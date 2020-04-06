Hedge Rescue Manager
- Эксперты
- Guad Bibar
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Hedge Rescue Manager — это профессиональный торговый менеджер (Expert Advisor), предназначенный для помощи опытным трейдерам в контроле просадки и управлении убыточными торговыми корзинами с использованием строгой, риск-ориентированной логики.
Данный EA не генерирует торговые сигналы и не является системой получения прибыли.
Он работает только при наличии уже открытых позиций, управляя риском через контролируемое хеджирование и выход по безубыточности.
Ключевые возможности
-
Управление просадкой на уровне корзины
-
Одно контролируемое хеджирование (без мартингейла и сеток)
-
Отслеживание максимального убытка (peak drawdown) за торговый эпизод
-
Отображение восстановления от максимальной просадки (в деньгах и процентах)
-
Выход всей корзины по безубыточности или с заданным буфером
-
Аварийные ограничения риска (просадка, маржа, спред)
-
Сохранение состояния при перезапуске терминала
-
Информационная панель на графике
Для кого предназначен продукт
EA предназначен для:
-
Опытных трейдеров
-
Трейдеров с проп- и funded-счетами
-
Пользователей, торгующих вручную или с помощью других EA
-
Трейдеров, понимающих механику хеджирования и маржи
Не подходит для начинающих.
Важная информация
-
Для работы требуются уже открытые позиции
-
Возможность хеджирования зависит от типа брокерского счёта
-
Прибыль и восстановление убытков не гарантируются
Hedge Rescue Manager — это профессиональный инструмент для трейдеров, которые ставят контроль риска, дисциплину и сохранение капитала выше агрессивной автоматизации.