Cisd Cid Bpr combined indicator for MT4

CISD-CSD & BPR Kombinierter Indikator für MetaTrader 4

Der CISD-CSD & BPR Kombinierte Indikator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches technisches Analysetool, das auf der ICT (Inner Circle Trader) Methodik aufbaut. Durch die Integration der Konzepte von CSD, CISD und BPR identifiziert dieser Indikator kritische Marktzonen und liefert präzise Einstiegssignale zu Momenten mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Zum Verständnis des CISD-Modells

Die CISD-Struktur basiert auf vier Kernphasen:

Konsolidierung

Impuls

Swing-Bewegung

Divergenz

Während der Konsolidierung bewegt sich der Kurs in der Regel innerhalb einer engen Spanne ohne klare Richtungsvorgabe, so dass sich Liquidität ansammeln kann. Sobald der Kurs diese Spanne verlässt, tut er dies oft mit einer starken Dynamik. Der Indikator erkennt diese Übergänge und zeichnet die CISD-Referenzwerte direkt auf dem Chart ein. Ein Handelssignal wird generiert, sobald der Kurs eine CISD-Zone entscheidend durchbricht.

Die Rolle des CSD in der Marktstruktur

Das CSD-Konzept (Change in State of Delivery) konzentriert sich auf Verschiebungen im Auftragsfluss und Änderungen in der Marktrichtung. Als ergänzende Bestätigung zu CISD hilft CSD den Händlern, potenzielle Trendfortsetzungen oder -umkehrungen mit größerer Genauigkeit zu erkennen.

Spezifikationen des Indikators

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Intelligentes Geld - Signale und Prognosen Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Trendfolgend - Umkehrung - Bereich Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Day-Trading Markt Alle Märkte

Indikator-Übersicht

Die BPR (Balanced Price Range) hebt Marktzonen hervor, in denen die Preise zwischen Käufern und Verkäufern ausgeglichen sind. ICT-Händler halten diese Bereiche für sehr wichtig, da Ausbrüche aus BPR-Zonen oft zu starken Richtungsänderungen führen.

Grüne Zonen zeigen bullische BPR-Bereiche an

Rote Zonen stellen bärische BPR-Bereiche dar

Blaue Zonen markieren ungültige BPR-Bereiche

CISD-CSD & BPR-Kaufsignal

Auf dem Chart von Cardano (ADA) mit einem 30-Minuten-Zeitrahmen reagiert der Kurs zunächst auf ein CISD-Level im höheren Zeitrahmen, bevor er eine Aufwärtsbewegung beginnt. Wenn der Kurs anschließend eine niedrigere CISD-Zone durchbricht, bestätigt der Indikator ein Kaufsignal mit einem grünen Pfeil und signalisiert damit einen potenziellen Long-Einstieg.

CISD-CSD & BPR-Verkaufssignal

Für das Paar AUD/USD erscheint auf der 1-Stunden-Laufzeit ein Verkaufssignal nach einer korrigierenden Kursbewegung. Nach der Interaktion mit einer wichtigen CISD-Zone setzt der Preis seinen Abwärtstrend fort. Sobald der Kurs unter ein untergeordnetes CISD-Niveau fällt, wird ein roter Pfeil angezeigt, der auf eine Short-Handelsmöglichkeit hinweist.

Anpassungen und Einstellungen

Helles Thema: Passt das visuelle Erscheinungsbild des Charts an.

BPR anzeigen: Aktiviert oder deaktiviert BPR-Zonen

CISD-Zonen anzeigen: Schaltet die Sichtbarkeit der CISD-Ebenen um

BPR-CISD-Grenze: Legt das Verhältnis zwischen BPR-Zonen und CISD-Ebenen fest (Standard: 4)

Fazit

Der CISD-CSD & BPR-Indikator verbessert die Handelspräzision erheblich, indem er mehrere ICT-basierte Konzepte kombiniert, darunter Konsolidierung, Impuls, Swing-Bewegung, Divergenz und Balanced Price Ranges (BPR).

Mit klar definierten Kauf- und Verkaufspfeil-Signalen hilft dieser Indikator den Händlern, ihre Trades mit größerem Vertrauen auszuführen. Der Indikator ist vollständig mit MetaTrader 4 kompatibel und stellt eine hervorragende Ergänzung für fortgeschrittene Händler dar, die sich auf ICT- und Smart Money-Konzepte für eine gründliche Marktanalyse verlassen.