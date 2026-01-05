Quantum Trend Analyzer

Quantum Trend Analyzer ist ein professioneller Multi-Timeframe-Marktanalyse-Indikator für MetaTrader 4, der Händlern dabei hilft, Trendrichtung, Trendstärke und Qualität des Marktregimes über mehrere Timeframes in einem einzigen Dashboard objektiv zu bewerten.

Anstatt sich auf isolierte Signale zu konzentrieren, bewertet der Indikator das gesamte Marktumfeld und klassifiziert jeden Zeitrahmen in klare Regime wie Trend Up, Trend Down, Range / Chop oder Transition.
Alle Berechnungen werden nur auf der Grundlage bestätigter (geschlossener) Kerzen durchgeführt, ohne Neuberechnungen oder zukunftsorientierte Logik.

Wie der Quantum Trend Analyzer funktioniert

Für jeden ausgewählten Zeitrahmen berechnet der Indikator einen Trendqualitäts-Score (0-100), der auf einer Kombination analytischer Komponenten basiert, darunter:

  • EMA-Struktur und Steigung zur Bewertung der Richtungsabhängigkeit

  • ADX-basierte Stärkemessung, um Trends von energiearmen Bedingungen zu unterscheiden

  • Markteffizienz / Chop-Erkennung, unter Verwendung wählbarer Methoden wie:

    • Choppiness-Index (CI)

    • Effizienz-Verhältnis (ER)

    • Volatilitätskompression (Bollinger Band Breite und ATR Vergleich)

  • Bestätigte Struktur-Pivots zur Validierung der Marktstabilität

Diese Elemente werden in einer einheitlichen Systematik kombiniert und in einem übersichtlichen, kompakten Dashboard angezeigt.

Hauptmerkmale

  • Multi-Timeframe-Trend- und Regime-Analyse in einer Ansicht

  • Quantitativer Trend Quality Score (0-100) pro Zeitrahmen

  • Klare Regime-Kennzeichnungen: Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Range/Chop, Übergang

  • Nur Berechnungen mit geschlossenem Balken (kein Re-Painting)

  • Optionale Warnungen bei Regimewechsel

  • Konfigurierbare Zeitrahmen und Analysekomponenten

  • Geeignet für den kontinuierlichen Chart-Einsatz auf jedem Symbol

Verwendungszweck

Quantum Trend Analyzer ist ein Entscheidungshilfe- und Kontext-Tool, das Händlern helfen soll:

  • Die Ausführung im unteren Zeitrahmen mit den Bedingungen des oberen Zeitrahmens abzustimmen

  • zu erkennen, wann die Märkte im Trend liegen und wann nicht

  • Vermeiden von Strategiefehlanpassungen bei ungünstigen Marktregimen

  • Konsistenz und Disziplin bei Multi-Timeframe-Analysen aufrechtzuerhalten

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator liefert keine Kauf- oder Verkaufssignale.

  • Er automatisiert keine Handelsentscheidungen.

  • Die Ergebnisse sollten als analytischer Kontext und nicht als Vorhersage interpretiert werden.

  • Das Marktverhalten kann sich ändern; vergangene Bedingungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Quantum Trend Analyzer wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Struktur, Regimebewusstsein und analytische Klarheit als Teil eines systematischen Handelsablaufs legen.


