Continuation and Reversal

Transformieren Sie Ihr Trading mit der fortschrittlichen Multi-Timeframe MACD-Analyse
Der MTF MACD Confluence V2 ist ein hochentwickeltes technisches Analysetool, das die Interpretation von MACD-Signalen durch die gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen revolutioniert. Dieser professionelle Indikator liefert eine kristallklare Marktrichtung durch eine intelligente Analyse des Zusammenflusses von Signalen.
🎯 Hauptmerkmale
Multi-Timeframe-Signalanalyse
Hauptzeitrahmen: Null-Linien-Kreuz-Signale (Trendrichtung)
Kleinere Zeitrahmen: Signallinien-Cross-Signale (Einstiegszeitpunkt)
Bis zu 4 konfigurierbare Zeitrahmen (Major + 3 Minor)
Echtzeit-Signalsynchronisation über alle Zeitrahmen hinweg
Intelligente Signalklassifizierung
Fortsetzungs-Signale: Signale für kleinere Zeitrahmen, die mit dem Haupttrend übereinstimmen
Umkehrsignale: Gegenläufige Signale für Pullback-Einstiege
Neutrale Markterkennung: Identifiziert schwankende Marktbedingungen
Anpassbare Signalfilterung für Ihre Handelsstrategie
Professionelle visuelle Anzeige
Getrenntes Fenster-Histogramm: Farbcodierte Signale nach Wichtigkeit des Zeitrahmens
Chart-Überlagerungsoptionen: Pfeile oder horizontale Trendlinien
Anpassbare Farben und Breiten: Personalisieren Sie das Erscheinungsbild nach Ihren Vorlieben
Saubere, professionelle Schnittstelle: Keine Unordnung im Chart, klare Signalidentifikation
Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten
MACD-Parameter: Vollständig einstellbar (schnell: 12, langsam: 26, Signal: 29)
Zeitrahmen-Auswahl: Jede MT4/MT5-Zeitrahmen-Kombination
Anzeige-Modi: Pfeile, Linien oder keine für jeden Zeitrahmen
Signal-Filterung: Anzeigen/Ausblenden von Fortsetzungs- und Umkehrsignalen
Unterstützung von Zeitverschiebungen: Broker-Zeitzonen-Anpassungen
🚀 Warum MTF MACD Confluence V2 wählen?
Für manuelle Trader
Klare Marktrichtung: Der Hauptzeitrahmen zeigt den allgemeinen Trend
Präzises Einstiegs-Timing: Kleinere Zeitrahmen liefern Einstiegssignale
Risikomanagement: Unterscheiden Sie zwischen Setups mit hoher und niedriger Wahrscheinlichkeit
Mehrere Anzeigeoptionen: Visuelle Warnungen, die zu Ihrem Handelsstil passen
Für den automatisierten Handel
EA-Integration bereit: Signaldaten in Echtzeit über globale Variablen
Professionelle Code-Architektur: Sauber, effizient, gut dokumentiert
Multi-Symbol-Unterstützung: Funktioniert über alle Währungspaare und Zeitrahmen
Zuverlässige Signaldetektion: Gründlich getestete Logik für konsistente Leistung
Für alle Handelsstile
Scalping: Verwenden Sie niedrigere kleinere Zeitrahmen (M1, M5, M15)
Daytrading: Optimal mit H1/H4 major, M15/M30 minor
Swing-Handel: Perfekt mit D1/W1 major, H4/D1 minor
Positionshandel: Langfristig mit den Zeitrahmen W1/MN1 major
📈 Handelsanwendungen
Trendfolge-Strategie
Der Hauptzeitrahmen identifiziert die allgemeine Trendrichtung
Kleinere Zeitrahmen bieten Einstiegsmöglichkeiten in die Fortsetzung des Trends
Herausfiltern von Gegen-Trend-Rauschen für höhere Gewinnraten
Umkehr/Pullback-Strategie
Erkennen Sie die Erschöpfung des Trends mit der Analyse des Hauptzeitrahmens
Abfangen von Pullbacks mit Umkehrsignalen in kleineren Zeitrahmen
Perfekt für Mean Reversion und Korrekturhandel
Konfluenz-Handel
Mehrere kleinere Zeitrahmen, die Signale bestätigen
Höhere Wahrscheinlichkeit von Setups, wenn Signale übereinstimmen
Reduzierung von Fehlsignalen durch Multi-Timeframe-Analyse
⚙️ Technische Spezifikationen
Plattform-Kompatibilität: MetaTrader 4 und 5
Ressourcenschonend: Optimierter Code für minimale CPU-Auslastung
Multi-Symbol-fähig: Funktioniert mit allen Währungspaaren und Zeitrahmen
Professionelle Qualität: Geeignet für private und institutionelle Händler
Kein Übermalen: Historische Signale bleiben unverändert
Echtzeit-Aktualisierungen: Sofortige Signalerkennung bei jedem Tick
🎨 Anpassungsmöglichkeiten
8 farbkodierte Histogramme: Haupt-Kauf/Verkauf + 3 kleinere Zeitrahmen
Flexible Anzeigemodi: Histogramm, Pfeile oder Trendlinien
Einstellbare Breiten: 1-5 Stufen für Histogramme und Linien
Signal-Filterung: Aktivieren/Deaktivieren von Fortsetzungs- oder Umkehrsignalen
Unterstützung von Zeitzonen: Einstellung der Broker-Zeitverschiebung
💡 Perfekt für
✅ Professionelle Forex-Händler, die einen Vorsprung im Timing suchen
✅ Algorithmische Trader, die eine zuverlässige Signalquelle benötigen
✅ Liebhaber der Multi-Timeframe-Analyse
✅ Händler, die falsche MACD-Signale reduzieren wollen
✅ Jeder, der ernsthaft seine MACD-Handelsergebnisse verbessern möchte
🔔 Beginnen Sie noch heute, mit Zuversicht zu handeln
Verwandeln Sie Ihre MACD-Analyse vom Rauschen eines einzelnen Zeitrahmens in Klarheit auf mehreren Zeitrahmen. Schließen Sie sich Hunderten von erfolgreichen Händlern an, die ihre technische Analyse mit professionellen Tools verbessert haben.