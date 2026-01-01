Quantum Market State

Quantum Regime Matrix ist ein Indikator zur Analyse von Marktregimen für MetaTrader 5.
Er hilft Händlern objektiv zu erkennen, ob das aktuelle Marktumfeld bullisch, bärisch, seitwärts oder gemischt ist, und gibt kontextbezogene Hinweise darauf, welche Art von Strategie in jedem Regime besser geeignet ist.

Der Indikator ist auf Klarheit, Stabilität und langfristige Nutzung ausgelegt, ohne Nachbesserungen oder zukunftsorientierte Logik.

Warum Marktregime wichtig sind

Die Handelsleistung hängt oft mehr von den Marktbedingungen als von der Strategie selbst ab.
Trendfolgemethoden schneiden in der Regel in schwankenden Märkten unterdurchschnittlich ab, während Mean-Reversion-Ansätze bei starken Trends Probleme haben. Quantum Regime Matrix konzentriert sich auf die Identifizierung der aktuellen Marktlage und ermöglicht es Händlern, ihre Entscheidungsfindung entsprechend anzupassen.

Wie Quantum Regime Matrix funktioniert

Der Indikator bewertet die Marktbedingungen anhand eines gewichteten Multi-Signal-Modells:

  • EMA-Struktur und Steigung (Fast / Mid / Slow) zur Bewertung der Richtungsabhängigkeit

  • ADX-Stärkefilter zur Unterscheidung zwischen Trendstärke und energiearmen Bereichen

  • Analyse der Volatilitätskompression unter Verwendung von:

    • Bollinger Band Breite

    • ATR-Kompression gegenüber historischen Durchschnittswerten

  • Optionale Bestätigung auf einem höheren Zeitrahmen, um falsche Regime-Klassifizierungen zu reduzieren

  • Alle Berechnungen verwenden nur bestätigte Bars, um ein erneutes Malen zu vermeiden

Jede Komponente trägt zu einem zusammengesetzten Regime-Score und einem Konfidenzwert bei.

On-Chart-Panel-Ausgabe

Der Indikator zeigt ein sauberes Panel mit automatischer Größenanpassung direkt auf dem Chart an:

  • Aktuelles Regime: Bullish / Bearish / Seitwärts / Gemischt

  • Konfidenzwert (0-100)

  • Strategiekontext (trendfolgend vs. bandbreitenbasiert)

  • Aufschlüsselung der internen Komponenten (EMA-Struktur, ADX-Status, Volatilitätsstatus)

  • Optionaler Status der Ausrichtung auf einen höheren Zeitrahmen

Das Panel ist so konzipiert, dass es auf allen Chart-Themen und Bildschirmauflösungen lesbar bleibt.

Für wen dieser Indikator geeignet ist

  • Händler mit Ermessensspielraum, die vor dem Abschluss von Geschäften den Kontext des Systems kennen möchten

  • Systemhändler, die auswählen, welche Strategie sie unter den aktuellen Bedingungen anwenden wollen

  • EA-Entwickler, die einen stabilen Regime-Filter benötigen

  • Händler, die Wert auf eine nicht nachmalende, bestätigte Balkenanalyse legen

Für wen ist dieser Indikator NICHT geeignet

  • Trader, die nach automatischen Kauf-/Verkaufssignalen suchen

  • Benutzer, die Vorhersagen oder zukünftige Preisprognosen erwarten

  • Vollständig automatisierter Handel ohne menschliche Entscheidungsfindung

Praktische Anwendungsbeispiele

  • Starkes Trendumfeld: Bevorzugen Sie trendfolgende Strategien wie Pullbacks oder Ausbrüche

  • Seitwärts gerichtetes Umfeld: Bevorzugen Sie Range-basierte oder Mean-Reversion-Ansätze

  • Gemischtes Umfeld: Reduzieren Sie das Risiko, warten Sie auf Klarheit, oder vermeiden Sie den Handel

Der Indikator sagt Ihnen nicht, wann Sie handeln sollen, sondern hilft Ihnen zu verstehen , wie sich der Markt verhält.

Technische Hinweise

  • Verwendet nur die Logik des bestätigten Balkens (keine Neuberechnung)

  • Funktioniert mit jedem vom Broker unterstützten Symbol und Zeitrahmen

  • Optionale Multi-Timeframe-Bestätigung

  • Keine Handelsoperationen, kein Dateizugriff, keine externen Abhängigkeiten

  • Entwickelt für stabile Leistung in Live-Charts und Strategietests

Hinweis zur Transparenz

Quantum Regime Matrix ist ein Analysetool, das die Entscheidungsfindung unterstützen soll.
Sie ersetzt nicht das Risikomanagement, das Testen von Strategien oder das Urteilsvermögen des Händlers. Alle Handelsentscheidungen verbleiben in der Verantwortung des Anwenders.


Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Precision EA
Guad Bibar
Experten
Precision Quantum EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der auf Multi-Timeframe-Bestätigung und risikokontrollierter Ausführung basiert. Anstatt sich auf Signale in einem einzigen Zeitrahmen zu verlassen, verwendet der EA einen höheren Zeitrahmen, um den Trendkontext zu definieren , und einen niedrigeren Zeitrahmen für präzise Einstiege , was dazu beiträgt, minderwertige Trades während schwankender oder instabiler Marktbedingungen herauszufiltern. Wichtigste Highlights Multi-Timeframe Trend-
FREE
Quantum Reversion EA
Guad Bibar
Experten
Quantum Reversion EA ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar EUR/NZD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde . Die Strategielogik, das Handels-Timing und die internen Parameter wurden hauptsächlich unter diesen Bedingungen entwickelt und getestet. Für die beste und beabsichtigte Leistung sollte der EA auf: Symbol: EURNZD Zeitrahmen: M5 Benutzer können nach eigenem Ermessen mit anderen Währungspaaren oder Zeitrahmen experimentieren; die Leistung außerha
FREE
Quantum Trend Matrix
Guad Bibar
Indikatoren
Mit diesem Indikator werden KEINE Geschäfte eröffnet. Er ist ein Analyseinstrument, das dazu dient, das aktuelle Marktregime zu erkennen und eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Überblick Quantum Trend Matrix ist ein professioneller MT4-Indikator, der die Marktstruktur und die Volatilität analysiert, um das aktuelle Marktumfeld als Bullish, Bearish, Sideways oder Mixed zu klassifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen wollen,
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension