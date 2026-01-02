Quantum Range Executor ist ein manuell gesteuerter Expert Advisor, der für die disziplinierte Ausführung von Range-Trading unter seitwärts tendierenden Marktbedingungen entwickelt wurde.

Der EA nutzt die Interaktion mit den Bollinger Bändern, um Chancen für eine Mittelwertumkehr zu erkennen, und steuert das Risiko mit einem ATR-basierten Stop-Loss- und Take-Profit-System. Er soll vom Händler selektiv aktiviert werden, wenn die Marktbedingungen geeignet sind, und nicht kontinuierlich laufen.

Hauptmerkmale

Mean-Reversion-Ausführung basierend auf der Interaktion von Bollinger Band-Kursen

ATR-basierter Stop-Loss und Take-Profit mit konfigurierbarem Risiko-Ertrags-Verhältnis

Jeweils nur ein Trade (keine Grids, keine Martingale, kein Averaging)

Optionaler Volatilitätsfilter zur Reduzierung der Aktivität bei Marktexpansion

Eingebauter Range-Break-Schutz, der den Handel deaktiviert, wenn sich die Bedingungen ändern

Manuelle Aktivierungs-/Deaktivierungssteuerung für flexible Nutzung

Feste Losgröße und transparente Risikobehandlung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Entwickelt für den manuellen Handel innerhalb einer Handelsspanne

Am besten geeignet, wenn der Händler einen seitwärts tendierenden oder sich konsolidierenden Markt identifiziert

Nicht für starke Trendbedingungen gedacht

Wichtige Informationen

Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie.

Der Handel ist mit Risiken verbunden und kann zu Verlusten führen.

Die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Brokerausführung und den Benutzereinstellungen ab.

Es wird dringend empfohlen, den Expert Advisor vor der Verwendung auf einem Live-Konto zu testen.

Quantum Range Executor konzentriert sich auf kontrollierte Ausführung, Flexibilität und Risikobewusstsein und bietet Händlern ein strukturiertes Tool zur Unterstützung ihrer eigenen Marktanalyse und keine vollautomatische Entscheidungsfindung.