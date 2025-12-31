Xauusd Gold Trade Signals

MATADOR GOLD - XAUUSD M5 Scalp-Signale

MATADOR GOLD ist ein professioneller Signalindikator, der für XAUUSD (Gold) Scalping auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde, mit optionaler Bestätigung auf höheren Zeitrahmen.

Dieser Indikator eröffnet und verwaltet keine Trades automatisch.
Er liefert strukturierte Kauf- und Verkaufssignale, intelligente Filter und Warnungen, die es dem Händler ermöglichen, Geschäfte nach seinen eigenen Strategie- und Risikomanagementregeln auszuführen.

🔹 Kernkonzept (Multi-Konzept-Architektur)

MATADOR GOLD basiert auf einer mehrschichtigen Entscheidungsmaschine, die den Markt bei jeder Berechnung auswertet.

Der Indikator kombiniert mehrere professionelle Handelskonzepte in einem einzigen, einheitlichen Rahmen:

  • Trendregime-Erkennung (ATR / SuperTrend-ähnliche Logik)

  • Marktstrukturerkennung (direktionaler Bias und Strukturausrichtung)

  • Momentum Timing Confirmation (Einstiegspräzision für Scalping)

  • Kontrolle der Volatilität und der Ausführungsqualität

  • Spread Protection Logic (Gold-spezifisch)

Diese Kombination wurde entwickelt, um das M5-Rauschen zu reduzieren und die Signalzuverlässigkeit unter schnellen Marktbedingungen zu verbessern.

🔹 Wie Signale generiert werden (Konzept-basierter Ablauf)

Signale werden nur dann generiert , wenn mehrere Handelskonzepte übereinstimmen, und zwar nach einem bestimmten Entscheidungsprozess:

  • Trendrichtungskonzept
    Die ATR-basierte Trendlogik definiert ein bullisches oder bearisches Marktregime.

  • Multi-Timeframe-Kontext-Konzept (optional)
    Die Richtung eines höheren Timeframes (z.B. M15) kann verwendet werden, um M5-Einträge zu bestätigen oder zu filtern.

  • Momentum-Timing-Konzept
    Momentum-basierte Filter helfen, schwache oder späte Einstiege zu vermeiden und das Einstiegs-Timing zu verbessern.

  • Signalqualitäts- & Selektivitätskonzept
    Eine interne Scoring-Ebene ermöglicht die Kontrolle über die Signalhäufigkeit gegenüber der Qualität.

  • Spread- & Volatilitätsschutzkonzept
    Signale werden blockiert, wenn die Spread- oder Marktbedingungen ungünstig sind, was für Gold-Scalping entscheidend ist.

Alle Bedingungen müssen übereinstimmen, bevor ein Signal erzeugt wird.

🔹 Hauptmerkmale & eingebettete Konzepte

  • Speziell für XAUUSD / GOLD optimiert

  • Entwickelt für M5 Scalping-Workflows

  • Optionale HTF-Bestätigung für direktionale Ausrichtung

  • Trend- und Momentum-Signale auf Basis von Konfluenz

  • Einstellbare Signalstrenge (Häufigkeit vs. Qualität)

  • Spread-bewusste Ausführungsfilterung

  • Visuelle Signale auf dem Chart

  • Terminal- und Push-Benachrichtigungen

  • Effiziente Leistung und Backtest-freundliches Design

🔹 Empfohlene Verwendung (Best Practice)

  • Symbol: XAUUSD / GOLD

  • Zeitrahmen: M5

  • Optionale Bestätigung: M15

  • Am besten geeignet während Marktphasen mit hoher Liquidität

Wenden Sie immer Ihre eigenen Stop-Loss-, Positionsgrößen- und Risikomanagementregeln an.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe und bietet keine Gewinngarantie.
Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

🔹 Hinweise für Käufer

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Keine versteckte Handelsausführung

  • Transparente, konzeptgesteuerte Logik

  • Geeignet für diskretionäre Händler und alert-basierte Ausführung


Empfohlene Produkte
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Adaptive Trend Tracker
Shi He Xiong
Indikatoren
Ein auf der MT5-Plattform erhältlicher Indikator. AdaptiveTrendTracker ist ein dynamisches Rückkopplungssystem mit Umgebungswahrnehmung, das kontinuierlich die relative Beziehung zwischen Preis und interner Referenzlinie überwacht. Sobald ein gültiger Ausbruch erkannt wird, aktiviert es sofort ein Schnellreaktionsprotokoll, das die Bestätigungsverzögerung drastisch verkürzt. In Phasen ohne klare Richtung schaltet es in einen Rauschunterdrückungsmodus, der die negativen Auswirkungen falscher Ausb
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indikatoren
ToolBox 360 ist das Schweizer Messer unter den Indikatoren. Sie ist vollgepackt mit nützlichen Werkzeugen, die Ihnen bei Ihrem Handel helfen. Sie kann verwendet werden, um die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden und Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie einen Handel eröffnen sollten oder nicht. Er zeigt Markttrends, Candlestick-Formationen außerhalb/innerhalb von Bars und Sie können zeitbasierte Allerts einstellen. Hauptmerkmale: Zeitbasierte Fibonacci-Linien Wählen Sie eine
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT4 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Hande
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Einfach ausgedrückt ist dies ein konträres Intraday-Scalping-System. Es wurde entwickelt, um zu versuchen, korrekte Trades so weit wie möglich laufen zu lassen und den Handel umzudrehen, wenn dies angezeigt ist. Der Indikator betrachtet die historischen täglichen Handelsspannen, um auf der Grundlage der statistischen Niveaus Long- und Short-Positionen einzugehen. Der Indikator ist rund um Index-Futures, vor allem rund um S & P und der DOW gebaut, sondern kann eine beliebi
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indikatoren
Unser BOOM SELL ALERT-Indikator wurde speziell für Kerzen auf BOOM 1000 und BOOM 500 entwickelt und ist für den M1 (1-Minuten)-Zeitrahmen optimiert, damit Sie zeitnahe und umsetzbare Erkenntnisse erhalten. Der Indikator ist eine Kombination aus mehreren Indikatoren. - AO-Oszillator - Stochastik WIE MAN DIESEN INDIKATOR VERWENDET Um diesen Indikator gut zu nutzen, müssen Sie den SCHAFF TREND RSX (5 MIN oder M5) verwenden. WENN SCHAFF TREND RSX GRÜN ist und Sie ein Signal haben, dann VERKAUFEN Sie
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Impulsfraktal-Indikator - ist ein gegen den Trend gerichtetes komplexes Marktfraktalmuster. Der Markt erzeugt einen Bullen/Bären-Impuls, der Trend beginnt, Fraktale auf der impulsiven Welle sind ein aggressives Pullback-Signal. Der Kaufpfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bärisch ist und sein Impuls ein Aufwärtsfraktal zeigt, und der Verkaufspfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bullisch ist und sein Impuls ein Abwärtsfraktal zeigt. Die einstellbaren Eingaben des Hauptindikators : impulsePerio
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
XFlow zeigt einen expandierenden Preiskanal, der hilft, den Trend und die Momente seiner Umkehrung zu bestimmen. Wird auch bei der Begleitung von Trades verwendet, um Take-Profit/Stop-Loss und Mittelwerte festzulegen. Es hat praktisch keine Parameter und ist sehr einfach zu bedienen - geben Sie einfach den für Sie wichtigen Moment der Geschichte an und der Indikator berechnet den Preiskanal. ANGEZEIGTE LINIEN ROTATE ist eine dicke, durchgezogene Linie. Das Zentrum der allgemeinen Rotation des P
Dual Force Pullback Signal Pro
Mehdi Masoudi
Indikatoren
Beschreibung der Website Identifizieren Sie mit dem Dual-Force Pullback Signal Pro Indikator wahrscheinliche Kaufsituationen. Dieses leistungsstarke Tool generiert nur dann ein starkes Kaufsignal, wenn ein konstruktiver MACD-Pullback auf zwei verschiedenen MACD-Einstellungen (Slow und Fast) bestätigt wird und der RSI über 50 liegt, was auf ein bullisches Momentum und eine Bestätigung hinweist. Die Signale werden per Ton, Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen übermittelt, damit Sie keinen
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
Jurik Advanced MA
David Ben Svaiter
Indikatoren
Der Jurik Advanced MA (JurMA) ist ein nicht nachgebildeter technischer Indikator, der auf der Grundlage des von Mark Jurik konzipierten JMA entwickelt wurde.  Er wurde entwickelt, um die Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte zu verringern, die Glätte zu verbessern und das Rauschen zu reduzieren. JurMA passt sich der Marktvolatilität an und kann vom Benutzer fein abgestimmt werden, was ihn für die Erkennung von Trends und Umkehrungen auf den Finanzmärkten nützlich macht. Diese Anp
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Trendicator
Nico Deuscher
Indikatoren
Funktionen Analysiert den aktuellen Marktrend Zeigt ein Nummerierungssystem basierend auf der Trendstruktur (siehe unten) Färbt den Hintergrund des Charts entsprechend der Trendrichtung Zeigt den ZigZag-Indikator Zeigt Fibonacci-Retracements mit benutzerdefinierten Levels bei der letzten korrektiven Trendbewegung Zeigt Fibonacci-Expansionen mit benutzerdefinierten Levels bei der letzten progressiven Trendbewegung Stellt Buffer für alle relevanten Trendparameter bereit, damit Expert Advisors auf
H1NqAAAA
Jose Arranz Becerril
Experten
Speziell auf den NASDAQ 100 zugeschnittener Bot, der Ausbrüche aus wichtigen Handelsspannen erkennen und Marktchancen nutzen kann. Long-Einstiegssignal : Erkennt bullische Ausbrüche, wenn das Hoch einer vorherigen Handelsspanne unter dem Schlusskurs liegt und das Tagestief unter dem tiefsten Punkt einer definierten Handelsspanne liegt. Short-Einstiegssignal : Erkennt bärische Ausbrüche, wenn der Höchststand einer definierten Spanne unter dem Tagestief liegt. Dieser Bot ist dazu gedacht, mit mei
Tesla Gates 369
issam rahhal sabour
Indikatoren
Automatisieren Sie die Marktgeometrie von Gann: Der ultimative MT5-Indikator für die Vorhersage von Preiszyklen und wichtigen Niveaus Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an zu wissen. Der Indikator übernimmt die komplexe Mathematik für Sie und wandelt die tiefgründigen Theorien von W.D. Gann in klare, umsetzbare Handelssignale auf Ihrem Chart um. Fällt es Ihnen schwer,... die entscheidenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus manuell zu berechnen? Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit in
Annual Highs Lows Over X Years
Zbynek Liska
Indikatoren
Analyse auf Schlüsselebene : Der Indikator verfolgt den nächstgelegenen Jahreshöchst- und -tiefststand zum aktuellen Kurs über eine bestimmte Anzahl von Jahren. Annäherungswarnungen : Er löst einen Alarm aus, wenn der Kurs eine bestimmte Anzahl von Punkten vom nächsten Hoch oder Tief entfernt ist. Anpassbare Benachrichtigungsintervalle : Sie können festlegen, wie oft die Warnungen wiederholt werden sollen, z. B. alle 30 Minuten. Historische Perspektive : Ermöglicht die langfristige Verfolgung vo
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Prei
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung Dieser Indikator erkennt Volumen-Spread-Muster für Kauf- und Verkaufsgelegenheiten. Die Muster umfassen Nachfrage- und Angebotsmuster, die Sie für den Handel verwenden können. Diese Muster sind jedoch am besten geeignet, um die Nachfragezone (=Kumulierungsbereich) und die Angebotszone (=Verteilungsbereich) zu erkennen. Das Nachfragemuster zeigt im Allgemeinen eine potenzielle Kaufgelegenheit an. Das Angebotsmuster deutet im Allgemeinen auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit hin. Es
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Urgently-Indikator wurde entwickelt, um die Marktsituation schnell zu bestimmen, die Marktlage zu reflektieren und profitable Niveaus für die Eröffnung von Geschäften zu signalisieren. Die Marktbedingungen ändern sich schnell genug und erfordern eine ständige Kalibrierung der Handelsstrategien. Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einem der Oszillatoren. Der Forex-Markttrendindikator Urgently zeigt die Trendrichtung und Einstiegspunkte an. Er glättet Kursschwankungen bei der Generi
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1511461 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es genügt, wenn der Gleichgewichtsgraph nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung einer
FREE
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
"2nd To NoneFX Scalper" ist ein leistungsstarker Indikator, den Sie auf jedem Zeitrahmen verwenden können. Die Genauigkeit liegt zwischen 90% - 95% kann mehr sein. Der Indikator ist 100% non repaint, so dass es nicht repaint überhaupt. Wenn der Pfeil herauskommt, warten Sie darauf, dass die Kerze geschlossen wird, der Pfeil wird sich nicht wiederholen/neu berechnen oder bewegen. Der Indikator funktioniert mit allen Volatilitätsindizes, Step-Index, Boom & Crash (500 & 1000) und allen Währungspaar
My Trendline
Ashok Kumar Singha
Indikatoren
Meine Trendlinie ist ein Indikator, der auf einer oberen und unteren Trendlinie basiert, die automatisch in den Chart eingezeichnet wird. Dieser Indikator zeigt Ihnen perfekt den Trend des Marktes an. Er kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Der Indikator passt sich automatisch an den aktuellen Zeitrahmen an. Schritte zur Einrichtung des Indikators: Installieren Sie den benutzerdefinierten Indikator; Stellen Sie alle Eingaben, Linienfarbe, -breite und -stile usw. ein (Sie können auch die S
SLS Tutelege
Hope Salang
Indikatoren
Produktname: SavasaLaS Tutelage | Pro Preis-Aktions-Kompass Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu handeln mit Confluence. SavasaLaS Tutelage ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem für den ernsthaften Price Action Trader. Es eliminiert Chart-Rauschen, indem es die drei Säulen des institutionellen Handels strikt durchsetzt: Marktstruktur , Trendrichtung und Candlestick-Verifizierung . Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die Ihren Chart mit schwachen Signalen überflut
FREE
Candle Close Timer Matrix
Sivakumar Paul Suyambu
Indikatoren
Candle Close Timer Matrix - MT5 Kerzen-Countdown-Indikator Candle Close Timer Matrix ist ein leichtgewichtiger und leistungsstarker MetaTrader 5 (MT5) Kerzen-Countdown-Indikator , der genau anzeigt , wie viele Minuten und Sekunden noch verbleiben, bevor die aktuelle Kerze auf jedem Symbol und jedem Zeitrahmen schließt . Live-Signale & Produkte Egal, ob Sie ein Scalper , Intraday-Händler oder Swing-Trader sind, die genaue Zeit des Kerzenschlusses zu kennen, hilft Ihnen: Sie können Ihre Einstiege
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indikatoren
BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indikatoren
Der Bestimmtheitsmaß-Indikator (COD) ist der Wert des Bestimmtheitsmaßes oder das Quadrat des Korrelationskoeffizienten zwischen der abhängigen Variable - dem Kurs - und der erklärenden Variable - dem Tickvolumen. Was sagt er uns in der Praxis? COD erkennt perfekt den Höhepunkt von Trendbewegungen, was es Ihnen ermöglicht, optimale Punkte auszuwählen und Marktumkehrungen zu erkennen. Wie man den Indikator verwendet: Die beliebteste Handelsstrategie wird zusammen mit einem Trendindikator Moving A
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Auf der Grundlage mathematischer Berechnungen habe ich eine horizontale Linie festgelegt, die alle Handelssignale kreuzt und die Hochs und Tiefs anzeigt. Die horizontale Linie teilt die Hochs und Tiefs der Handelssignale in zwei Hälften, so dass es einfach ist, die Hochs und Tiefs zu identifizieren, und es ist klug, weil es empfindlich auf die Hochs und Tiefs ist, um nicht auf einer Seite für immer zu bleiben, es funktioniert hervorragend mit anderen Glättungsindikatoren, da es garantiert, dass
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indikatoren
dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension