Continuation and Reversal

Transformieren Sie Ihr Trading mit der fortschrittlichen Multi-Timeframe MACD-Analyse

Der MTF MACD Confluence V2 ist ein hochentwickeltes technisches Analysetool, das die Interpretation von MACD-Signalen durch die gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen revolutioniert. Dieser professionelle Indikator liefert eine kristallklare Marktrichtung durch eine intelligente Analyse des Zusammenflusses von Signalen.





🎯 Hauptmerkmale

Multi-Timeframe-Signalanalyse

Hauptzeitrahmen: Null-Linien-Kreuz-Signale (Trendrichtung)

Kleinere Zeitrahmen: Signallinien-Cross-Signale (Einstiegszeitpunkt)

Bis zu 4 konfigurierbare Zeitrahmen (Major + 3 Minor)

Echtzeit-Signalsynchronisation über alle Zeitrahmen hinweg

Intelligente Signalklassifizierung

Fortsetzungs-Signale: Signale für kleinere Zeitrahmen, die mit dem Haupttrend übereinstimmen

Umkehrsignale: Gegenläufige Signale für Pullback-Einstiege

Neutrale Markterkennung: Identifiziert schwankende Marktbedingungen

Anpassbare Signalfilterung für Ihre Handelsstrategie

Professionelle visuelle Anzeige

Getrenntes Fenster-Histogramm: Farbcodierte Signale nach Wichtigkeit des Zeitrahmens

Chart-Überlagerungsoptionen: Pfeile oder horizontale Trendlinien

Anpassbare Farben und Breiten: Personalisieren Sie das Erscheinungsbild nach Ihren Vorlieben

Saubere, professionelle Schnittstelle: Keine Unordnung im Chart, klare Signalidentifikation

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

MACD-Parameter: Vollständig einstellbar (schnell: 12, langsam: 26, Signal: 29)

Zeitrahmen-Auswahl: Jede MT4/MT5-Zeitrahmen-Kombination

Anzeige-Modi: Pfeile, Linien oder keine für jeden Zeitrahmen

Signal-Filterung: Anzeigen/Ausblenden von Fortsetzungs- und Umkehrsignalen

Unterstützung von Zeitverschiebungen: Broker-Zeitzonen-Anpassungen

🚀 Warum MTF MACD Confluence V2 wählen?

Für manuelle Trader

Klare Marktrichtung: Der Hauptzeitrahmen zeigt den allgemeinen Trend

Präzises Einstiegs-Timing: Kleinere Zeitrahmen liefern Einstiegssignale

Risikomanagement: Unterscheiden Sie zwischen Setups mit hoher und niedriger Wahrscheinlichkeit

Mehrere Anzeigeoptionen: Visuelle Warnungen, die zu Ihrem Handelsstil passen

Für den automatisierten Handel

EA-Integration bereit: Signaldaten in Echtzeit über globale Variablen

Professionelle Code-Architektur: Sauber, effizient, gut dokumentiert

Multi-Symbol-Unterstützung: Funktioniert über alle Währungspaare und Zeitrahmen

Zuverlässige Signaldetektion: Gründlich getestete Logik für konsistente Leistung

Für alle Handelsstile

Scalping: Verwenden Sie niedrigere kleinere Zeitrahmen (M1, M5, M15)

Daytrading: Optimal mit H1/H4 major, M15/M30 minor

Swing-Handel: Perfekt mit D1/W1 major, H4/D1 minor

Positionshandel: Langfristig mit den Zeitrahmen W1/MN1 major

📈 Handelsanwendungen

Trendfolge-Strategie

Der Hauptzeitrahmen identifiziert die allgemeine Trendrichtung

Kleinere Zeitrahmen bieten Einstiegsmöglichkeiten in die Fortsetzung des Trends

Herausfiltern von Gegen-Trend-Rauschen für höhere Gewinnraten

Umkehr/Pullback-Strategie

Erkennen Sie die Erschöpfung des Trends mit der Analyse des Hauptzeitrahmens

Abfangen von Pullbacks mit Umkehrsignalen in kleineren Zeitrahmen

Perfekt für Mean Reversion und Korrekturhandel

Konfluenz-Handel

Mehrere kleinere Zeitrahmen, die Signale bestätigen

Höhere Wahrscheinlichkeit von Setups, wenn Signale übereinstimmen

Reduzierung von Fehlsignalen durch Multi-Timeframe-Analyse

⚙️ Technische Spezifikationen

Plattform-Kompatibilität: MetaTrader 4 und 5

Ressourcenschonend: Optimierter Code für minimale CPU-Auslastung

Multi-Symbol-fähig: Funktioniert mit allen Währungspaaren und Zeitrahmen

Professionelle Qualität: Geeignet für private und institutionelle Händler

Kein Übermalen: Historische Signale bleiben unverändert

Echtzeit-Aktualisierungen: Sofortige Signalerkennung bei jedem Tick

🎨 Anpassungsmöglichkeiten

8 farbkodierte Histogramme: Haupt-Kauf/Verkauf + 3 kleinere Zeitrahmen

Flexible Anzeigemodi: Histogramm, Pfeile oder Trendlinien

Einstellbare Breiten: 1-5 Stufen für Histogramme und Linien

Signal-Filterung: Aktivieren/Deaktivieren von Fortsetzungs- oder Umkehrsignalen

Unterstützung von Zeitzonen: Einstellung der Broker-Zeitverschiebung

💡 Perfekt für

✅ Professionelle Forex-Händler, die einen Vorsprung im Timing suchen

✅ Algorithmische Trader, die eine zuverlässige Signalquelle benötigen

✅ Liebhaber der Multi-Timeframe-Analyse

✅ Händler, die falsche MACD-Signale reduzieren wollen

✅ Jeder, der ernsthaft seine MACD-Handelsergebnisse verbessern möchte

🔔 Beginnen Sie noch heute, mit Zuversicht zu handeln

Verwandeln Sie Ihre MACD-Analyse vom Rauschen eines einzelnen Zeitrahmens in Klarheit auf mehreren Zeitrahmen. Schließen Sie sich Hunderten von erfolgreichen Händlern an, die ihre technische Analyse mit professionellen Tools verbessert haben.