Quantum Range Executor
- Experten
- Guad Bibar
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Quantum Range Executor ist ein manuell gesteuerter Expert Advisor, der für die disziplinierte Ausführung von Range-Trading unter seitwärts tendierenden Marktbedingungen entwickelt wurde.
Der EA nutzt die Interaktion mit den Bollinger Bändern, um Chancen für eine Mittelwertumkehr zu erkennen, und steuert das Risiko mit einem ATR-basierten Stop-Loss- und Take-Profit-System. Er soll vom Händler selektiv aktiviert werden, wenn die Marktbedingungen geeignet sind, und nicht kontinuierlich laufen.
Hauptmerkmale
Mean-Reversion-Ausführung basierend auf der Interaktion von Bollinger Band-Kursen
ATR-basierter Stop-Loss und Take-Profit mit konfigurierbarem Risiko-Ertrags-Verhältnis
Jeweils nur ein Trade (keine Grids, keine Martingale, kein Averaging)
Optionaler Volatilitätsfilter zur Reduzierung der Aktivität bei Marktexpansion
Eingebauter Range-Break-Schutz, der den Handel deaktiviert, wenn sich die Bedingungen ändern
Manuelle Aktivierungs-/Deaktivierungssteuerung für flexible Nutzung
Feste Losgröße und transparente Risikobehandlung
Bestimmungsgemäße Verwendung
Entwickelt für den manuellen Handel innerhalb einer Handelsspanne
Am besten geeignet, wenn der Händler einen seitwärts tendierenden oder sich konsolidierenden Markt identifiziert
Nicht für starke Trendbedingungen gedacht
Wichtige Informationen
Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie.
Der Handel ist mit Risiken verbunden und kann zu Verlusten führen.
Die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, der Brokerausführung und den Benutzereinstellungen ab.
Es wird dringend empfohlen, den Expert Advisor vor der Verwendung auf einem Live-Konto zu testen.
Quantum Range Executor konzentriert sich auf kontrollierte Ausführung, Flexibilität und Risikobewusstsein und bietet Händlern ein strukturiertes Tool zur Unterstützung ihrer eigenen Marktanalyse und keine vollautomatische Entscheidungsfindung.