Quantum Trend System

Quantum Trend Executor ist ein trendorientierter Expert Advisor, der für den Einsatz unter direktionalen Marktbedingungen entwickelt wurde.

Der EA kombiniert Trendfilterung im höheren Zeitrahmen, Volatilitätsbestätigung und Ausführungslogik im niedrigeren Zeitrahmen, um an Trendphasen teilzunehmen und gleichzeitig ungünstige Umgebungen zu vermeiden.

Das System ist für Händler gedacht, die eine strukturierte, regelbasierte Ausführung bevorzugen und verstehen, wie wichtig es ist, automatisierte Strategien nur dann zu aktivieren, wenn die Marktbedingungen angemessen sind.

Kernkonzept

Quantum Trend Executor versucht nicht, den Markt vorherzusagen.

Stattdessen arbeitet er wie folgt:

Identifizierung von Trendbedingungen mit Hilfe von Filtern für höhere Zeitrahmen

Bestätigung einer ausreichenden Marktaktivität durch Volatilitätsanalyse

Ausführung von Trades bei geschlossenen Kerzen anhand vordefinierter technischer Regeln

Dieser Ansatz hilft, das Risiko bei Seitwärtsbewegungen oder instabilen Marktbedingungen zu reduzieren.

Wichtigste Merkmale

Trendorientierte Handelslogik mit Filtern für höhere Zeitrahmen

Volatilitätsfilter zur Vermeidung von Marktphasen mit geringer Aktivität

Einstiegsausführung bei geschlossenen Kerzen (kein Repainting)

One-Trade-at-a-Time-Logik für kontrolliertes Engagement

Risikomanagement-Tools einschließlich Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even und Trailing-Logik

Täglicher Maximalverlustschutz

Spread-Filter, Zeit-/Tagesfilter und optionaler Freitagsschluss

Optionaler High-Impact-News-Filter zur Reduzierung des Engagements bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen

Verwendung

Quantum Trend Executor ist am besten geeignet für:

Trending Marktbedingungen

Manuelle Aktivierung durch den Benutzer, wenn Trends vorhanden sind

Trader, die eine konservative, regelbasierte Ausführung bevorzugen

Der EA ist nicht für schwankungsanfällige Märkte oder einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb ohne Benutzeraufsicht konzipiert.

Wichtige Hinweise

Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und Risikoeinstellungen ab

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Benutzern wird empfohlen, den EA vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen.

Korrektes Risikomanagement ist unerlässlich

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4

Symbol: Jedes (es wird empfohlen, pro Instrument zu testen)

Zeitrahmen: Konfigurierbar (Standardkonfiguration optimiert für Trendausführung)

Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne und sollte als Teil eines umfassenderen Handelsplans verwendet werden.