Hedge Rescue Manager

Hedge Rescue Manager es un Expert Advisor de gestión profesional de operaciones, diseñado para ayudar a traders experimentados a controlar el drawdown y gestionar cestas de operaciones en pérdida mediante una lógica estricta orientada al riesgo.

Este EA no genera señales de trading y no es un sistema de beneficios.
Funciona únicamente cuando ya existen posiciones abiertas, gestionando el riesgo mediante un hedging controlado y salidas basadas en break-even.

Características principales

  • Gestión del drawdown a nivel de cesta

  • Un solo hedge controlado (sin martingala ni grid)

  • Seguimiento del peor drawdown alcanzado por episodio

  • Métricas de recuperación desde la peor pérdida (dinero y porcentaje)

  • Cierre de toda la cesta en break-even o con buffer definido

  • Controles de riesgo de emergencia (drawdown, margen, spread)

  • Persistencia del estado tras reiniciar la plataforma

  • Panel informativo en el gráfico

Uso previsto

Este producto está destinado a:

  • Traders experimentados

  • Usuarios de cuentas fondeadas

  • Traders que operan manualmente o con otros EAs

  • Usuarios que comprenden el funcionamiento del hedging y la gestión de margen

No es adecuado para principiantes.

Información importante

  • Requiere posiciones abiertas para funcionar

  • El hedging depende del tipo de cuenta del bróker

  • No se garantizan beneficios ni recuperación de pérdidas

Hedge Rescue Manager es una herramienta profesional para traders que priorizan el control del riesgo, la disciplina y la preservación del capital sobre la automatización agresiva.


