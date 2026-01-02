Quantum Trend Executor
- Experten
- Guad Bibar
- Version: 1.0
Quantum Trend Executor ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die die Marktstruktur verstehen und eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung gegenüber vollautomatischen Systemen bevorzugen.
Dieser EA ist nicht für Anfänger gedacht und ist kein "set-and-forget" Roboter.
Der Trader muss ihn nur dann manuell aktivieren, wenn ein klarer Trend vorliegt.
Das System konzentriert sich auf den Kapitalschutz bei Marktstörungen und zielt darauf ab, an ausgedehnten direktionalen Bewegungen teilzunehmen, insbesondere beim XAUUSD (Gold).
Strategie-Logik
Quantum Trend Executor arbeitet mit einem strukturierten, regelbasierten Trendrahmen:
-
Handelt nur in der Richtung eines etablierten Trends
-
Speziell für den M15-Zeitrahmen bei XAUUSD (Gold) entwickelt
-
Jeweils eine Position
-
Feste Lot-Ausführung für vorhersehbares Risikoverhalten
-
Konservative Ausstiegslogik mit Priorität auf Verlustkontrolle
-
Akzeptiert kleine kontrollierte Verluste während der Übergänge
-
Entwickelt, um von gelegentlichen starken Trendausweitungen zu profitieren
Es gibt keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung, kein Scalping und keine Erholungslogik.
Der Begriff "Quantum" bezieht sich auf eine präzise, regelbasierte Ausführung und impliziert keine künstliche Intelligenz, Vorhersage oder neuronale Netzwerke.
Für wen dieser EA geeignet ist
Dieser Expert Advisor ist geeignet für:
-
Fortgeschrittene bis professionelle Trader
-
Trader, die wissen, was ein Trend ist und was nicht
-
Trader, die eine manuelle Kontrolle darüber bevorzugen, wann das System aktiv ist
-
Benutzer, die auf Risikokontrolle und realistische Erwartungen achten
Für wen dieser EA NICHT geeignet ist
Dieser Expert Advisor ist NICHT geeignet für:
-
Anfänger oder unerfahrene Trader
-
Vollständig automatisierter, unbeaufsichtigter Handel
-
Schwankende, unruhige Märkte oder Märkte mit geringer Volatilität
-
Benutzer, die konstante oder tägliche Gewinne erwarten
Manuelle Aktivierung und Marktverständnis sind für die korrekte Verwendung erforderlich.
Wichtige Hinweise
Quantum Trend Executor ist ein Tool zur Trendausführung, kein Signalgenerator.
Die Leistung hängt von der richtigen Marktauswahl und der disziplinierten Nutzung ab.
Dieses Produkt ist für Händler gedacht, die Wert auf Struktur, Risikobewusstsein und realistisches Systemverhalten gegenüber aggressiver Automatisierung legen.
Quantum Trend performs very well in trending markets with steady results.