Hedge Rescue Manager es un Expert Advisor de gestión profesional de operaciones, diseñado para ayudar a traders experimentados a controlar el drawdown y gestionar cestas de operaciones en pérdida mediante una lógica estricta orientada al riesgo.

Este EA no genera señales de trading y no es un sistema de beneficios.

Funciona únicamente cuando ya existen posiciones abiertas, gestionando el riesgo mediante un hedging controlado y salidas basadas en break-even.

Características principales

Gestión del drawdown a nivel de cesta

Un solo hedge controlado (sin martingala ni grid)

Seguimiento del peor drawdown alcanzado por episodio

Métricas de recuperación desde la peor pérdida (dinero y porcentaje)

Cierre de toda la cesta en break-even o con buffer definido

Controles de riesgo de emergencia (drawdown, margen, spread)

Persistencia del estado tras reiniciar la plataforma

Panel informativo en el gráfico

Uso previsto

Este producto está destinado a:

Traders experimentados

Usuarios de cuentas fondeadas

Traders que operan manualmente o con otros EAs

Usuarios que comprenden el funcionamiento del hedging y la gestión de margen

No es adecuado para principiantes.

Información importante

Requiere posiciones abiertas para funcionar

El hedging depende del tipo de cuenta del bróker

No se garantizan beneficios ni recuperación de pérdidas

Hedge Rescue Manager es una herramienta profesional para traders que priorizan el control del riesgo, la disciplina y la preservación del capital sobre la automatización agresiva.