Hedge Rescue Manager
- Asesores Expertos
- Guad Bibar
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Hedge Rescue Manager es un Expert Advisor de gestión profesional de operaciones, diseñado para ayudar a traders experimentados a controlar el drawdown y gestionar cestas de operaciones en pérdida mediante una lógica estricta orientada al riesgo.
Este EA no genera señales de trading y no es un sistema de beneficios.
Funciona únicamente cuando ya existen posiciones abiertas, gestionando el riesgo mediante un hedging controlado y salidas basadas en break-even.
Características principales
-
Gestión del drawdown a nivel de cesta
-
Un solo hedge controlado (sin martingala ni grid)
-
Seguimiento del peor drawdown alcanzado por episodio
-
Métricas de recuperación desde la peor pérdida (dinero y porcentaje)
-
Cierre de toda la cesta en break-even o con buffer definido
-
Controles de riesgo de emergencia (drawdown, margen, spread)
-
Persistencia del estado tras reiniciar la plataforma
-
Panel informativo en el gráfico
Uso previsto
Este producto está destinado a:
-
Traders experimentados
-
Usuarios de cuentas fondeadas
-
Traders que operan manualmente o con otros EAs
-
Usuarios que comprenden el funcionamiento del hedging y la gestión de margen
No es adecuado para principiantes.
Información importante
-
Requiere posiciones abiertas para funcionar
-
El hedging depende del tipo de cuenta del bróker
-
No se garantizan beneficios ni recuperación de pérdidas
Hedge Rescue Manager es una herramienta profesional para traders que priorizan el control del riesgo, la disciplina y la preservación del capital sobre la automatización agresiva.