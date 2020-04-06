Hedge Rescue Manager ist ein professioneller Expert Advisor für das Handelsmanagement, der für erfahrene Trader entwickelt wurde, die Wert auf Drawdown-Kontrolle, Risikodisziplin und Kapitalerhalt legen.

Dieser EA generiert keine Handelssignale und ist keine gewinnorientierte Strategie.

Er arbeitet nur, wenn bestehende Positionen vorhanden sind, und verwaltet das Risiko durch kontrolliertes Hedging und strukturierte Breakeven-basierte Ausstiege.

Wichtigste Merkmale

Überwachung des Drawdowns auf Basket-Ebene

Einzelne, kontrollierte Absicherung pro Symbol (kein Martingal, kein Raster)

Verfolgung des höchsten (schlimmsten) Drawdowns pro Managementepisode

Erholungsmetriken (Geld und Prozentsatz)

Breakeven- oder gepufferte Basket-Exit-Logik

Notfall-Risikokontrollen (Drawdown, Marge, Spread-Filter)

Dauerhaftes Tracking über Terminal-Neustarts hinweg

Übersichtliches Status- und Metrikpanel auf dem Chart

Wie es funktioniert (Beispiel aus der Praxis)

Beispielszenario:

Ein Händler hat eine oder mehrere bestehende BUY-Positionen für ein Symbol.

Kurz nach dem Einstieg bewegt sich der Kurs steil in die entgegengesetzte Richtung.

Der Handel ist nicht mehr komfortabel:

Der Drawdown nimmt zu

Der ursprüngliche Stopp ist zu weit entfernt

Jetzt zu schließen würde einen Verlust einschließen

Halten ohne Plan erhöht den Stress

Wenn der kombinierte schwebende Verlust einen vordefinierten Schwellenwert erreicht, wird der Hedge Rescue Manager aktiviert.

Der EA eröffnet einen kontrollierten gegenläufigen Hedge-Handel, um eine weitere Eskalation des Drawdowns zu verhindern.

Während die Position abgesichert ist, wird der EA:

Aufzeichnung des größten erreichten kombinierten Verlusts

Verfolgt fortlaufend die Erholung von diesem schlimmsten Punkt

zeigt diese Informationen deutlich im Chart an

Anstatt emotional zu reagieren, hat der Händler nun Struktur und Zeit.

Wenn sich der Preis stabilisiert oder zurückzieht, wartet der Hedge Rescue Manager auf:

Breakeven des Korbes , oder

Breakeven plus einen konfigurierbaren Puffer, abhängig von den Einstellungen

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden alle zusammenhängenden Positionen (ursprüngliche Trades + Hedge) gemeinsam auf kontrollierte und regelbasierte Weise geschlossen.

Der EA eröffnet niemals wiederholte Absicherungen, bildet niemals Durchschnittswerte nach unten aus und läuft niemals dem Preis hinterher.

Sein einziger Zweck ist es, den Schaden zu begrenzen, wenn ein Handel schief geht, und nicht, neue Risiken zu schaffen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist konzipiert für:

Fortgeschrittene diskretionäre Trader

Benutzer von Fondskonten

Trader, die manuelle Positionen verwalten

Händler, die andere EAs verwenden und das Risiko und den Drawdown kontrollieren müssen

Nicht geeignet für Anfänger.

Wichtige Hinweise

Erfordert bestehende offene Positionen zum Betrieb

Die Absicherung hängt vom Kontotyp und den Bestimmungen des Brokers ab

Keine Garantien für Gewinn oder Verlustausgleich

Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu

Professioneller Haftungsausschluss

Hedge Rescue Manager ist ein Werkzeug für das Risikomanagement und kein automatisches Handelssystem.

Er ist für Händler gedacht, die die Mechanismen des Hedging, die Nutzung der Margin und das Drawdown-Verhalten verstehen.

Dieser EA konzentriert sich auf Risikokontrolle und Kapitalerhalt, nicht auf Automatisierungshype.