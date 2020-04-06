Hedge Rescue Manager

Hedge Rescue Manager — это профессиональный торговый менеджер (Expert Advisor), предназначенный для помощи опытным трейдерам в контроле просадки и управлении убыточными торговыми корзинами с использованием строгой, риск-ориентированной логики.

Данный EA не генерирует торговые сигналы и не является системой получения прибыли.
Он работает только при наличии уже открытых позиций, управляя риском через контролируемое хеджирование и выход по безубыточности.

Ключевые возможности

  • Управление просадкой на уровне корзины

  • Одно контролируемое хеджирование (без мартингейла и сеток)

  • Отслеживание максимального убытка (peak drawdown) за торговый эпизод

  • Отображение восстановления от максимальной просадки (в деньгах и процентах)

  • Выход всей корзины по безубыточности или с заданным буфером

  • Аварийные ограничения риска (просадка, маржа, спред)

  • Сохранение состояния при перезапуске терминала

  • Информационная панель на графике

Для кого предназначен продукт

EA предназначен для:

  • Опытных трейдеров

  • Трейдеров с проп- и funded-счетами

  • Пользователей, торгующих вручную или с помощью других EA

  • Трейдеров, понимающих механику хеджирования и маржи

Не подходит для начинающих.

Важная информация

  • Для работы требуются уже открытые позиции

  • Возможность хеджирования зависит от типа брокерского счёта

  • Прибыль и восстановление убытков не гарантируются

Hedge Rescue Manager — это профессиональный инструмент для трейдеров, которые ставят контроль риска, дисциплину и сохранение капитала выше агрессивной автоматизации.


