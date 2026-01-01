Quantum Market State

Quantum Regime Matrix ist ein Indikator zur Analyse von Marktregimen für MetaTrader 5.

Er hilft Händlern objektiv zu erkennen, ob das aktuelle Marktumfeld bullisch, bärisch, seitwärts oder gemischt ist, und gibt kontextbezogene Hinweise darauf, welche Art von Strategie in jedem Regime besser geeignet ist.

Der Indikator ist auf Klarheit, Stabilität und langfristige Nutzung ausgelegt, ohne Nachbesserungen oder zukunftsorientierte Logik.

Warum Marktregime wichtig sind

Die Handelsleistung hängt oft mehr von den Marktbedingungen als von der Strategie selbst ab.

Trendfolgemethoden schneiden in der Regel in schwankenden Märkten unterdurchschnittlich ab, während Mean-Reversion-Ansätze bei starken Trends Probleme haben. Quantum Regime Matrix konzentriert sich auf die Identifizierung der aktuellen Marktlage und ermöglicht es Händlern, ihre Entscheidungsfindung entsprechend anzupassen.

Wie Quantum Regime Matrix funktioniert

Der Indikator bewertet die Marktbedingungen anhand eines gewichteten Multi-Signal-Modells:

EMA-Struktur und Steigung (Fast / Mid / Slow) zur Bewertung der Richtungsabhängigkeit

ADX-Stärkefilter zur Unterscheidung zwischen Trendstärke und energiearmen Bereichen

Analyse der Volatilitätskompression unter Verwendung von: Bollinger Band Breite ATR-Kompression gegenüber historischen Durchschnittswerten

Optionale Bestätigung auf einem höheren Zeitrahmen , um falsche Regime-Klassifizierungen zu reduzieren

Alle Berechnungen verwenden nur bestätigte Bars, um ein erneutes Malen zu vermeiden

Jede Komponente trägt zu einem zusammengesetzten Regime-Score und einem Konfidenzwert bei.

On-Chart-Panel-Ausgabe

Der Indikator zeigt ein sauberes Panel mit automatischer Größenanpassung direkt auf dem Chart an:

Aktuelles Regime: Bullish / Bearish / Seitwärts / Gemischt

Konfidenzwert (0-100)

Strategiekontext (trendfolgend vs. bandbreitenbasiert)

Aufschlüsselung der internen Komponenten (EMA-Struktur, ADX-Status, Volatilitätsstatus)

Optionaler Status der Ausrichtung auf einen höheren Zeitrahmen

Das Panel ist so konzipiert, dass es auf allen Chart-Themen und Bildschirmauflösungen lesbar bleibt.

Für wen dieser Indikator geeignet ist

Händler mit Ermessensspielraum, die vor dem Abschluss von Geschäften den Kontext des Systems kennen möchten

Systemhändler, die auswählen, welche Strategie sie unter den aktuellen Bedingungen anwenden wollen

EA-Entwickler, die einen stabilen Regime-Filter benötigen

Händler, die Wert auf eine nicht nachmalende, bestätigte Balkenanalyse legen

Für wen ist dieser Indikator NICHT geeignet

Trader, die nach automatischen Kauf-/Verkaufssignalen suchen

Benutzer, die Vorhersagen oder zukünftige Preisprognosen erwarten

Vollständig automatisierter Handel ohne menschliche Entscheidungsfindung

Praktische Anwendungsbeispiele

Starkes Trendumfeld: Bevorzugen Sie trendfolgende Strategien wie Pullbacks oder Ausbrüche

Seitwärts gerichtetes Umfeld: Bevorzugen Sie Range-basierte oder Mean-Reversion-Ansätze

Gemischtes Umfeld: Reduzieren Sie das Risiko, warten Sie auf Klarheit, oder vermeiden Sie den Handel

Der Indikator sagt Ihnen nicht, wann Sie handeln sollen, sondern hilft Ihnen zu verstehen , wie sich der Markt verhält.

Technische Hinweise

Verwendet nur die Logik des bestätigten Balkens (keine Neuberechnung)

Funktioniert mit jedem vom Broker unterstützten Symbol und Zeitrahmen

Optionale Multi-Timeframe-Bestätigung

Keine Handelsoperationen, kein Dateizugriff, keine externen Abhängigkeiten

Entwickelt für stabile Leistung in Live-Charts und Strategietests

Hinweis zur Transparenz

Quantum Regime Matrix ist ein Analysetool, das die Entscheidungsfindung unterstützen soll.

Sie ersetzt nicht das Risikomanagement, das Testen von Strategien oder das Urteilsvermögen des Händlers. Alle Handelsentscheidungen verbleiben in der Verantwortung des Anwenders.