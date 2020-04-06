Hedge Rescue Manager 是一款专业的交易管理型 Expert Advisor（EA），旨在帮助有经验的交易者通过严格的风险优先逻辑，控制回撤并管理亏损交易组合。

该 EA 不生成交易信号，不是盈利系统。

它仅在已有持仓存在时运行，通过受控对冲和基于保本的退出机制来管理风险。

主要功能

交易组合级别的回撤管理

单一受控对冲（无马丁格尔、无网格）

记录每个交易周期中的最大亏损（峰值回撤）

显示从最大亏损中的恢复金额和百分比

交易组合在保本或设定缓冲条件下统一退出

紧急风险控制（回撤、保证金、点差）

终端重启后状态可持续恢复

图表上的信息状态面板

适用人群

本产品适用于：

有经验的交易者

使用资助账户（funded accounts）的交易者

使用手动交易或其他 EA 进场的用户

理解对冲、保证金和风险控制机制的用户

不适合初学者。

重要说明

需要已有持仓才能运行

是否支持对冲取决于经纪商账户类型

不保证盈利或亏损恢复

Hedge Rescue Manager 是为重视风险控制、交易纪律和资金保护的专业交易者设计的工具，而非追求自动化收益的系统。