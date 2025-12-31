Xauusd Gold Trade Signals
- Indikatoren
- Metin Erkamoglu
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
MATADOR GOLD - XAUUSD M5 Scalp-Signale
MATADOR GOLD ist ein professioneller Signalindikator, der für XAUUSD (Gold) Scalping auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde, mit optionaler Bestätigung auf höheren Zeitrahmen.
Dieser Indikator eröffnet und verwaltet keine Trades automatisch.
Er liefert strukturierte Kauf- und Verkaufssignale, intelligente Filter und Warnungen, die es dem Händler ermöglichen, Geschäfte nach seinen eigenen Strategie- und Risikomanagementregeln auszuführen.
🔹 Kernkonzept (Multi-Konzept-Architektur)
MATADOR GOLD basiert auf einer mehrschichtigen Entscheidungsmaschine, die den Markt bei jeder Berechnung auswertet.
Der Indikator kombiniert mehrere professionelle Handelskonzepte in einem einzigen, einheitlichen Rahmen:
-
Trendregime-Erkennung (ATR / SuperTrend-ähnliche Logik)
-
Marktstrukturerkennung (direktionaler Bias und Strukturausrichtung)
-
Momentum Timing Confirmation (Einstiegspräzision für Scalping)
-
Kontrolle der Volatilität und der Ausführungsqualität
-
Spread Protection Logic (Gold-spezifisch)
Diese Kombination wurde entwickelt, um das M5-Rauschen zu reduzieren und die Signalzuverlässigkeit unter schnellen Marktbedingungen zu verbessern.
🔹 Wie Signale generiert werden (Konzept-basierter Ablauf)
Signale werden nur dann generiert , wenn mehrere Handelskonzepte übereinstimmen, und zwar nach einem bestimmten Entscheidungsprozess:
-
Trendrichtungskonzept
Die ATR-basierte Trendlogik definiert ein bullisches oder bearisches Marktregime.
-
Multi-Timeframe-Kontext-Konzept (optional)
Die Richtung eines höheren Timeframes (z.B. M15) kann verwendet werden, um M5-Einträge zu bestätigen oder zu filtern.
-
Momentum-Timing-Konzept
Momentum-basierte Filter helfen, schwache oder späte Einstiege zu vermeiden und das Einstiegs-Timing zu verbessern.
-
Signalqualitäts- & Selektivitätskonzept
Eine interne Scoring-Ebene ermöglicht die Kontrolle über die Signalhäufigkeit gegenüber der Qualität.
-
Spread- & Volatilitätsschutzkonzept
Signale werden blockiert, wenn die Spread- oder Marktbedingungen ungünstig sind, was für Gold-Scalping entscheidend ist.
Alle Bedingungen müssen übereinstimmen, bevor ein Signal erzeugt wird.
🔹 Hauptmerkmale & eingebettete Konzepte
-
Speziell für XAUUSD / GOLD optimiert
-
Entwickelt für M5 Scalping-Workflows
-
Optionale HTF-Bestätigung für direktionale Ausrichtung
-
Trend- und Momentum-Signale auf Basis von Konfluenz
-
Einstellbare Signalstrenge (Häufigkeit vs. Qualität)
-
Spread-bewusste Ausführungsfilterung
-
Visuelle Signale auf dem Chart
-
Terminal- und Push-Benachrichtigungen
-
Effiziente Leistung und Backtest-freundliches Design
🔹 Empfohlene Verwendung (Best Practice)
-
Symbol: XAUUSD / GOLD
-
Zeitrahmen: M5
-
Optionale Bestätigung: M15
-
Am besten geeignet während Marktphasen mit hoher Liquidität
Wenden Sie immer Ihre eigenen Stop-Loss-, Positionsgrößen- und Risikomanagementregeln an.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe und bietet keine Gewinngarantie.
Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
🔹 Hinweise für Käufer
-
Kein Martingal
-
Kein Raster
-
Keine versteckte Handelsausführung
-
Transparente, konzeptgesteuerte Logik
-
Geeignet für diskretionäre Händler und alert-basierte Ausführung