15.00 ist die"Vollautomatische Symbolauswahl": Das System scannt alle überwachten Symbole in Echtzeit und wählt automatisch die"Top 3 Buy"- und "Top 3 Sell" -Kandidaten aus - die mit den stärksten Trends und dem höchsten Gewinnpotenzial - und priorisiert sie oben auf dem Dashboard.

Sie brauchen nicht mehr zwischen Dutzenden von Charts zu wechseln, um nach Chancen zu suchen. In dem Moment, in dem Sie das Tool starten, wird die Antwort auf die Frage, was Sie jetzt handeln sollten, direkt vor Ihren Augen präsentiert.

Warum Oni Strength Pro wählen? (Überwältigende Vorteile)

1. [Revolutionär] Genau wissen, was zu handeln ist auf einen Blick Dies ist die größte Stärke dieses Produkts.

Beseitigen Sie Zweifel: Aus einer riesigen Anzahl von Symbolen wählt das System automatisch die "am stärksten steigenden Werte (Kaufen)" und die "am stärksten fallenden Werte (Verkaufen)"-3 von jedem aus.

Zeitersparnis: Selbst wenn Sie beschäftigt sind, ist die Antwort in dem Moment bereit, in dem Sie den Chart öffnen. Dies reduziert die Zeit für die Marktanalyse um 90%.

Keine verpassten Gelegenheiten: Das System fängt schnelle Bewegungen in kleineren Währungen oder CFDs auf, die Menschen oft übersehen, und präsentiert sie in einem klaren Ranking-Format.

2. Hybrides Überwachungssystem (Integration von relativ und absolut) Ausgestattet mit zwei unabhängigen Analyselogiken, die auf unterschiedliche Marktmerkmale zugeschnitten sind.

Währungsstärkematrix (oberer Teil): Analysiert die relative Stärke der 8 wichtigsten Währungen. Identifiziert sofort die stärksten und schwächsten Währungspaare.

Multi-Asset Monitor (unterer Bereich): Überwacht einzelne Vermögenswerte wie Gold, Bitcoin, Nikkei 225 und Öl auf Basis der absoluten Trendstärke. Perfekt für den Handel und zur Überprüfung von Korrelationen zwischen FX und CFDs.

3. True MTF Logic (Rigorous Environment Recognition): Echtzeit-Angleichung der Richtungen über vier wichtige Zeitrahmen: M15, H1, H4 und D1. Es filtert "temporäre Rückschritte (Rauschen)" heraus, die auf einem einzigen Zeitrahmen schwer zu beurteilen sind, und quantifiziert nur die "hochwahrscheinlichen Trendszenarien", bei denen alle Zeitachsen synchron sind.

4. Cockpit-HUD & Ein-Klick-Bedienung: Kompaktes Design (270px Breite), das die Sicht auf den Chart nicht behindert.

Trendquantifizierung: Interne Berechnung von Moving Average Perfect Order, RSI und ADX zur Bewertung der Trendstärke von "-100% bis +100%".

Sofortiger Chartwechsel: Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche für die automatisch angezeigten "Top 3 Buy/Sell"-Symbole, um sofort zum Zielchart zu springen. Analysieren und handeln Sie in Sekundenschnelle.

5. 100% Non-Repainting-Signale: Die im Chart angezeigten Pfeilsignale werden nach dem Schließen der Kerze dauerhaft fixiert. Es gibt absolut kein Repainting. Das Verhalten in der Vergangenheit bleibt auf dem Chart genau so erhalten, wie es aufgetreten ist, was die Entwicklung von Handelsstrategien auf der Grundlage objektiver Statistiken ermöglicht.

■ Empfohlener Handelsablauf (extrem einfach)

Siehe die Antwort: Überprüfen Sie dieautomatisch angezeigten Schaltflächen "Top 3 Buy" und "Top 3 Sell" oben im Panel. Dies sind die aktuellen Haupttrends. Klicken: Drücken Sie auf die Schaltfläche des Symbols, das Sie interessiert, um den Chart zu wechseln. Einstieg: Bestätigen Sie das Pfeilsignal und die Preisaktion (Pullbacks/Retracements), um einen Einstieg in Betracht zu ziehen.

■ Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Unterstützte Assets: Währungspaare , Edelmetalle (Gold, etc.), Indizes, Kryptowährungen, Energie

Benachrichtigungen: Desktop-Benachrichtigung , Push-Benachrichtigung, E-Mail

Neufärbung: Keine (keine Neufärbung)

■Einrichtungshinweise Wenn CFD-Symbole (wie GOLD oder BTC) nicht auf dem Panel erscheinen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste in das MT4-Fenster "Market Watch" und wählen Sie "Alle anzeigen".

■Risikohinweis Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden. Dieses Produkt zeigt statistisch aufbereitete Daten aus der Vergangenheit an und garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine ausreichende Überprüfung auf einem Demokonto durchführen, bevor Sie tatsächliche Gelder investieren.