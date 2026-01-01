Mit diesem Indikator werden KEINE Geschäfte eröffnet. Er ist ein Analyseinstrument, das dazu dient, das aktuelle Marktregime zu erkennen und eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Überblick

Quantum Trend Matrix ist ein professioneller MT4-Indikator, der die Marktstruktur und die Volatilität analysiert, um das aktuelle Marktumfeld als Bullish, Bearish, Sideways oder Mixed zu klassifizieren.

Er wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen wollen, anstatt in allen Situationen den gleichen Ansatz zu verfolgen.

Der Indikator präsentiert seine Analyse in einem übersichtlichen, automatisch skalierenden Chart-Panel mit einer Vertrauensbewertung und einem klaren strategischen Kontext.

Warum das Marktregime wichtig ist

Unterschiedliche Marktbedingungen erfordern unterschiedliche Strategien. Trendfolgetechniken funktionieren am besten in direktionalen Märkten, während Range- oder Mean-Reversion-Strategien in Konsolidierungsphasen besser geeignet sind.

Der Einsatz einer Strategie, die nicht zum aktuellen Marktumfeld passt, kann zu inkonsistenten Ergebnissen führen. Quantum Trend Matrix hilft dabei, das vorherrschende Umfeld zu identifizieren, damit Händler ihren Ansatz entsprechend ausrichten können.

Wie Quantum Trend Matrix funktioniert

Der Indikator bewertet den Markt anhand eines gewichteten, multifaktoriellen Modells, das auf bestätigten Kursdaten basiert:

Trendstruktur: EMA-Ausrichtung und Steigungsanalyse

Trendstärke: ADX-basierte Stärkefilterung

Zustand der Volatilität: Bollinger Band-Breite und ATR-Kompression

Optionale Bestätigung des höheren Zeitrahmens: Richtet die Analyse des unteren Zeitrahmens an einem ausgewählten höheren Zeitrahmen aus.

Alle Berechnungen werden auf bestätigten Balken durchgeführt, um das Rauschen zu reduzieren und zukunftsgerichtete Verzerrungen zu vermeiden.

Für wen dieser Indikator geeignet ist

Diskretionäre Händler, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen

System-Trader, die einen Regime-Filter für manuelle oder automatisierte Strategien suchen

EA-Benutzer, die einen nicht handelsbezogenen Marktzustandsfilter suchen

Trader, die Wert auf Struktur, Transparenz und Risikobewusstsein legen

Für wen ist dieser Indikator NICHT geeignet

Trader, die nach automatischen Kauf-/Verkaufssignalen suchen

Nutzer, die eine Handelsausführung oder ein Positionsmanagement erwarten

Diejenigen, die Vorhersagen oder garantierte Ergebnisse suchen

Hauptmerkmale

Erkennt Bullish / Bearish / Sideways / Gemischte Marktregime

Zeigt eine Vertrauensbewertung (0-100) basierend auf der Übereinstimmung der Signale an

Bietet Strategiekontext (trendfolgend vs. bandbreitenbasiert)

Verwendet die Logik des bestätigten Balkens (keine Neuberechnung)

Optionale Multi-Timeframe-Bestätigung

Sauberes, modernes On-Chart-Panel mit automatischer Größenanpassung

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen, der von MT4 unterstützt wird

Beispiele für die Verwendung

Trending Markt:

Wenn der Indikator mit großer Zuversicht einen Aufwärts- oder Abwärtstrend identifiziert, können Trendfolgestrategien wie Pullbacks oder Ausbrüche besser geeignet sein.

Seitwärtsgerichteter Markt:

Wenn eine Schwankungsbreite festgestellt wird, können Händler einen auf der Schwankungsbreite basierenden Ansatz oder eine Mittelwertumkehr in Betracht ziehen und das Trendfolge-Engagement reduzieren.

Gemischte Bedingungen:

Ein gemischter Markt deutet auf Unsicherheiten hin, bei denen ein Abwarten oder eine Risikoreduzierung vorzuziehen sein könnte.

Technische Hinweise

Reiner Indikator (keine Handelsfunktionen)

Verwendet bestätigte historische Balken für die Analyse

Entwickelt, um stabil zu sein und nicht nachzubilden

Kompatibel mit MT4 Strategy Tester für die visuelle Analyse

Hinweis zur Transparenz

Quantum Trend Matrix ist ein Entscheidungshilfe-Tool, kein Handelssystem.

Sie sagt keine zukünftigen Kursbewegungen voraus und garantiert keine Ergebnisse. Die endgültigen Handelsentscheidungen und das Risikomanagement liegen in der Verantwortung des Nutzers.