Quantum Trend Matrix
- Indikatoren
- Guad Bibar
- Version: 1.0
Mit diesem Indikator werden KEINE Geschäfte eröffnet. Er ist ein Analyseinstrument, das dazu dient, das aktuelle Marktregime zu erkennen und eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Überblick
Quantum Trend Matrix ist ein professioneller MT4-Indikator, der die Marktstruktur und die Volatilität analysiert, um das aktuelle Marktumfeld als Bullish, Bearish, Sideways oder Mixed zu klassifizieren.
Er wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen wollen, anstatt in allen Situationen den gleichen Ansatz zu verfolgen.
Der Indikator präsentiert seine Analyse in einem übersichtlichen, automatisch skalierenden Chart-Panel mit einer Vertrauensbewertung und einem klaren strategischen Kontext.
Warum das Marktregime wichtig ist
Unterschiedliche Marktbedingungen erfordern unterschiedliche Strategien. Trendfolgetechniken funktionieren am besten in direktionalen Märkten, während Range- oder Mean-Reversion-Strategien in Konsolidierungsphasen besser geeignet sind.
Der Einsatz einer Strategie, die nicht zum aktuellen Marktumfeld passt, kann zu inkonsistenten Ergebnissen führen. Quantum Trend Matrix hilft dabei, das vorherrschende Umfeld zu identifizieren, damit Händler ihren Ansatz entsprechend ausrichten können.
Wie Quantum Trend Matrix funktioniert
Der Indikator bewertet den Markt anhand eines gewichteten, multifaktoriellen Modells, das auf bestätigten Kursdaten basiert:
-
Trendstruktur: EMA-Ausrichtung und Steigungsanalyse
-
Trendstärke: ADX-basierte Stärkefilterung
-
Zustand der Volatilität: Bollinger Band-Breite und ATR-Kompression
-
Optionale Bestätigung des höheren Zeitrahmens: Richtet die Analyse des unteren Zeitrahmens an einem ausgewählten höheren Zeitrahmen aus.
Alle Berechnungen werden auf bestätigten Balken durchgeführt, um das Rauschen zu reduzieren und zukunftsgerichtete Verzerrungen zu vermeiden.
Für wen dieser Indikator geeignet ist
-
Diskretionäre Händler, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen
-
System-Trader, die einen Regime-Filter für manuelle oder automatisierte Strategien suchen
-
EA-Benutzer, die einen nicht handelsbezogenen Marktzustandsfilter suchen
-
Trader, die Wert auf Struktur, Transparenz und Risikobewusstsein legen
Für wen ist dieser Indikator NICHT geeignet
-
Trader, die nach automatischen Kauf-/Verkaufssignalen suchen
-
Nutzer, die eine Handelsausführung oder ein Positionsmanagement erwarten
-
Diejenigen, die Vorhersagen oder garantierte Ergebnisse suchen
Hauptmerkmale
-
Erkennt Bullish / Bearish / Sideways / Gemischte Marktregime
-
Zeigt eine Vertrauensbewertung (0-100) basierend auf der Übereinstimmung der Signale an
-
Bietet Strategiekontext (trendfolgend vs. bandbreitenbasiert)
-
Verwendet die Logik des bestätigten Balkens (keine Neuberechnung)
-
Optionale Multi-Timeframe-Bestätigung
-
Sauberes, modernes On-Chart-Panel mit automatischer Größenanpassung
-
Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen, der von MT4 unterstützt wird
Beispiele für die Verwendung
Trending Markt:
Wenn der Indikator mit großer Zuversicht einen Aufwärts- oder Abwärtstrend identifiziert, können Trendfolgestrategien wie Pullbacks oder Ausbrüche besser geeignet sein.
Seitwärtsgerichteter Markt:
Wenn eine Schwankungsbreite festgestellt wird, können Händler einen auf der Schwankungsbreite basierenden Ansatz oder eine Mittelwertumkehr in Betracht ziehen und das Trendfolge-Engagement reduzieren.
Gemischte Bedingungen:
Ein gemischter Markt deutet auf Unsicherheiten hin, bei denen ein Abwarten oder eine Risikoreduzierung vorzuziehen sein könnte.
Technische Hinweise
-
Reiner Indikator (keine Handelsfunktionen)
-
Verwendet bestätigte historische Balken für die Analyse
-
Entwickelt, um stabil zu sein und nicht nachzubilden
-
Kompatibel mit MT4 Strategy Tester für die visuelle Analyse
Hinweis zur Transparenz
Quantum Trend Matrix ist ein Entscheidungshilfe-Tool, kein Handelssystem.
Sie sagt keine zukünftigen Kursbewegungen voraus und garantiert keine Ergebnisse. Die endgültigen Handelsentscheidungen und das Risikomanagement liegen in der Verantwortung des Nutzers.