Hedge Rescue Manager
- Experten
- Guad Bibar
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Hedge Rescue Manager ist ein professioneller Expert Advisor für das Handelsmanagement, der für erfahrene Trader entwickelt wurde, die Wert auf Drawdown-Kontrolle, Risikodisziplin und Kapitalerhalt legen.
Dieser EA generiert keine Handelssignale und ist keine gewinnorientierte Strategie.
Er arbeitet nur, wenn bestehende Positionen vorhanden sind, und verwaltet das Risiko durch kontrolliertes Hedging und strukturierte Breakeven-basierte Ausstiege.
Wichtigste Merkmale
-
Überwachung des Drawdowns auf Basket-Ebene
-
Einzelne, kontrollierte Absicherung pro Symbol (kein Martingal, kein Raster)
-
Verfolgung des höchsten (schlimmsten) Drawdowns pro Managementepisode
-
Erholungsmetriken (Geld und Prozentsatz)
-
Breakeven- oder gepufferte Basket-Exit-Logik
-
Notfall-Risikokontrollen (Drawdown, Marge, Spread-Filter)
-
Dauerhaftes Tracking über Terminal-Neustarts hinweg
-
Übersichtliches Status- und Metrikpanel auf dem Chart
Wie es funktioniert (Beispiel aus der Praxis)
Beispielszenario:
Ein Händler hat eine oder mehrere bestehende BUY-Positionen für ein Symbol.
Kurz nach dem Einstieg bewegt sich der Kurs steil in die entgegengesetzte Richtung.
Der Handel ist nicht mehr komfortabel:
-
Der Drawdown nimmt zu
-
Der ursprüngliche Stopp ist zu weit entfernt
-
Jetzt zu schließen würde einen Verlust einschließen
-
Halten ohne Plan erhöht den Stress
Wenn der kombinierte schwebende Verlust einen vordefinierten Schwellenwert erreicht, wird der Hedge Rescue Manager aktiviert.
Der EA eröffnet einen kontrollierten gegenläufigen Hedge-Handel, um eine weitere Eskalation des Drawdowns zu verhindern.
Während die Position abgesichert ist, wird der EA:
-
Aufzeichnung des größten erreichten kombinierten Verlusts
-
Verfolgt fortlaufend die Erholung von diesem schlimmsten Punkt
-
zeigt diese Informationen deutlich im Chart an
Anstatt emotional zu reagieren, hat der Händler nun Struktur und Zeit.
Wenn sich der Preis stabilisiert oder zurückzieht, wartet der Hedge Rescue Manager auf:
-
Breakeven des Korbes, oder
-
Breakeven plus einen konfigurierbaren Puffer, abhängig von den Einstellungen
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden alle zusammenhängenden Positionen (ursprüngliche Trades + Hedge) gemeinsam auf kontrollierte und regelbasierte Weise geschlossen.
Der EA eröffnet niemals wiederholte Absicherungen, bildet niemals Durchschnittswerte nach unten aus und läuft niemals dem Preis hinterher.
Sein einziger Zweck ist es, den Schaden zu begrenzen, wenn ein Handel schief geht, und nicht, neue Risiken zu schaffen.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt ist konzipiert für:
-
Fortgeschrittene diskretionäre Trader
-
Benutzer von Fondskonten
-
Trader, die manuelle Positionen verwalten
-
Händler, die andere EAs verwenden und das Risiko und den Drawdown kontrollieren müssen
Nicht geeignet für Anfänger.
Wichtige Hinweise
-
Erfordert bestehende offene Positionen zum Betrieb
-
Die Absicherung hängt vom Kontotyp und den Bestimmungen des Brokers ab
-
Keine Garantien für Gewinn oder Verlustausgleich
-
Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu
Professioneller Haftungsausschluss
Hedge Rescue Manager ist ein Werkzeug für das Risikomanagement und kein automatisches Handelssystem.
Er ist für Händler gedacht, die die Mechanismen des Hedging, die Nutzung der Margin und das Drawdown-Verhalten verstehen.
Dieser EA konzentriert sich auf Risikokontrolle und Kapitalerhalt, nicht auf Automatisierungshype.