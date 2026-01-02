Quantum Trend Executor ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die die Marktstruktur verstehen und eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung gegenüber vollautomatischen Systemen bevorzugen.

Dieser EA ist nicht für Anfänger gedacht und ist kein "set-and-forget" Roboter.

Der Trader muss ihn nur dann manuell aktivieren, wenn ein klarer Trend vorliegt.

Das System konzentriert sich auf den Kapitalschutz bei Marktstörungen und zielt darauf ab, an ausgedehnten direktionalen Bewegungen teilzunehmen, insbesondere beim XAUUSD (Gold).

Strategie-Logik

Quantum Trend Executor arbeitet mit einem strukturierten, regelbasierten Trendrahmen:

Handelt nur in der Richtung eines etablierten Trends

Speziell für den M15-Zeitrahmen bei XAUUSD (Gold) entwickelt

Jeweils eine Position

Feste Lot-Ausführung für vorhersehbares Risikoverhalten

Konservative Ausstiegslogik mit Priorität auf Verlustkontrolle

Akzeptiert kleine kontrollierte Verluste während der Übergänge

Entwickelt, um von gelegentlichen starken Trendausweitungen zu profitieren

Es gibt keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung, kein Scalping und keine Erholungslogik.

Der Begriff "Quantum" bezieht sich auf eine präzise, regelbasierte Ausführung und impliziert keine künstliche Intelligenz, Vorhersage oder neuronale Netzwerke.

Für wen dieser EA geeignet ist

Dieser Expert Advisor ist geeignet für:

Fortgeschrittene bis professionelle Trader

Trader, die wissen, was ein Trend ist und was nicht

Trader, die eine manuelle Kontrolle darüber bevorzugen, wann das System aktiv ist

Benutzer, die auf Risikokontrolle und realistische Erwartungen achten

Für wen dieser EA NICHT geeignet ist

Dieser Expert Advisor ist NICHT geeignet für:

Anfänger oder unerfahrene Trader

Vollständig automatisierter, unbeaufsichtigter Handel

Schwankende, unruhige Märkte oder Märkte mit geringer Volatilität

Benutzer, die konstante oder tägliche Gewinne erwarten

Manuelle Aktivierung und Marktverständnis sind für die korrekte Verwendung erforderlich.

Wichtige Hinweise

Quantum Trend Executor ist ein Tool zur Trendausführung, kein Signalgenerator.

Die Leistung hängt von der richtigen Marktauswahl und der disziplinierten Nutzung ab.

Dieses Produkt ist für Händler gedacht, die Wert auf Struktur, Risikobewusstsein und realistisches Systemverhalten gegenüber aggressiver Automatisierung legen.