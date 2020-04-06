Hedge Rescue Manager

Hedge Rescue Manager ist ein professioneller Expert Advisor für das Handelsmanagement, der für erfahrene Trader entwickelt wurde, die Wert auf Drawdown-Kontrolle, Risikodisziplin und Kapitalerhalt legen.

Dieser EA generiert keine Handelssignale und ist keine gewinnorientierte Strategie.
Er arbeitet nur, wenn bestehende Positionen vorhanden sind, und verwaltet das Risiko durch kontrolliertes Hedging und strukturierte Breakeven-basierte Ausstiege.

Wichtigste Merkmale

  • Überwachung des Drawdowns auf Basket-Ebene

  • Einzelne, kontrollierte Absicherung pro Symbol (kein Martingal, kein Raster)

  • Verfolgung des höchsten (schlimmsten) Drawdowns pro Managementepisode

  • Erholungsmetriken (Geld und Prozentsatz)

  • Breakeven- oder gepufferte Basket-Exit-Logik

  • Notfall-Risikokontrollen (Drawdown, Marge, Spread-Filter)

  • Dauerhaftes Tracking über Terminal-Neustarts hinweg

  • Übersichtliches Status- und Metrikpanel auf dem Chart

Wie es funktioniert (Beispiel aus der Praxis)

Beispielszenario:

Ein Händler hat eine oder mehrere bestehende BUY-Positionen für ein Symbol.
Kurz nach dem Einstieg bewegt sich der Kurs steil in die entgegengesetzte Richtung.

Der Handel ist nicht mehr komfortabel:

  • Der Drawdown nimmt zu

  • Der ursprüngliche Stopp ist zu weit entfernt

  • Jetzt zu schließen würde einen Verlust einschließen

  • Halten ohne Plan erhöht den Stress

Wenn der kombinierte schwebende Verlust einen vordefinierten Schwellenwert erreicht, wird der Hedge Rescue Manager aktiviert.

Der EA eröffnet einen kontrollierten gegenläufigen Hedge-Handel, um eine weitere Eskalation des Drawdowns zu verhindern.

Während die Position abgesichert ist, wird der EA:

  • Aufzeichnung des größten erreichten kombinierten Verlusts

  • Verfolgt fortlaufend die Erholung von diesem schlimmsten Punkt

  • zeigt diese Informationen deutlich im Chart an

Anstatt emotional zu reagieren, hat der Händler nun Struktur und Zeit.

Wenn sich der Preis stabilisiert oder zurückzieht, wartet der Hedge Rescue Manager auf:

  • Breakeven des Korbes, oder

  • Breakeven plus einen konfigurierbaren Puffer, abhängig von den Einstellungen

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden alle zusammenhängenden Positionen (ursprüngliche Trades + Hedge) gemeinsam auf kontrollierte und regelbasierte Weise geschlossen.

Der EA eröffnet niemals wiederholte Absicherungen, bildet niemals Durchschnittswerte nach unten aus und läuft niemals dem Preis hinterher.
Sein einziger Zweck ist es, den Schaden zu begrenzen, wenn ein Handel schief geht, und nicht, neue Risiken zu schaffen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist konzipiert für:

  • Fortgeschrittene diskretionäre Trader

  • Benutzer von Fondskonten

  • Trader, die manuelle Positionen verwalten

  • Händler, die andere EAs verwenden und das Risiko und den Drawdown kontrollieren müssen

Nicht geeignet für Anfänger.

Wichtige Hinweise

  • Erfordert bestehende offene Positionen zum Betrieb

  • Die Absicherung hängt vom Kontotyp und den Bestimmungen des Brokers ab

  • Keine Garantien für Gewinn oder Verlustausgleich

  • Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu

Professioneller Haftungsausschluss

Hedge Rescue Manager ist ein Werkzeug für das Risikomanagement und kein automatisches Handelssystem.
Er ist für Händler gedacht, die die Mechanismen des Hedging, die Nutzung der Margin und das Drawdown-Verhalten verstehen.

Dieser EA konzentriert sich auf Risikokontrolle und Kapitalerhalt, nicht auf Automatisierungshype.

Empfohlene Produkte
Midas AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
MIDAS AI ist der Wächter über Ihr Kapital. Sie stürzt sich nicht Hals über Kopf in den Handel, sondern wägt jede Entscheidung mit mathematischer Präzision ab. Seine Stop-Losses und Take-Profits sind keine Zufallszahlen, sondern das Ergebnis sorgfältiger Berechnungen zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung. MIDAS AI ist eine Sinfonie von Analysen und Algorithmen. Wie ein erfahrener Schachspieler berechnet sie ihre Züge durch die Analyse von Charts und Wirtschaftsindikatoren. Sie lässt sich n
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experten
Neural Odin ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Der Algorithmus des Advisors wurde im Zusammenhang mit der Arbeit an einer Scalping-Handelsstrategie entwickelt und angepasst, was die Verwendung einer impliziten Neurokomponente impliziert, die es Ihnen ermöglicht, einen transparenten Trend in chaotischen Marktprozessen zu erfassen. Die Einstellungen des Advisors wurden nach dem Prinzip der Prävalenz des Sicherheitsaspekts bei eröffneten Geschäften konzipiert. Bei Erreichen der Mindestrent
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Expert's signal link arbeitet seit dem 09.07.2019 an 25 verschiedenen Instrumenten. Er wird nach einiger Zeit wieder eingestellt werden. https://www.mql5.com/en/signals/605823 Dieser Expert Advisor funktioniert gut auf täglichen Charts. Eröffnet eine schwebende Order auf der Grundlage der täglichen Preisbewegungen und kann diese schwebende Order auf der Grundlage der Preisbewegungen während des Tages revidieren. Er kann die aktuelle Order beibehalten, indem er die Kursbewegungen verfolgt, und k
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, nachdem der CCI-Indikator die überverkauften oder überkauften Bereiche verlassen hat. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist GBPUSD und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchfüh
FREE
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Robot - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scrapper Scalping vorbei sind? Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scrapen kann. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten u
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experten
Die EA-Strategie basiert auf Zone Recovery , mit einfachen Eingaben. - Dieser EA verwendet nur Pending Orders zur Ausführung der Trades. - Mit Trailing-Stop und Take-Profit-Levels, um die Gewinne zu sichern. Wenn Sie den EA im Backtesting testen, kann es in den meisten Fällen zu Verlusten kommen. Dies liegt daran, dass wir den EA zu Londoner und New Yorker Zeit aktivieren müssen. Bei anderen Handelssitzungen werden Sie verlieren. Filtern Sie also weiterhin manuell die Zeit. Ein Update für die Ze
Tiger Locker
Yang Wu
Experten
ACHTUNG : Der Tiger Locker EA kann nicht im MT4 Strategie-Tester getestet werden !!! Tiger Locker EA Roboter ist ein sehr leistungsfähiges Werkzeug und ein vollautomatischer Roboter für den Forex Handel. Tiger Locker EA ist eine Kombination zahlreicher spezieller Trend-Strategien, die es ermöglicht, die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu finden. Tiger Locker EA Roboter ist für den mittel- und langfristigen Handel konzipiert, der Roboter wird Ihnen helfen, mit Emotionen umzugehen un
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Experten
================================================================================               8-SÄULEN STATISTICAL EDGE SCANNER               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         Reine Mathematik. Null Indikatoren. Professioneller Vorteil. ================================================================================                "Hören Sie auf zu spielen. Beginnen Sie mit Statistik zu handeln." ================================================================================ WAR
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experten
Bevor Sie einen Nachtscaler kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber geben daher keine realistische Vorhersage der zukünftigen Rentabilität. Jede Mean Reversion kann aufgrund von unerwarteten Nachrichten oder Flash Crashs
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLDEN FAIRY - Gold Trading Platform on MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Handels, in der die Technologie Ihr treuer Verbündeter wird! GOLDEN FAIRY ist ein innovativer Trading Advisor, der für eine zuverlässige und effektive Interaktion mit dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf leistungsstarken Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die in Verbindung mit einer gründlichen Analyse der Markttrends und strikten Risikomanagementprinzipien es Ihnen e
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
HFT Golden EA: Fortschrittliches Präzisionshandelssystem Willkommen bei der nächsten Generation des algorithmischen Handels HFT Golden EA stellt einen hochentwickelten Ansatz für den modernen Handel dar und führt Präzisionsgeschäfte mit außergewöhnlichem Gewinnpotenzial, festem Stop-Loss-Schutz und bemerkenswert niedrigem Drawdown aus. Er verlässt sich nicht auf Indikatoren - er basiert ausschließlich auf Preis- und Marktmechanik. DOWNLOAD SETFILES | Setfile 1 Der Sonderpreis von $750 gilt nur
Crusher
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor verwendet die Strategie der Dissonanzanalyse zwischen der Wellenbildung der Kursbewegung des unteren Niveaus und den Fraktalen zweier aufeinander folgender oberer Niveaus. Die Daten des Stochastik-Indikators sind bestätigend und ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Transaktion einzugehen. Jede Handelsposition hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über ein nicht-lineares Trailing-Stop-
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Quantum Gold Bot MT4 ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter (Advisor) für den Goldmarkt (XAUUSD), der nach dem Scalping-Prinzip arbeitet. Er wurde entwickelt, um Preisimpulse - starke Preisbewegungen in kurzen Zeiträumen - sofort zu erfassen und zu nutzen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Wir stellen Ihnen den Quantum Gold Bot vor, Ihren unentbehrlichen Assistenten in der komplexen Welt des XAUUSD-Handels. Quantum Gold Bot ist ein Forex-Robote
SmartGOLDEA
Fu Tak Tin
Experten
Dies ist ein funktionsreicher Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Für den Aufbau eines langfristigen passiven Einkommens wird ein Investitionskapital von **3000 USD** empfohlen. **Hauptfunktionen:** 1.  **Kern-Handelsfunktion:**     *   **Grid-Handelssystem**     *   Bis zu 10 Grid-Ebenen     *   Automatischer Order-Schluss und Neupositionierung beim Erreichen des Ziels jeder Ebene 2.  **Risikomanagement-Funktion:**     *   **Schutzmec
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experten
Tree Of Life EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Trades mit einer ausgeklügelten Mischung aus Indikatoren und internen Algorithmen ausführt. Er wurde durch jahrelanges Testen und Live-Trading entwickelt und erkennt Marktmuster und Trends sehr genau. Die Live-Handelskonten bestätigen dies. Die Hauptindikatoren, die Tree Of Life verwendet, sind der gleitende Durchschnitt und die Stochastik. Zusammen mit den internen Berechnungen haben sich unsere Kombinationen als ein solides Rezep
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Faa Trend EA
Arvin Arce Gatus -
Experten
Typ: Expert Advisor (EA) - Unbegrenzt für MetaTrader 4 Konto Strategie: Das System verwendet kein Grid, verwendet keine Martingale und andere riskante Strategien. FAA TREND EA ist ein vollautomatisches System, das auf Trendlinienausbrüchen basiert. Zeitrahmen: Von M1 bis H1. M5 ist eine gute Wahl Zu handelnde Symbole: Jedes Forex-Paar, BEST in EURUSD... Eigenschaften: Berechnet und zeichnet automatisch Trendlinien in Ihrem Chart. Volle Sicherheitsoptionen. Alle Trades sind durch Stop Loss
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experten
Hallo an alle Anleger. Die meisten von euch wissen nicht, wie man auf diesem Finanzmarkt handelt. Soweit ich weiß, werden 95% der Marktteilnehmer verlieren. Heute möchte ich Ihnen einen EA vorstellen, der nach den Prinzipien des Kapitalmanagements und des Preisausgleichs arbeitet. Der EA handelt mit mehreren Währungspaaren gleichzeitig, um die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Kontorisiko zu reduzieren. Der EA arbeitet und gibt rund um die Uhr Aufträge, damit Sie keine Gelegenheit verpasse
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Expert Advisors bestimmt auf Tages-Charts die Kerzenmuster, die die Richtung des Intraday-Handels vorgeben. Der Trading EA bestimmt, wie lange sich der Preis in überkauften/überverkauften Zonen bewegt und beginnt in Richtung der erwarteten Trendbewegung zu arbeiten. Jede Position wird mit einem engen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Es kann nur eine aktive Position auf dem Markt geöffnet sein. Der EA wurde unter Verwendung von Kursen mit 99% Qualität entwickelt und geteste
No loss strategy EA
Luckius E Kajoka
1 (1)
Experten
Die NO_LOSS_STRATEGY_EA ist die EA, die nicht akzeptieren, Verlust durch die Absicherung der Position der Handelsrichtung, es spielt keine Rolle, welche Richtung der Markt gehen wird, wenn der Markt geht nach oben wird es die Gewinnmitnahme oder wenn der Markt geht nach unten wird es auch die Gewinnmitnahme durch die Regulierung der Höhe der Losgröße verwendet, am Ende, die Geschäfte werden in insgesamt Gewinn zu schließen. Der EA eignet sich für den Handel mit allen Paaren, aber die am meisten
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Experten
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&amp ;lang=en (01) Prüfung ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en (02) Starttermin 21. Dezember 2023 Neue und verbesserte Einstellungen https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en (03) Startdatum 04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix?share=58da3d7968d6&amp;
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experten
Vorstellung des Two Hearts Zone Trading EA von VUK (Am besten anwenden bei Ausbrüchen, Angebot- und Nachfragezonen, Umkehrungen usw.) – das ultimative Werkzeug für ZONE-Handelsbegeisterte. Dieser leistungsstarke Handelsroboter wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu verbessern, indem er automatisierte Unterstützung bei der Navigation durch die ZONE-Handelsstrategie bietet. Mit dem Two Hearts Zone Trading EA können Händler mühelos und präzise am ZONE-Trading teilnehmen. Egal, ob Sie ein erf
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Experten
Detaillierte Anleitung auf Englisch Automatisches Tradingssystem für EURUSD GBPUSD entwickelt. 10 Jahres Backtests sind erfolgreich. EA ist im live Betrieb erfolgreich. Sie bestimmen das Risiko durch einen max Loss Betrag. EA Optionen sind default richtig, EA ist bereit für Trading. Break Even und Trailing implemetiert. Dynamischer Take Profit (optimiert) implementiert. Probieren Sie es aus!
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 2/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
AbuTrader
Murodillo Eshkuvvatov
5 (1)
Experten
Nur 10 Exemplare ab 800 $ Tolle Zeit des Tages ---Kurz gesagt, wir haben einen zu 100 % automatisierten Forex-Roboter namens AbuTrader erstellt (keine menschliche Bestätigung erforderlich) Es kann Geld verdienen, während Sie schlafen oder ein Leben führen PROP FIRM spezielle Set-DATEI zum Bestehen von Tests oder zum Verwalten echter bestandener Konten mit allen Limits komfortabel * Funktioniert mit allen Major- und Minor-Paaren * Zeitrahmen – automatische Auswahl mit PAIRs-Verhalten (
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich nicht um einen allgemeinen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die speziell
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experten
️ Bereits im Besitz des  Boring Pips EA ? Dann bist du berechtigt für  zusätzliche 30 % Rabatt ! Kontaktiere uns, um mehr zu erfahren über: Wie du deinen Rebate (Rückvergütung) erhältst Trumps zweite Amtszeit hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern. Die Spannungen im Nahen Osten haben sich verschärft – zuletzt zwischen Israel und Iran – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpreise ist.
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experten
Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD ) Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie HINWEIS Standard EA Einstellung ist korrekt Zeitrahmen : Täglich D
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experten
Algo Capital I AI Trader: Händler mit Integrität und Einsicht befähigen Algo Capital stellt mit Stolz seinen ersten hochmodernen AI Advanced Intelligence Trader vor - entwickelt, um Ihre Handelserfahrung durch Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktintelligenz zu verändern. Angetrieben von proprietären Algorithmen und tiefgreifender Marktforschung, wurde diese Lösung entwickelt, um eine konsistente, qualitativ hochwertige Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu li
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Rockman
Jia Jie Tian
Experten
WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und eine Anleitung zur Einrichtung des EA zu erhalten. Ich habe viel Zeit und Mühe aufgewendet, um diese Software anspruchsvoll zu gestalten, mit Möglichkeiten für hohe potenzielle Renditen, während der Drawdown unter 20% gehalten wird. Die Algorithmen des Roboters bieten Anlegern jedes Ausbildungsniveaus eine Investitionsmöglichkeit, die sowohl sicher als auch aggressiv ist. Golden Coup EA imitiert die Arbeit des Gehirns und is
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experten
SAR Expert Advisor arbeitet automatisch 24 Stunden von Montag bis Freitag und verwenden VPS , so dass der Roboter arbeitet 24 Stunden von Montag bis Freitag und maximale Handelsergebnisse zu erhalten. Dieses ea verwendet Scalping , Trend und Trailing Stop Strategie. Dieses System verwendet den Parabolic SAR Indikator um Positionen zu eröffnen. Live-Konto Erforderliches Mindestguthaben: $100 auf dem Cent-Konto, $500 auf dem Cent-Konto, $1000 auf dem Micro-Konto SAR Expert Advisor funktioniert für
Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Precision EA
Guad Bibar
Experten
Wichtigste Highlights Multi-Timeframe-Trendfilterung ATR-basierter Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Breakeven Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (AutoMM) Täglicher Verlustschutz Optionale erweiterte Erholungslogik (standardmäßig deaktiviert oder eingeschränkt) Standard-Einstellungen Konservative, marktplatzsichere Konfiguration Entwickelt für Stabilität und kontrollierten Drawdown Aggressive Modi sind optional und nur für erfahrene Benutzer gedacht Empfohlene Verwendung MetaTrader
Quantum Trend Matrix
Guad Bibar
Indikatoren
Quantum Trend Matrix ist ein professioneller MT4-Indikator, der die Marktstruktur und die Volatilität analysiert, um das aktuelle Umfeld als "Bullish", "Bearish", "Sideways" oder "Mixed" zu klassifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen wollen, anstatt in allen Situationen den gleichen Ansatz zu verfolgen. Der Indikator präsentiert seine Analyse in einem übersichtlichen, automatisch skalierenden Chart-Panel mit einer Vertrauensbewertung und e
Quantum Trend Executor
Guad Bibar
Experten
Quantum Trend Executor ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die die Marktstruktur verstehen und eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung gegenüber vollautomatischen Systemen bevorzugen. Dieser EA ist nicht für Anfänger gedacht und ist kein "set-and-forget" Roboter . Der Trader muss ihn nur dann manuell aktivieren, wenn ein klarer Trend vorliegt. Das System konzentriert sich auf den Kapitalschutz bei Marktstörungen und zielt darauf ab, an au
Quantum Range Executor
Guad Bibar
Experten
Quantum Range Executor ist ein manuell gesteuerter Expert Advisor, der für die disziplinierte Ausführung von Range-Trading unter seitwärts tendierenden Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA nutzt die Interaktion mit den Bollinger Bändern, um Chancen für eine Mittelwertumkehr zu erkennen, und steuert das Risiko mit einem ATR-basierten Stop-Loss- und Take-Profit-System. Er soll vom Händler selektiv aktiviert werden, wenn die Marktbedingungen geeignet sind, und nicht kontinuierlich laufen. Hau
Quantum Trend System
Guad Bibar
Experten
Quantum Trend Executor ist ein trendorientierter Expert Advisor, der für den Einsatz unter direktionalen Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA kombiniert Trendfilterung im höheren Zeitrahmen, Volatilitätsbestätigung und Ausführungslogik im niedrigeren Zeitrahmen, um an Trendphasen teilzunehmen und gleichzeitig ungünstige Umgebungen zu vermeiden. Das System ist für Händler gedacht, die eine strukturierte, regelbasierte Ausführung bevorzugen und verstehen, wie wichtig es ist, automatisierte St
Quantum Trend Analyzer
Guad Bibar
Indikatoren
Quantum Trend Analyzer ist ein professioneller Multi-Timeframe-Marktanalyse-Indikator für MetaTrader 4, der Händlern dabei hilft, Trendrichtung, Trendstärke und Qualität des Marktregimes über mehrere Timeframes in einem einzigen Dashboard objektiv zu bewerten. Anstatt sich auf isolierte Signale zu konzentrieren, bewertet der Indikator das gesamte Marktumfeld und klassifiziert jeden Zeitrahmen in klare Regime wie Trend Up , Trend Down , Range / Chop oder Transition . Alle Berechnungen werden nur
UsdJpy Trend System
Guad Bibar
Experten
UsdJpy Trend System ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Das System basiert auf einer regelbasierten Trendlogik und ist so konzipiert, dass es nur dann aktiv wird, wenn vordefinierte technische Bedingungen erfüllt sind. Der Expert Advisor verfolgt einen strukturierten Ausführungsansatz und vermeidet aggressives oder unkontrolliertes Handelsverhalten. Er stützt sich nicht auf Mittelwertbildung, Erholungstechniken oder Positionsvervielfach
QL Ichimoku Trend
Guad Bibar
Indikatoren
QL Ichimoku Dashboard ist ein professionelles Multi-Timeframe-Trendanalyse-Dashboard , das auf der Ichimoku-Marktstruktur basiert. Der Indikator analysiert mehrere Zeitrahmen und zeigt an: Bewertungen der Trendqualität (0-10) Zustände des Marktregimes: Trend, Transition, Chop Eine klare zusammengesetzte Marktbedingung, um zu entscheiden, ob man handeln oder abwarten soll Alle Berechnungen verwenden nur geschlossene Kerzen , so dass der Indikator nicht nachgemalt wird und für die Live-Marktanalys
Quantum Market State
Guad Bibar
Indikatoren
Funktionsweise Quantum Regime Matrix bewertet die Marktbedingungen anhand eines zusammengesetzten analytischen Modells, das Folgendes umfasst: EMA-Struktur und Steigung (schnell, mittel, langsam) ADX-basierte Stärkefilterung Volatilitätskompressionsanalyse unter Verwendung von Bollinger Band Width und ATR Optionale Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen Jede Komponente trägt zu einer internen Regimeklassifizierung bei. On-Chart-Panel Der Indikator zeigt ein Informationspanel an: Aktuelles Marktreg
