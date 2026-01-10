QL Ichimoku Trend
QL Ichimoku Dashboard ist ein professionelles Multi-Timeframe-Trendanalyse-Dashboard, das auf der Ichimoku-Marktstruktur basiert.
Der Indikator analysiert mehrere Zeitrahmen und zeigt an:
-
Bewertungen der Trendqualität (0-10)
-
Zustände des Marktregimes: Trend, Transition, Chop
-
Eine klare zusammengesetzte Marktbedingung, um zu entscheiden, ob man handeln oder abwarten soll
Alle Berechnungen verwenden nur geschlossene Kerzen, so dass der Indikator nicht nachgemalt wird und für die Live-Marktanalyse geeignet ist.
Merkmale
-
Ichimoku-Analyse für mehrere Zeitrahmen
-
Nicht nachbildend (nur geschlossene Kerzen)
-
Nur Dashboard - kein Handel, keine Signale
-
Saubere, leichtgewichtige On-Chart-Schnittstelle
-
Funktioniert mit allen Symbolen und 4/5-stelligen Brokern
-
Vollständig anpassbares Layout und Aussehen
Wichtig
Dieser Indikator eröffnet oder verwaltet keine Trades.
Er ist als Marktfilter und Bestätigungswerkzeug für diskretionäre Händler konzipiert.