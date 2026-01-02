Quantum Range Executor

Quantum Range Executor ist ein manuell gesteuerter Expert Advisor, der für die disziplinierte Ausführung von Range-Trading unter seitwärts tendierenden Marktbedingungen entwickelt wurde.

Der EA nutzt die Interaktion mit den Bollinger Bändern, um Chancen für eine Mittelwertumkehr zu erkennen, und steuert das Risiko mit einem ATR-basierten Stop-Loss- und Take-Profit-System. Er soll vom Händler selektiv aktiviert werden, wenn die Marktbedingungen geeignet sind, und nicht kontinuierlich laufen.

Hauptmerkmale

  • Mean-Reversion-Ausführung basierend auf der Interaktion von Bollinger Band-Kursen

  • ATR-basierter Stop-Loss und Take-Profit mit konfigurierbarem Risiko-Ertrags-Verhältnis

  • Jeweils nur ein Trade (keine Grids, keine Martingale, kein Averaging)

  • Optionaler Volatilitätsfilter zur Reduzierung der Aktivität bei Marktexpansion

  • Eingebauter Range-Break-Schutz, der den Handel deaktiviert, wenn sich die Bedingungen ändern

  • Manuelle Aktivierungs-/Deaktivierungssteuerung für flexible Nutzung

  • Feste Losgröße und transparente Risikobehandlung

Bestimmungsgemäße Verwendung

  • Entwickelt für den manuellen Handel innerhalb einer Handelsspanne

  • Am besten geeignet, wenn der Händler einen seitwärts tendierenden oder sich konsolidierenden Markt identifiziert

  • Nicht für starke Trendbedingungen gedacht

Wichtige Informationen

  • Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie.

  • Der Handel ist mit Risiken verbunden und kann zu Verlusten führen.

  • Die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Brokerausführung und den Benutzereinstellungen ab.

  • Es wird dringend empfohlen, den Expert Advisor vor der Verwendung auf einem Live-Konto zu testen.

Quantum Range Executor konzentriert sich auf kontrollierte Ausführung, Flexibilität und Risikobewusstsein und bietet Händlern ein strukturiertes Tool zur Unterstützung ihrer eigenen Marktanalyse und keine vollautomatische Entscheidungsfindung.

Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Market State
Guad Bibar
Indikatoren
Funktionsweise Quantum Regime Matrix bewertet die Marktbedingungen anhand eines zusammengesetzten analytischen Modells, das Folgendes umfasst: EMA-Struktur und Steigung (schnell, mittel, langsam) ADX-basierte Stärkefilterung Volatilitätskompressionsanalyse unter Verwendung von Bollinger Band Width und ATR Optionale Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen Jede Komponente trägt zu einer internen Regimeklassifizierung bei. On-Chart-Panel Der Indikator zeigt ein Informationspanel an: Aktuelles Marktreg
Quantum Precision EA
Guad Bibar
Experten
Precision Quantum EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der auf Multi-Timeframe-Bestätigung und risikokontrollierter Ausführung basiert. Anstatt sich auf Signale in einem einzigen Zeitrahmen zu verlassen, verwendet der EA einen höheren Zeitrahmen, um den Trendkontext zu definieren , und einen niedrigeren Zeitrahmen für präzise Einstiege , was dazu beiträgt, minderwertige Trades während schwankender oder instabiler Marktbedingungen herauszufiltern. Wichtigste Highlights Multi-Timeframe Trend-
Quantum Reversion EA
Guad Bibar
Experten
Quantum Reversion EA ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar EUR/NZD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde . Die Strategielogik, das Handels-Timing und die internen Parameter wurden hauptsächlich unter diesen Bedingungen entwickelt und getestet. Für die beste und beabsichtigte Leistung sollte der EA auf: Symbol: EURNZD Zeitrahmen: M5 Der EA arbeitet vollautomatisch und erfordert kein manuelles Handelsmanagement. Alle Risikoparameter, Optionen für die
Quantum Trend Matrix
Guad Bibar
Indikatoren
Quantum Trend Matrix ist ein professioneller MT4-Indikator, der die Marktstruktur und die Volatilität analysiert, um das aktuelle Umfeld als "Bullish", "Bearish", "Sideways" oder "Mixed" zu klassifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen wollen, anstatt in allen Situationen den gleichen Ansatz zu verfolgen. Der Indikator präsentiert seine Analyse in einem übersichtlichen, automatisch skalierenden Chart-Panel mit einer Vertrauensbewertung und e
Quantum Trend Executor
Guad Bibar
Experten
Quantum Trend Executor ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die die Marktstruktur verstehen und eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung gegenüber vollautomatischen Systemen bevorzugen. Dieser EA ist nicht für Anfänger gedacht und ist kein "set-and-forget" Roboter . Der Trader muss ihn nur dann manuell aktivieren, wenn ein klarer Trend vorliegt. Das System konzentriert sich auf den Kapitalschutz bei Marktstörungen und zielt darauf ab, an au
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension