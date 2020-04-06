Hedge Rescue Manager
- 专家
- Guad Bibar
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Hedge Rescue Manager 是一款专业的交易管理型 Expert Advisor（EA），旨在帮助有经验的交易者通过严格的风险优先逻辑，控制回撤并管理亏损交易组合。
该 EA 不生成交易信号，不是盈利系统。
它仅在已有持仓存在时运行，通过受控对冲和基于保本的退出机制来管理风险。
主要功能
-
交易组合级别的回撤管理
-
单一受控对冲（无马丁格尔、无网格）
-
记录每个交易周期中的最大亏损（峰值回撤）
-
显示从最大亏损中的恢复金额和百分比
-
交易组合在保本或设定缓冲条件下统一退出
-
紧急风险控制（回撤、保证金、点差）
-
终端重启后状态可持续恢复
-
图表上的信息状态面板
适用人群
本产品适用于：
-
有经验的交易者
-
使用资助账户（funded accounts）的交易者
-
使用手动交易或其他 EA 进场的用户
-
理解对冲、保证金和风险控制机制的用户
不适合初学者。
重要说明
-
需要已有持仓才能运行
-
是否支持对冲取决于经纪商账户类型
-
不保证盈利或亏损恢复
Hedge Rescue Manager 是为重视风险控制、交易纪律和资金保护的专业交易者设计的工具，而非追求自动化收益的系统。