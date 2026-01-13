ADR AWR and AMR Indicator
- Indikatoren
- Jerome Tommy Bodden
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
ADR/AWR/AMR-Linien-Indikator - Professionelle Anzeige der Range-Grenzen
Fortgeschrittenes Multi-Timeframe Range-Analyse-Tool für professionelle Trader
Überblick
Der ADR/AWR/AMR-Linien-Indikator ist ein hochentwickeltes visuelles Analysewerkzeug, das dynamische Range-Grenzen über mehrere Timeframes auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser professionelle Indikator berechnet und projiziert die Grenzen der Average Daily Range (ADR), der Average Weekly Range (AWR) und der Average Monthly Range (AMR) und bietet Händlern präzise Einstiegs- und Ausstiegslevel sowie Einblicke in die Marktstruktur.
Hauptmerkmale
🎯 Fünf Range-Analyse-Systeme
ADR (Durchschnittliche tägliche Spanne): Tägliche Standard-Range-Grenzen
2,5-Tage-Range: Erweiterte Intraday-Analyse für Swing Trading
AWR (Average Weekly Range): Wöchentliche Strukturgrenzen
2,5 Wochen-Range: Erweiterte Wochenanalyse für den Positionshandel
AMR (Average Monthly Range): Langfristige monatliche Grenzen
📊 Intelligente Begrenzungsberechnung
Dynamische Projektion: Berechnet das verbleibende Kurspotenzial in Echtzeit
Erkennung der Erschöpfung: Sperrt automatisch die Grenzen, wenn die Reichweite aufgebraucht ist
Zeitabhängige Logik: Berücksichtigt Marktsitzungen und Handelszeiten
Broker-Zeit-Anpassung: Konfigurierbarer Offset für verschiedene Broker-Zeitzonen
🎨 Professionelle visuelle Anzeige
Solide Begrenzungslinien: Klare Projektionen des oberen und unteren Bereichs (2px Breite)
Gepunktete Referenz-Linien: Hoch/Tief-Markierungen der aktuellen Sitzung (1px Breite)
Farbcodierte Systeme: Eindeutige Farben für jeden Bereichstyp zur sofortigen Erkennung
Saubere Schnittstelle: Anzeige nur mit Linien, ohne die Elemente des Dashboards zu überladen
⚙️ Erweiterte Konfiguration
Anpassbare Perioden: Einstellbare Mittelungszeiträume (Standard 20)
Zeitverschiebung: Broker-Zeitzonenausgleich (+/- Stunden)
Individuelle Steuerungen: Aktivieren/deaktivieren Sie jeden Bereichstyp unabhängig
Farbanpassung: Volle Farbkontrolle für alle Linientypen
Technische Spezifikationen
Bereichsberechnungsmethoden:
Standard-Bereiche: Traditionelle Hoch-Tief-Differenz-Mittelwertbildung
Benutzerdefinierte Multiplikatoren: 2,5-fache Periodenberechnungen für erweiterte Analysen
Wochenend-Filterung: Automatischer Ausschluss von Wochenenddaten für tägliche Berechnungen
Session Awareness: Berücksichtigt die Öffnungs-/Schließungszeiten des Marktes
Logik der Begrenzungen:
Verbleibender Bereich: Projiziert das Potenzial auf der Grundlage des aktuellen gegenüber dem durchschnittlichen Verbrauch
Erschöpfungsmodus: Sperrt bei aktuellem Höchst-/Tiefststand, wenn der Bereich vollständig ausgeschöpft ist
Aktualisierungen in Echtzeit: Kontinuierliche Neuberechnung bei jedem Tick
Leistungsmerkmale:
Effiziente Berechnung: Optimierte Algorithmen für minimale CPU-Auslastung
Speicherverwaltung: Automatische Objektbereinigung und Zeilenverwaltung
Multi-Symbol-fähig: Funktioniert mit jedem handelbaren Instrument
Anwendungsbereiche
Für Daytrader:
Identifizieren Sie Punkte, an denen die tägliche Handelsspanne erschöpft ist, für Reversal-Trades
Verwenden Sie 2,5D-Grenzen für eine erweiterte Sitzungsplanung
Überwachen Sie den Verbrauch der Handelsspanne in Echtzeit für Scalping-Möglichkeiten
Ein- und Ausstiegszeitpunkte auf der Grundlage des verbleibenden Tagespotenzials
Für Swing Trader:
Wöchentliche Range-Grenzen für die Positionsgrößenbestimmung
2,5-Wochen-Analyse für erweiterte Swing-Positionen
Analyse des Zusammenflusses von täglichen und wöchentlichen Handelsspannen
Risikomanagement unter Verwendung von Range-basierten Stop-Levels
Für Positionstrader:
Monatliche Range-Analyse für langfristige Positionierung
Multi-Timeframe-Konfluenz für wichtige Trendentscheidungen
Portfolio-Allokation auf Basis von Range-Entwicklungsstufen
Analyse der Handelsspanne auf institutioneller Ebene
Visueller Leitfaden
Linientypen:
Durchgehende Linien: Voraussichtliche Grenzen der Handelsspanne (die der Preis erreichen kann)
Gepunktete Linien: Aktuelle Höchst-/Tiefststände der aktuellen Sitzung
Farbkodierung: Jeder Range-Typ hat unterschiedliche Farben zur einfachen Identifizierung
Bereichszustände:
Aktiver Bereich: Die Grenzen projizieren das verbleibende Potenzial
Erschöpfter Bereich: Die Grenzen sind an den aktuellen Extremen fixiert
Neuer Bereich: Neue Sitzung beginnt mit vollem Potenzial
Installation und Einrichtung
Indikator herunterladen und auf MT5 installieren
An ein beliebiges Diagramm anhängen (funktioniert auf allen Timeframes)
Konfigurieren Sie die gewünschten Range-Typen in den Einstellungen
Passen Sie die Farben an Ihr Chartthema an
Legen Sie bei Bedarf einen Broker-Zeitversatz fest
Linien werden automatisch in Echtzeit aktualisiert
Anforderungen
MetaTrader 5-Plattform
Aktiver Marktdaten-Feed
Historische Daten für genaue Mittelwertberechnungen
Vorteile
Präziser Handel:
Exakte mathematische Bereichsprojektionen
Kein Rätselraten über potenzielle Kursziele
Klare visuelle Grenzen für die Entscheidungsfindung
Multi-Timeframe-Analyse:
Alle Range-Typen gleichzeitig sehen
Identifizierung von Konfluenzzonen zwischen den Zeitfenstern
Umfassende Ansicht der Marktstruktur
Professionelle Präsentation:
Saubere, übersichtliche Darstellung
Analyse in institutioneller Qualität
Anpassbar für jeden Handelsstil
Risikomanagement:
Klare Stop-Loss-Referenzwerte
Positionsgrößenbestimmung basierend auf der verbleibenden Spanne
Objektive Einstiegs-/Ausstiegskriterien
Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die bei ihrer Range-Analyse Präzision verlangen und professionelle Grenzwertberechnungen ohne die Komplexität zusätzlicher Dashboard-Elemente wünschen. Ganz gleich, ob Sie Daytrading, Swingtrading oder Positionshandel betreiben, der ADR/AWR/AMR Lines Indicator liefert Ihnen die entscheidenden Range-Informationen, die Sie für fundierte Handelsentscheidungen benötigen.
Kompatibel mit: Alle MT5-Broker, alle handelbaren Instrumente, alle Chart-Zeitrahmen.