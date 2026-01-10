QL Ichimoku Trend

QL Ichimoku Dashboard ist ein professionelles Multi-Timeframe-Trendanalyse-Dashboard, das auf der Ichimoku-Marktstruktur basiert.

Der Indikator analysiert mehrere Zeitrahmen und zeigt an:

Bewertungen der Trendqualität (0-10)

Zustände des Marktregimes: Trend, Transition, Chop

Eine klare zusammengesetzte Marktbedingung, um zu entscheiden, ob man handeln oder abwarten soll

Alle Berechnungen verwenden nur geschlossene Kerzen, so dass der Indikator nicht nachgemalt wird und für die Live-Marktanalyse geeignet ist.

Merkmale

Ichimoku-Analyse für mehrere Zeitrahmen

Nicht nachbildend (nur geschlossene Kerzen)

Nur Dashboard - kein Handel, keine Signale

Saubere, leichtgewichtige On-Chart-Schnittstelle

Funktioniert mit allen Symbolen und 4/5-stelligen Brokern

Vollständig anpassbares Layout und Aussehen

Wichtig

Dieser Indikator eröffnet oder verwaltet keine Trades.

Er ist als Marktfilter und Bestätigungswerkzeug für diskretionäre Händler konzipiert.