Quantum Trend System
- Experten
- Guad Bibar
- Version: 1.0
Quantum Trend Executor ist ein trendorientierter Expert Advisor, der für den Einsatz unter direktionalen Marktbedingungen entwickelt wurde.
Der EA kombiniert Trendfilterung im höheren Zeitrahmen, Volatilitätsbestätigung und Ausführungslogik im niedrigeren Zeitrahmen, um an Trendphasen teilzunehmen und gleichzeitig ungünstige Umgebungen zu vermeiden.
Das System ist für Händler gedacht, die eine strukturierte, regelbasierte Ausführung bevorzugen und verstehen, wie wichtig es ist, automatisierte Strategien nur dann zu aktivieren, wenn die Marktbedingungen angemessen sind.
Kernkonzept
Quantum Trend Executor versucht nicht, den Markt vorherzusagen.
Stattdessen arbeitet er wie folgt:
-
Identifizierung von Trendbedingungen mit Hilfe von Filtern für höhere Zeitrahmen
-
Bestätigung einer ausreichenden Marktaktivität durch Volatilitätsanalyse
-
Ausführung von Trades bei geschlossenen Kerzen anhand vordefinierter technischer Regeln
Dieser Ansatz hilft, das Risiko bei Seitwärtsbewegungen oder instabilen Marktbedingungen zu reduzieren.
Wichtigste Merkmale
-
Trendorientierte Handelslogik mit Filtern für höhere Zeitrahmen
-
Volatilitätsfilter zur Vermeidung von Marktphasen mit geringer Aktivität
-
Einstiegsausführung bei geschlossenen Kerzen (kein Repainting)
-
One-Trade-at-a-Time-Logik für kontrolliertes Engagement
-
Risikomanagement-Tools einschließlich Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even und Trailing-Logik
-
Täglicher Maximalverlustschutz
-
Spread-Filter, Zeit-/Tagesfilter und optionaler Freitagsschluss
-
Optionaler High-Impact-News-Filter zur Reduzierung des Engagements bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen
Verwendung
Quantum Trend Executor ist am besten geeignet für:
-
Trending Marktbedingungen
-
Manuelle Aktivierung durch den Benutzer, wenn Trends vorhanden sind
-
Trader, die eine konservative, regelbasierte Ausführung bevorzugen
Der EA ist nicht für schwankungsanfällige Märkte oder einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb ohne Benutzeraufsicht konzipiert.
Wichtige Hinweise
-
Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und Risikoeinstellungen ab
-
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
-
Benutzern wird empfohlen, den EA vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen.
-
Korrektes Risikomanagement ist unerlässlich
Kompatibilität
-
Plattform: MetaTrader 4
-
Symbol: Jedes (es wird empfohlen, pro Instrument zu testen)
-
Zeitrahmen: Konfigurierbar (Standardkonfiguration optimiert für Trendausführung)
Haftungsausschluss
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne und sollte als Teil eines umfassenderen Handelsplans verwendet werden.
