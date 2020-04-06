Hedge Rescue Manager

Hedge Rescue Manager 是一款专业的交易管理型 Expert Advisor（EA），旨在帮助有经验的交易者通过严格的风险优先逻辑，控制回撤并管理亏损交易组合

该 EA 不生成交易信号不是盈利系统
它仅在已有持仓存在时运行，通过受控对冲和基于保本的退出机制来管理风险。

主要功能

  • 交易组合级别的回撤管理

  • 单一受控对冲（无马丁格尔、无网格）

  • 记录每个交易周期中的最大亏损（峰值回撤）

  • 显示从最大亏损中的恢复金额和百分比

  • 交易组合在保本或设定缓冲条件下统一退出

  • 紧急风险控制（回撤、保证金、点差）

  • 终端重启后状态可持续恢复

  • 图表上的信息状态面板

适用人群

本产品适用于：

  • 有经验的交易者

  • 使用资助账户（funded accounts）的交易者

  • 使用手动交易或其他 EA 进场的用户

  • 理解对冲、保证金和风险控制机制的用户

不适合初学者。

重要说明

  • 需要已有持仓才能运行

  • 是否支持对冲取决于经纪商账户类型

  • 不保证盈利或亏损恢复

Hedge Rescue Manager 是为重视风险控制、交易纪律和资金保护的专业交易者设计的工具，而非追求自动化收益的系统。


推荐产品
Midas AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
MIDAS AI 是您资金的守护者。它不会贸然进行交易，而是以数学的精准性权衡每一个决策。它的止损和止盈并非随意设定，而是经过精心计算，旨在最大程度地降低风险并最大程度地提高利润。 MIDAS AI 是分析和算法的完美结合。它如同经验丰富的棋手，通过分析图表和经济指标来预判下一步行动。它不受情绪左右，也不会冲动交易，而是严格遵循基于事实和数据的策略。 完整列表可 在以下网址查看：https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller 想象一下，海量数据源源不断地流入其计算中心。它对数据进行过滤、处理和解读，识别出隐藏的模式和趋势。MIDAS AI 甚至能够识别出预示市场状况变化的最细微信号。 MIDAS AI成功的秘诀在于其强大的适应能力。它通过分析过往交易结果不断学习，并根据不断变化的市场环境调整策略。如同变色龙一般，它能够适应任何环境，确保您的资金稳定增长。 MIDAS AI 不仅仅是一个交易机器人；它是您在金融市场中值得信赖的盟友。它让您摆脱繁琐的日常事务和恐惧，使您能够专注于生活中更重要的事情，同时安心无虞，因为您的资金得到了安全
Neural Odin
Vladislav Filippov
专家
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
专家
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
专家
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
专家
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
专家
From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot               - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators which most of
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
专家
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
Tiger Locker
Yang Wu
专家
ATTENTION : The Tiger Locker EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  Tiger Locker EA  robot is a very Powerful tools and a fully automated robot for  Forex trade.  Tiger Locker EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . Tiger Locker EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The tren
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
专家
================================================================================               8柱统计优势扫描器 (8-Pillar Statistical Edge Scanner)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         纯数学 | 零指标 | 专业优势 ================================================================================                "停止赌博，开始用统计学交易。" ================================================================================ 为什么 95% 的交易者会失败 =====================================================================
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
专家
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
专家
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
专家
Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
GOLDEN FAIRY – Gold Trading Platform on MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Dive into the exciting world of trading, where technology becomes your faithful ally! GOLDEN FAIRY is an innovative trading advisor created for reliable and effective interaction with the gold market. It is based on powerful artificial intelligence algorithms, which, combined with deep analysis of market trends and strict risk management principles, allow you to extract maximum benefit from each transaction. the full list fo
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
专家
HFT Golden EA: Advanced Precision Trading System Welcome to the next generation of algorithmic trading excellence HFT Golden EA represents a sophisticated approach to modern trading, executing precision trades with exceptional profit potential, fixed stop-loss protection, and remarkably low drawdown.  Does not rely on any indicators — purely based on price and market mechanics. DOWNLOAD SETFILES     |   Setfile 1     The special price of $750 is available for the first 10 buyers only. Buy HFT G
Crusher
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor uses the dissonance analysis strategy between the wave formation of the price movement of the lower level and the fractals of two consecutive upper levels. The data of the Stochastic indicator are confirmatory and decisive when making a decision to enter a transaction. Each trading position has a stop loss and take profit. Dangerous trading methods are not used. The Expert Advisor has a non-linear trailing stop system. Recommended trading tools for defaults: 15M: EURGBP, E
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high a
SmartGOLDEA
Fu Tak Tin
专家
這是一個功能豐富的MetaTrader 4黃金交易EA（Expert Advisor）。 建議你用 3000USD 的投資成本,來設立你的長期被動收益 以下是它的主要功能： 1. 核心交易功能 : 網格交易系統 最多10個網格層級 每層達到目標後自動平倉並重新掛單 2. 風險管理功能 : 保護機制 不交易區域（No Trade Zone）： 計算過去7天最高價 距離最高價1000點內不交易(可自定義) 避免追高風險 3. 技術控制功能 : 資金管理 自動手數計算（根據風險百分比） 最大風險控制（預設1%） 鎖定利潤功能 盈利目標設定（$50,000） 4. 可視化功能 : 圖表顯示 資金狀態（淨值、鎖定利潤、可用資金） 保護機制狀態 5. 市場條件檢查 使用ATR（平均真實波幅）過濾 只在波動性足夠時交易 參數配置 輸入參數（MT4屬性窗口可見）： 魔術密碼 不交易區域距離 保護機制開關 交易時段 適用場景 黃金（XAUUSD）交易 震盪市場環境 中長期持倉 風險控制嚴格的需求
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
专家
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    The News Filte
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Faa Trend EA
Arvin Arce Gatus -
专家
Type:  Expert Advisor (EA) - Unlimited for MetaTrader 4 Account Strategy:  The system does Not use Grid, does Not use Martingale and other risky strategies. FAA TREND EA is a fully automated based on Trend Line breakouts.  Timeframe:  From M1 to H1. M5 is a healthy choice  Symbols To Trade:  Any Forex pair, BEST in EURUSD...  Features:  Automatically calculates and draws trend line on your chart.  Full safety options. All trades are protected by Stop Loss with Trailing Stop. Each trade has
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
专家
Hello all investors. Most of you do not know how to trade in this financial market. As far as I know 95% of market participants will lose. Today I want to introduce to you an EA, it   operates on the principles of capital management and price balancing. EA trades multiple currency pairs at the same time to increase profits while reducing account risk. The EA works and gives orders 24/5 so you don't miss the opportunity.   If possible, use it for a better experience. See my expert account at the
Intensive
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
No loss strategy EA
Luckius E Kajoka
1 (1)
专家
The NO_LOSS_STRATEGY_EA is the EA that is not accepting loss by hedging the position of trade direction, it doesn't matter what direction the market will go if the market goes up it will hit the take profit or when the market will go down it will also hit the take profit by regulating the amount of lot size used, in the end, the trades will close in total profit. The EA is suitable to trade on all pairs but the most tested pairs and is very suitable for a good profit are GBPJPY, GBPUSD, USDJPY,
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
专家
隆重推出 HFT KING EA - 终极 HFT KING 交易！这种完全自动化的高频交易系统旨在通过其先进的算法和最先进的功能彻底改变您的交易体验。 HFT King利用技术分析、人工智能、高频交易和机器学习的独特组合，为交易者提供可靠且有利可图的交易信号。 HFT King的尖端技术在识别交易机会、分析市场趋势和精准执行交易方面非常有效。 EA 强大的进场和出场逻辑仅在收盘价时运行，消除市场噪音，优化速度，避免止损追寻，确保未来可靠稳定的利润。 准备好迎接你的下一个高频交易终极王者高水平吧！体验尖端技术和先进交易功能的力量。 建议： 货币对：XAUUSD 时间范围：M15 最低存款：$1000 经纪商账户类型：任何具有 ECN、Raw 或 Razor 且点差极低的经纪商。 重要提示：使用低点差帐户以获得最佳结果非常重要！ 使用 VPS 让 EA 24/7 工作（强烈推荐） HFT KING EA 仅在 mql5 市场上出售。 Lóngzhòng tuīchū HFT KING EA - zhōngjí HFT KING jiāoyì! Zhè zhòng wánquán zìd
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
专家
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&lang=en               (01) testing ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en              (02) start date 21 Dec 2023   New and improved settings  https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en              (03)  start date  04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
专家
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
专家
介绍 VUK 的 Two Hearts Zone Trading EA（最好在突破、供需区、反转等情况下应用）——这是区域交易爱好者的终极工具。这个强大的交易机器人旨在通过提供自动化支持来增强您的交易体验，帮助您使用区域交易策略。 借助Two Hearts Zone Trading EA，交易者可以轻松地进行精准高效的区域交易。无论您是经验丰富的交易者还是初学者，这款专家顾问（EA）都提供了一种无缝的方法来管理您的区域交易活动。 Two Hearts Zone Trading EA通过允许交易者在他们希望的水平和方向上开始形成区域来赋予交易者权力。这种可定制的功能使交易者对其交易策略拥有更大的控制权，从而实现更加个性化和有效的交易体验。 Two Hearts Zone Trading EA的一个突出特点是其创新的自动模式功能。一旦交易关闭，EA会重新开启新的交易，让您获利。这种自动化方法确保持续的交易活动，最大限度地提高您的利润潜力，同时最大限度地减少停机时间。 此外，Two Hearts Zone Trading EA在传播意识方面表现出色，形成了一个完美的交易环境。其传播意识设计确
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
专家
***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
该产品的买家也购买
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
ICMarkets 实盘信号： 点击这里 要成功使用 KT Gold Nexus EA，你需要做什么？ 耐心。纪律。时间。 KT Gold Nexus EA 基于专业交易员和私人基金管理人长期使用的真实交易方法构建。它的核心优势并不在于短期的刺激或快速盈利，而在于长期稳定、一致且可持续的表现。 该 EA 设计用于长期运行。为了真正体现其交易逻辑和潜力，建议至少持续运行一年。与专业交易完全一致，在运行过程中可能会出现亏损的星期，甚至连续几个月处于回撤阶段。这是正常的交易现象。真正重要的是在更长时间周期内所形成的累计整体收益。 许多网格或马丁类系统在初期往往能够快速获利，但几乎最终都会导致账户爆仓。本 EA 的核心设计目标正是避免此类高风险结构，转而专注于稳健、可控且可持续的账户增长。 介绍 KT Gold Nexus EA 是一款专业打造、即装即用的自动交易系统，专为黄金（XAUUSD）市场的 H4 周期而设计。 该 EA 使用 100% 建模质量的 Dukascopy 历史数据进行开发，并在多种不同的市场环境下完成了全面的稳健性测试和压力测试。 历史价格数据被划分为多个不同的市场状态
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
AbuTrader
Murodillo Eshkuvvatov
5 (1)
专家
仅 10 份，800 美元起 一天中的美好时光 ---简而言之，我们创建了 100% 自动化外汇机器人，称为 AbuTrader（根本不需要人工确认） 它可以在你睡觉或生活时赚钱 PROP FIRM 特别设置文件用于通过测试或管理真实的通过帐户所有限制舒适 * 适用于任何主要和次要对 * 时间范围 - 自动选择 PAIR 行为（H1、H4、M30） *最低400美元押金可以 *任何带有任何后缀的 Brooker 服务器都可以 *每月收益约5-10%，无风险 *新闻过滤每日外汇 *策略类型-超硬编码16000行代码全部用于深度资金管理，它配备神经预测和支撑和阻力自动按钮，详细的手动面板和指标自动化 -如果您从我们的网站 AbuMarket 购买，批发价格高达 200 美元 https://abumarket.net/product/abutrader - 如果您从 mql5 购买 - 5 次激活 400 美元 https://www.mql5.com/en/market/product/101891 付款类型 - 最适合您的付款方式多
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
专家
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 产品链接： 点击此处 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
️ 已 拥有   Boring Pips EA ？ 您可享受   额外 30% 折扣 ！ 联系我们了解更多： 如何申 请返现（ rebate ） 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不依赖单一货币对的大波动 、能在多个机会中稳定获利的系统。 还需要 更智能的风险保护机制 ，在初步判断出错时及时止损。 最重要的是，您需要一个能 完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制 的系统。 Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在 波动性高且不确定的市场 中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
Gold Bullion
Armin Heshmat
专家
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
专家
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art AI Advanced Intelligence Trader - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies:
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
专家
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
专家
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
专家
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
专家
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
专家
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
专家
BTCUSD GRID EA 是一款旨在使用网格交易策略的自动化程序 BTCUSD GRID EA 对于初学者和经验丰富的交易者都非常有用。 虽然您可以使用其他类型的交易机器人，但网格交易策略的逻辑性质使加密货币网格交易机器人可以轻松地执行自动交易而不会出现问题。 如果您想尝试网格交易机器人，BTCUSD GRID EA 是整体上最好的平台。 BTCUSD GRID EA 对于加密货币行业非常有效，因为即使在货币波动的情况下，它也能够以理想的价格点执行自动交易。 这种自动交易策略的主要目的是在 EA 内以预设的价格变动发出大量买卖订单。 这种特殊的策略很容易实现自动化，因此通常用于加密货币交易。 如果使用得当，网格交易策略可以让人们在资产价格变化时赚钱。 网格 交易策略已被证明是最有效的。 由于加密货币价格的波动。   -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------   ---------- --------------
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
专家
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Rockman
Jia Jie Tian
专家
高频高效，点滴成河，聚石成山 专做美国本土指数，如纳斯达克指数等等 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢 我花了很多时间和精力使这个软件变得复杂，具有高潜在回报的可能性，同时将回撤保持在 18% 以下（标准手数）在各经纪商下的最小手数下，最大回撤远低于9%。 机器人的算法为任何培训水平的投资者提供了既安全又积极的投资机会。 黄金大赢家EA 模仿大脑的工作，能够学习和适应不断变化的条件和预测情况。 当应用于金融市场交易时，这意味着不仅报价用于分析，如交易机器人，还包括用户认为必要的任何其他数据。 此外，所有原始信息都可以按任意比例组合。 EA 包含自适应市场算法，它使用价格行为模式和标准交易指标。 没有使用危险的资金管理方法。
Guran xauusd
Ran Gu
专家
现在优惠,前十每月30美元,十人之后恢复1000每月  功能介绍 0. 当屏幕上方编辑框显示   交易量热度=0 请耐心等待   1.当屏幕上方编辑框显示 反转=0 ( 等待=1时候,准备买入, 等待=-1时候,准备卖出 ) 2.当 等待!=0  并且等待=反转 的时候,ea正式开仓,大家可以看时机加仓 3.ea属性中屏蔽a和屏蔽b两个参数是屏蔽一些交易信号,如果赋值1,屏蔽效果不再起作用,最好改为0.5,0.8 4.属性中周期可以赋值(40/100),周期越小交易会越频繁,盈利率越小,相反周期越大,交易次数越少,盈利率越高 5.开仓手数初始=0.2,可以自行修改 6.当基本符合开仓条件,ea属性中 提醒=1 的时候会播放 音频提醒大家准备开仓,提醒=0 关闭音频不会再提醒 7.模式 0:达到条件平仓 1:修改止损 8.ea属性在可以设置 达到预期利润 如5000 相当于0.01手交易黄金盈利50,对应属性中的周期,周期越大,可以设置预期利润放大 9.达到预期利润后可以选择  部分平仓 ,0.5相当于平仓50% ea声明 敬请各位用户高度留意，本EA产品仅致力于在交易的适当时机为用
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
专家
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
作者的更多信息
Quantum Precision EA
Guad Bibar
专家
Key Highlights Multi-timeframe trend filtering ATR-based Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Breakeven Risk-based position sizing (AutoMM) Daily loss protection Optional advanced recovery logic (disabled or limited by default) Default Settings Conservative, Marketplace-safe configuration Designed for stability and controlled drawdown Aggressive modes are optional and intended for experienced users only Recommended Use MetaTrader 4 EURUSD (designed and tested for this symbol) Low-spread ac
Quantum Trend Matrix
Guad Bibar
指标
Quantum Trend Matrix is a professional MT4 indicator that analyzes market structure and volatility to classify the current environment as Bullish, Bearish, Sideways, or Mixed . It is built for traders who want to adapt their strategy to market conditions rather than apply the same approach in all situations. The indicator presents its analysis in a clean, auto-sizing on-chart panel with a confidence score and clear strategic context. Why Market Regime Matters Different market conditions require
Quantum Trend Executor
Guad Bibar
专家
Quantum Trend Executor is a professional trend-following Expert Advisor built for traders who understand market structure and prefer controlled, rules-based execution over fully automated systems. This EA is not designed for beginners and is not a set-and-forget robot . It requires the trader to manually activate it only when a clear trend is present. The system focuses on capital protection during market noise and aims to participate in extended directional moves , particularly on XAUUSD (Gold)
Quantum Range Executor
Guad Bibar
专家
Quantum Range Executor is a manually controlled Expert Advisor designed for disciplined range-trading execution in sideways market conditions. The EA uses Bollinger Band price interaction to identify mean-reversion opportunities and manages risk with an ATR-based stop-loss and take-profit framework. It is intended to be enabled selectively by the trader when market conditions are suitable, rather than running continuously. Key Features Mean-reversion execution based on Bollinger Band price inte
Quantum Trend System
Guad Bibar
专家
Quantum Trend Executor is a trend-focused Expert Advisor designed to operate during directional market conditions . The EA combines higher-timeframe trend filtering, volatility confirmation, and lower-timeframe execution logic to participate in trending phases while avoiding unfavorable environments. The system is intended for traders who prefer structured, rule-based execution and understand the importance of enabling automated strategies only when market conditions are appropriate. Core Concep
Quantum Trend Analyzer
Guad Bibar
指标
Quantum Trend Analyzer is a professional multi-timeframe market analysis indicator for MetaTrader 4, designed to help traders objectively assess trend direction, trend strength, and market regime quality across multiple timeframes in a single dashboard. Instead of focusing on isolated signals, the indicator evaluates the overall market environment , classifying each timeframe into clear regimes such as Trend Up , Trend Down , Range / Chop , or Transition . All calculations are performed using c
UsdJpy Trend System
Guad Bibar
专家
UsdJpy Trend System is an automated trading system developed specifically for the USDJPY currency pair. The system is based on rule-driven trend logic and is designed to operate only when predefined technical conditions are met. The Expert Advisor follows a structured execution approach and avoids aggressive or uncontrolled trading behavior. It does not rely on averaging, recovery techniques, or position multiplication. Core Features Designed exclusively for USDJPY Rule-based trend-aligned execu
QL Ichimoku Trend
Guad Bibar
指标
QL Ichimoku Dashboard is a professional multi-timeframe trend analysis dashboard based on Ichimoku market structure. The indicator analyzes multiple timeframes and displays: Trend quality scores (0–10) Market regime states: Trend, Transition, Chop A clear composite market condition to help decide whether to trade or wait All calculations use closed candles only , making the indicator non-repainting and suitable for live market analysis. Features Multi-timeframe Ichimoku analysis Non-repainting (
Quantum Market State
Guad Bibar
指标
How It Works Quantum Regime Matrix evaluates market conditions using a composite analytical model that includes: EMA structure and slope (fast, medium, slow) ADX-based strength filtering Volatility compression analysis using Bollinger Band Width and ATR Optional higher-timeframe alignment Each component contributes to an internal regime classification. On-Chart Panel The indicator displays an informational panel showing: Current market regime Internal state summary Volatility and trend condit
筛选:
无评论
回复评论