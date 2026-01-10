QL Ichimoku Trend

QL Ichimoku Dashboard ist ein professionelles Multi-Timeframe-Trendanalyse-Dashboard, das auf der Ichimoku-Marktstruktur basiert.

Der Indikator analysiert mehrere Zeitrahmen und zeigt an:

  • Bewertungen der Trendqualität (0-10)

  • Zustände des Marktregimes: Trend, Transition, Chop

  • Eine klare zusammengesetzte Marktbedingung, um zu entscheiden, ob man handeln oder abwarten soll

Alle Berechnungen verwenden nur geschlossene Kerzen, so dass der Indikator nicht nachgemalt wird und für die Live-Marktanalyse geeignet ist.

Merkmale

  • Ichimoku-Analyse für mehrere Zeitrahmen

  • Nicht nachbildend (nur geschlossene Kerzen)

  • Nur Dashboard - kein Handel, keine Signale

  • Saubere, leichtgewichtige On-Chart-Schnittstelle

  • Funktioniert mit allen Symbolen und 4/5-stelligen Brokern

  • Vollständig anpassbares Layout und Aussehen

Wichtig

Dieser Indikator eröffnet oder verwaltet keine Trades.
Er ist als Marktfilter und Bestätigungswerkzeug für diskretionäre Händler konzipiert.


Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Precision EA
Guad Bibar
Experten
Wichtigste Highlights Multi-Timeframe-Trendfilterung ATR-basierter Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Breakeven Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (AutoMM) Täglicher Verlustschutz Optionale erweiterte Erholungslogik (standardmäßig deaktiviert oder eingeschränkt) Standard-Einstellungen Konservative, marktplatzsichere Konfiguration Entwickelt für Stabilität und kontrollierten Drawdown Aggressive Modi sind optional und nur für erfahrene Benutzer gedacht Empfohlene Verwendung MetaTrader
Quantum Trend Matrix
Guad Bibar
Indikatoren
Quantum Trend Matrix ist ein professioneller MT4-Indikator, der die Marktstruktur und die Volatilität analysiert, um das aktuelle Umfeld als "Bullish", "Bearish", "Sideways" oder "Mixed" zu klassifizieren. Er wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie an die Marktbedingungen anpassen wollen, anstatt in allen Situationen den gleichen Ansatz zu verfolgen. Der Indikator präsentiert seine Analyse in einem übersichtlichen, automatisch skalierenden Chart-Panel mit einer Vertrauensbewertung und e
Quantum Trend Executor
Guad Bibar
Experten
Quantum Trend Executor ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die die Marktstruktur verstehen und eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung gegenüber vollautomatischen Systemen bevorzugen. Dieser EA ist nicht für Anfänger gedacht und ist kein "set-and-forget" Roboter . Der Trader muss ihn nur dann manuell aktivieren, wenn ein klarer Trend vorliegt. Das System konzentriert sich auf den Kapitalschutz bei Marktstörungen und zielt darauf ab, an au
Quantum Range Executor
Guad Bibar
Experten
Quantum Range Executor ist ein manuell gesteuerter Expert Advisor, der für die disziplinierte Ausführung von Range-Trading unter seitwärts tendierenden Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA nutzt die Interaktion mit den Bollinger Bändern, um Chancen für eine Mittelwertumkehr zu erkennen, und steuert das Risiko mit einem ATR-basierten Stop-Loss- und Take-Profit-System. Er soll vom Händler selektiv aktiviert werden, wenn die Marktbedingungen geeignet sind, und nicht kontinuierlich laufen. Hau
Quantum Trend System
Guad Bibar
Experten
Quantum Trend Executor ist ein trendorientierter Expert Advisor, der für den Einsatz unter direktionalen Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA kombiniert Trendfilterung im höheren Zeitrahmen, Volatilitätsbestätigung und Ausführungslogik im niedrigeren Zeitrahmen, um an Trendphasen teilzunehmen und gleichzeitig ungünstige Umgebungen zu vermeiden. Das System ist für Händler gedacht, die eine strukturierte, regelbasierte Ausführung bevorzugen und verstehen, wie wichtig es ist, automatisierte St
Quantum Trend Analyzer
Guad Bibar
Indikatoren
Quantum Trend Analyzer ist ein professioneller Multi-Timeframe-Marktanalyse-Indikator für MetaTrader 4, der Händlern dabei hilft, Trendrichtung, Trendstärke und Qualität des Marktregimes über mehrere Timeframes in einem einzigen Dashboard objektiv zu bewerten. Anstatt sich auf isolierte Signale zu konzentrieren, bewertet der Indikator das gesamte Marktumfeld und klassifiziert jeden Zeitrahmen in klare Regime wie Trend Up , Trend Down , Range / Chop oder Transition . Alle Berechnungen werden nur
UsdJpy Trend System
Guad Bibar
Experten
UsdJpy Trend System ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Das System basiert auf einer regelbasierten Trendlogik und ist so konzipiert, dass es nur dann aktiv wird, wenn vordefinierte technische Bedingungen erfüllt sind. Der Expert Advisor verfolgt einen strukturierten Ausführungsansatz und vermeidet aggressives oder unkontrolliertes Handelsverhalten. Er stützt sich nicht auf Mittelwertbildung, Erholungstechniken oder Positionsvervielfach
Quantum Market State
Guad Bibar
Indikatoren
Funktionsweise Quantum Regime Matrix bewertet die Marktbedingungen anhand eines zusammengesetzten analytischen Modells, das Folgendes umfasst: EMA-Struktur und Steigung (schnell, mittel, langsam) ADX-basierte Stärkefilterung Volatilitätskompressionsanalyse unter Verwendung von Bollinger Band Width und ATR Optionale Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen Jede Komponente trägt zu einer internen Regimeklassifizierung bei. On-Chart-Panel Der Indikator zeigt ein Informationspanel an: Aktuelles Marktreg
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension