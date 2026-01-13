ADR AWR and AMR Indicator

ADR/AWR/AMR-Linien-Indikator - Professionelle Anzeige der Range-Grenzen

Fortgeschrittenes Multi-Timeframe Range-Analyse-Tool für professionelle Trader





Überblick

Der ADR/AWR/AMR-Linien-Indikator ist ein hochentwickeltes visuelles Analysewerkzeug, das dynamische Range-Grenzen über mehrere Timeframes auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser professionelle Indikator berechnet und projiziert die Grenzen der Average Daily Range (ADR), der Average Weekly Range (AWR) und der Average Monthly Range (AMR) und bietet Händlern präzise Einstiegs- und Ausstiegslevel sowie Einblicke in die Marktstruktur.





Hauptmerkmale

🎯 Fünf Range-Analyse-Systeme





ADR (Durchschnittliche tägliche Spanne): Tägliche Standard-Range-Grenzen

2,5-Tage-Range: Erweiterte Intraday-Analyse für Swing Trading

AWR (Average Weekly Range): Wöchentliche Strukturgrenzen

2,5 Wochen-Range: Erweiterte Wochenanalyse für den Positionshandel

AMR (Average Monthly Range): Langfristige monatliche Grenzen

📊 Intelligente Begrenzungsberechnung





Dynamische Projektion: Berechnet das verbleibende Kurspotenzial in Echtzeit

Erkennung der Erschöpfung: Sperrt automatisch die Grenzen, wenn die Reichweite aufgebraucht ist

Zeitabhängige Logik: Berücksichtigt Marktsitzungen und Handelszeiten

Broker-Zeit-Anpassung: Konfigurierbarer Offset für verschiedene Broker-Zeitzonen

🎨 Professionelle visuelle Anzeige





Solide Begrenzungslinien: Klare Projektionen des oberen und unteren Bereichs (2px Breite)

Gepunktete Referenz-Linien: Hoch/Tief-Markierungen der aktuellen Sitzung (1px Breite)

Farbcodierte Systeme: Eindeutige Farben für jeden Bereichstyp zur sofortigen Erkennung

Saubere Schnittstelle: Anzeige nur mit Linien, ohne die Elemente des Dashboards zu überladen

⚙️ Erweiterte Konfiguration





Anpassbare Perioden: Einstellbare Mittelungszeiträume (Standard 20)

Zeitverschiebung: Broker-Zeitzonenausgleich (+/- Stunden)

Individuelle Steuerungen: Aktivieren/deaktivieren Sie jeden Bereichstyp unabhängig

Farbanpassung: Volle Farbkontrolle für alle Linientypen

Technische Spezifikationen

Bereichsberechnungsmethoden:





Standard-Bereiche: Traditionelle Hoch-Tief-Differenz-Mittelwertbildung

Benutzerdefinierte Multiplikatoren: 2,5-fache Periodenberechnungen für erweiterte Analysen

Wochenend-Filterung: Automatischer Ausschluss von Wochenenddaten für tägliche Berechnungen

Session Awareness: Berücksichtigt die Öffnungs-/Schließungszeiten des Marktes

Logik der Begrenzungen:





Verbleibender Bereich: Projiziert das Potenzial auf der Grundlage des aktuellen gegenüber dem durchschnittlichen Verbrauch

Erschöpfungsmodus: Sperrt bei aktuellem Höchst-/Tiefststand, wenn der Bereich vollständig ausgeschöpft ist

Aktualisierungen in Echtzeit: Kontinuierliche Neuberechnung bei jedem Tick

Leistungsmerkmale:





Effiziente Berechnung: Optimierte Algorithmen für minimale CPU-Auslastung

Speicherverwaltung: Automatische Objektbereinigung und Zeilenverwaltung

Multi-Symbol-fähig: Funktioniert mit jedem handelbaren Instrument

Anwendungsbereiche

Für Daytrader:





Identifizieren Sie Punkte, an denen die tägliche Handelsspanne erschöpft ist, für Reversal-Trades

Verwenden Sie 2,5D-Grenzen für eine erweiterte Sitzungsplanung

Überwachen Sie den Verbrauch der Handelsspanne in Echtzeit für Scalping-Möglichkeiten

Ein- und Ausstiegszeitpunkte auf der Grundlage des verbleibenden Tagespotenzials

Für Swing Trader:





Wöchentliche Range-Grenzen für die Positionsgrößenbestimmung

2,5-Wochen-Analyse für erweiterte Swing-Positionen

Analyse des Zusammenflusses von täglichen und wöchentlichen Handelsspannen

Risikomanagement unter Verwendung von Range-basierten Stop-Levels

Für Positionstrader:





Monatliche Range-Analyse für langfristige Positionierung

Multi-Timeframe-Konfluenz für wichtige Trendentscheidungen

Portfolio-Allokation auf Basis von Range-Entwicklungsstufen

Analyse der Handelsspanne auf institutioneller Ebene

Visueller Leitfaden

Linientypen:





Durchgehende Linien: Voraussichtliche Grenzen der Handelsspanne (die der Preis erreichen kann)

Gepunktete Linien: Aktuelle Höchst-/Tiefststände der aktuellen Sitzung

Farbkodierung: Jeder Range-Typ hat unterschiedliche Farben zur einfachen Identifizierung

Bereichszustände:





Aktiver Bereich: Die Grenzen projizieren das verbleibende Potenzial

Erschöpfter Bereich: Die Grenzen sind an den aktuellen Extremen fixiert

Neuer Bereich: Neue Sitzung beginnt mit vollem Potenzial

Installation und Einrichtung

Indikator herunterladen und auf MT5 installieren

An ein beliebiges Diagramm anhängen (funktioniert auf allen Timeframes)

Konfigurieren Sie die gewünschten Range-Typen in den Einstellungen

Passen Sie die Farben an Ihr Chartthema an

Legen Sie bei Bedarf einen Broker-Zeitversatz fest

Linien werden automatisch in Echtzeit aktualisiert

Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform

Aktiver Marktdaten-Feed

Historische Daten für genaue Mittelwertberechnungen

Vorteile

Präziser Handel:





Exakte mathematische Bereichsprojektionen

Kein Rätselraten über potenzielle Kursziele

Klare visuelle Grenzen für die Entscheidungsfindung

Multi-Timeframe-Analyse:





Alle Range-Typen gleichzeitig sehen

Identifizierung von Konfluenzzonen zwischen den Zeitfenstern

Umfassende Ansicht der Marktstruktur

Professionelle Präsentation:





Saubere, übersichtliche Darstellung

Analyse in institutioneller Qualität

Anpassbar für jeden Handelsstil

Risikomanagement:





Klare Stop-Loss-Referenzwerte

Positionsgrößenbestimmung basierend auf der verbleibenden Spanne

Objektive Einstiegs-/Ausstiegskriterien

Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die bei ihrer Range-Analyse Präzision verlangen und professionelle Grenzwertberechnungen ohne die Komplexität zusätzlicher Dashboard-Elemente wünschen. Ganz gleich, ob Sie Daytrading, Swingtrading oder Positionshandel betreiben, der ADR/AWR/AMR Lines Indicator liefert Ihnen die entscheidenden Range-Informationen, die Sie für fundierte Handelsentscheidungen benötigen.





Kompatibel mit: Alle MT5-Broker, alle handelbaren Instrumente, alle Chart-Zeitrahmen.