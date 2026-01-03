Quantum Trend System

Quantum Trend Executor ist ein trendorientierter Expert Advisor, der für den Einsatz unter direktionalen Marktbedingungen entwickelt wurde.
Der EA kombiniert Trendfilterung im höheren Zeitrahmen, Volatilitätsbestätigung und Ausführungslogik im niedrigeren Zeitrahmen, um an Trendphasen teilzunehmen und gleichzeitig ungünstige Umgebungen zu vermeiden.

Das System ist für Händler gedacht, die eine strukturierte, regelbasierte Ausführung bevorzugen und verstehen, wie wichtig es ist, automatisierte Strategien nur dann zu aktivieren, wenn die Marktbedingungen angemessen sind.

Kernkonzept

Quantum Trend Executor versucht nicht, den Markt vorherzusagen.
Stattdessen arbeitet er wie folgt:

  • Identifizierung von Trendbedingungen mit Hilfe von Filtern für höhere Zeitrahmen

  • Bestätigung einer ausreichenden Marktaktivität durch Volatilitätsanalyse

  • Ausführung von Trades bei geschlossenen Kerzen anhand vordefinierter technischer Regeln

Dieser Ansatz hilft, das Risiko bei Seitwärtsbewegungen oder instabilen Marktbedingungen zu reduzieren.

Wichtigste Merkmale

  • Trendorientierte Handelslogik mit Filtern für höhere Zeitrahmen

  • Volatilitätsfilter zur Vermeidung von Marktphasen mit geringer Aktivität

  • Einstiegsausführung bei geschlossenen Kerzen (kein Repainting)

  • One-Trade-at-a-Time-Logik für kontrolliertes Engagement

  • Risikomanagement-Tools einschließlich Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even und Trailing-Logik

  • Täglicher Maximalverlustschutz

  • Spread-Filter, Zeit-/Tagesfilter und optionaler Freitagsschluss

  • Optionaler High-Impact-News-Filter zur Reduzierung des Engagements bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen

Verwendung

Quantum Trend Executor ist am besten geeignet für:

  • Trending Marktbedingungen

  • Manuelle Aktivierung durch den Benutzer, wenn Trends vorhanden sind

  • Trader, die eine konservative, regelbasierte Ausführung bevorzugen

Der EA ist nicht für schwankungsanfällige Märkte oder einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb ohne Benutzeraufsicht konzipiert.

Wichtige Hinweise

  • Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und Risikoeinstellungen ab

  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Benutzern wird empfohlen, den EA vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen.

  • Korrektes Risikomanagement ist unerlässlich

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Symbol: Jedes (es wird empfohlen, pro Instrument zu testen)

  • Zeitrahmen: Konfigurierbar (Standardkonfiguration optimiert für Trendausführung)

Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne und sollte als Teil eines umfassenderen Handelsplans verwendet werden.


Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Reversion EA
Guad Bibar
Experten
Quantum Reversion EA ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar EUR/NZD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde . Die Strategielogik, das Handels-Timing und die internen Parameter wurden hauptsächlich unter diesen Bedingungen entwickelt und getestet. Für die beste und beabsichtigte Leistung sollte der EA auf: Symbol: EURNZD Zeitrahmen: M5 Der EA arbeitet vollautomatisch und erfordert kein manuelles Handelsmanagement. Alle Risikoparameter, Optionen für die
FREE
Quantum Precision EA
Guad Bibar
Experten
Wichtigste Highlights Multi-Timeframe-Trendfilterung ATR-basierter Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Breakeven Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (AutoMM) Täglicher Verlustschutz Optionale erweiterte Erholungslogik (standardmäßig deaktiviert oder eingeschränkt) Standard-Einstellungen Konservative, marktplatzsichere Konfiguration Entwickelt für Stabilität und kontrollierten Drawdown Aggressive Modi sind optional und nur für erfahrene Benutzer gedacht Empfohlene Verwendung MetaTrader
Quantum Trend Matrix
Guad Bibar
Indikatoren
Quantum Trend Matrix ist ein professioneller MT4-Indikator, der die Marktstruktur und die Volatilität analysiert, um das aktuelle Umfeld als "Bullish", "Bearish", "Sideways" oder "Mixed" zu klassifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen wollen, anstatt in allen Situationen den gleichen Ansatz zu verfolgen. Der Indikator präsentiert seine Analyse in einem übersichtlichen, automatisch skalierenden Chart-Panel mit einer Vertrauensbewertung und e
Quantum Trend Executor
Guad Bibar
Experten
Quantum Trend Executor ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die die Marktstruktur verstehen und eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung gegenüber vollautomatischen Systemen bevorzugen. Dieser EA ist nicht für Anfänger gedacht und ist kein "set-and-forget" Roboter . Der Trader muss ihn nur dann manuell aktivieren, wenn ein klarer Trend vorliegt. Das System konzentriert sich auf den Kapitalschutz bei Marktstörungen und zielt darauf ab, an au
Quantum Range Executor
Guad Bibar
Experten
Quantum Range Executor ist ein manuell gesteuerter Expert Advisor, der für die disziplinierte Ausführung von Range-Trading unter seitwärts tendierenden Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA nutzt die Interaktion mit den Bollinger Bändern, um Chancen für eine Mittelwertumkehr zu erkennen, und steuert das Risiko mit einem ATR-basierten Stop-Loss- und Take-Profit-System. Er soll vom Händler selektiv aktiviert werden, wenn die Marktbedingungen geeignet sind, und nicht kontinuierlich laufen. Hau
Quantum Market State
Guad Bibar
Indikatoren
Funktionsweise Quantum Regime Matrix bewertet die Marktbedingungen anhand eines zusammengesetzten analytischen Modells, das Folgendes umfasst: EMA-Struktur und Steigung (schnell, mittel, langsam) ADX-basierte Stärkefilterung Volatilitätskompressionsanalyse unter Verwendung von Bollinger Band Width und ATR Optionale Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen Jede Komponente trägt zu einer internen Regimeklassifizierung bei. On-Chart-Panel Der Indikator zeigt ein Informationspanel an: Aktuelles Marktreg
