Hedge Rescue Manager — это профессиональный торговый менеджер (Expert Advisor), предназначенный для помощи опытным трейдерам в контроле просадки и управлении убыточными торговыми корзинами с использованием строгой, риск-ориентированной логики.

Данный EA не генерирует торговые сигналы и не является системой получения прибыли.

Он работает только при наличии уже открытых позиций, управляя риском через контролируемое хеджирование и выход по безубыточности.

Ключевые возможности

Управление просадкой на уровне корзины

Одно контролируемое хеджирование (без мартингейла и сеток)

Отслеживание максимального убытка (peak drawdown) за торговый эпизод

Отображение восстановления от максимальной просадки (в деньгах и процентах)

Выход всей корзины по безубыточности или с заданным буфером

Аварийные ограничения риска (просадка, маржа, спред)

Сохранение состояния при перезапуске терминала

Информационная панель на графике

Для кого предназначен продукт

EA предназначен для:

Опытных трейдеров

Трейдеров с проп- и funded-счетами

Пользователей, торгующих вручную или с помощью других EA

Трейдеров, понимающих механику хеджирования и маржи

Не подходит для начинающих.

Важная информация

Для работы требуются уже открытые позиции

Возможность хеджирования зависит от типа брокерского счёта

Прибыль и восстановление убытков не гарантируются

Hedge Rescue Manager — это профессиональный инструмент для трейдеров, которые ставят контроль риска, дисциплину и сохранение капитала выше агрессивной автоматизации.