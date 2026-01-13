Trend Continuation and Reversal

Transformieren Sie Ihr Trading mit der fortschrittlichen Multi-Timeframe MACD-Analyse

Der MTF MACD Confluence V2 ist ein hochentwickeltes technisches Analysetool, das die Interpretation von MACD-Signalen durch die gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen revolutioniert. Dieser professionelle Indikator liefert eine kristallklare Marktrichtung durch eine intelligente Analyse des Zusammenflusses von Signalen.





🎯 Hauptmerkmale

Multi-Timeframe-Signalanalyse

Hauptzeitrahmen: Null-Linien-Kreuz-Signale (Trendrichtung)

Kleinere Zeitrahmen: Signallinien-Cross-Signale (Einstiegszeitpunkt)

Bis zu 4 konfigurierbare Zeitrahmen (Major + 3 Minor)

Echtzeit-Signalsynchronisation über alle Zeitrahmen hinweg

Intelligente Signalklassifizierung

Fortsetzungs-Signale: Signale für kleinere Zeitrahmen, die mit dem Haupttrend übereinstimmen

Umkehrsignale: Gegenläufige Signale für Pullback-Einstiege

Neutrale Markterkennung: Identifiziert schwankende Marktbedingungen

Anpassbare Signalfilterung für Ihre Handelsstrategie

Professionelle visuelle Anzeige

Getrenntes Fenster-Histogramm: Farbcodierte Signale nach Wichtigkeit des Zeitrahmens

Chart-Überlagerungsoptionen: Pfeile oder horizontale Trendlinien

Anpassbare Farben und Breiten: Personalisieren Sie das Erscheinungsbild nach Ihren Vorlieben

Saubere, professionelle Schnittstelle: Keine Unordnung im Chart, klare Signalidentifikation

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

MACD-Parameter: Vollständig einstellbar (schnell: 12, langsam: 26, Signal: 29)

Zeitrahmen-Auswahl: Jede MT4/MT5-Zeitrahmen-Kombination

Anzeige-Modi: Pfeile, Linien oder keine für jeden Zeitrahmen

Signal-Filterung: Anzeigen/Ausblenden von Fortsetzungs- und Umkehrsignalen

Unterstützung von Zeitverschiebungen: Broker-Zeitzonen-Anpassungen

🚀 Warum MTF MACD Confluence V2 wählen?

Für manuelle Trader

Klare Marktausrichtung: Der Hauptzeitrahmen zeigt den allgemeinen Trend

Präzises Einstiegs-Timing: Kleinere Zeitrahmen liefern Einstiegssignale

Risikomanagement: Unterscheiden Sie zwischen Setups mit hoher und niedriger Wahrscheinlichkeit

Mehrere Anzeigeoptionen: Visuelle Warnungen, die zu Ihrem Handelsstil passen

Für den automatisierten Handel

EA-Integration bereit: Signaldaten in Echtzeit über globale Variablen

Professionelle Code-Architektur: Sauber, effizient, gut dokumentiert

Multi-Symbol-Unterstützung: Funktioniert über alle Währungspaare und Zeitrahmen

Zuverlässige Signaldetektion: Gründlich getestete Logik für konsistente Leistung

Für alle Handelsstile

Scalping: Verwenden Sie niedrigere kleinere Zeitrahmen (M1, M5, M15)

Daytrading: Optimal mit H1/H4 major, M15/M30 minor

Swing-Handel: Perfekt mit D1/W1 major, H4/D1 minor

Positionshandel: Langfristig mit den Zeitrahmen W1/MN1 major

📈 Handelsanwendungen

Trendfolge-Strategie

Der Hauptzeitrahmen identifiziert die allgemeine Trendrichtung

Kleinere Zeitrahmen bieten Einstiegsmöglichkeiten in die Fortsetzung des Trends

Herausfiltern von Gegen-Trend-Rauschen für höhere Gewinnraten

Umkehr/Pullback-Strategie

Erkennen Sie die Erschöpfung des Trends mit der Analyse des Hauptzeitrahmens

Abfangen von Pullbacks mit Umkehrsignalen in kleineren Zeitrahmen

Perfekt für Mean Reversion und Korrekturhandel

Konfluenz-Handel

Mehrere kleinere Zeitrahmen, die Signale bestätigen

Höhere Wahrscheinlichkeit von Setups, wenn Signale übereinstimmen

Reduzierung von Fehlsignalen durch Multi-Timeframe-Analyse

⚙️ Technische Spezifikationen

Plattform-Kompatibilität: MetaTrader 4 und 5

Ressourcenschonend: Optimierter Code für minimale CPU-Auslastung

Multi-Symbol-fähig: Funktioniert mit allen Währungspaaren und Zeitrahmen

Professionelle Qualität: Geeignet für private und institutionelle Händler

Kein Übermalen: Historische Signale bleiben unverändert

Echtzeit-Aktualisierungen: Sofortige Signalerkennung bei jedem Tick

🎨 Anpassungsmöglichkeiten

8 farbkodierte Histogramme: Haupt-Kauf/Verkauf + 3 kleinere Zeitrahmen

Flexible Anzeigemodi: Histogramm, Pfeile oder Trendlinien

Einstellbare Breiten: 1-5 Stufen für Histogramme und Linien

Signal-Filterung: Aktivieren/Deaktivieren von Fortsetzungs- oder Umkehrsignalen

Unterstützung von Zeitzonen: Einstellung der Broker-Zeitverschiebung

💡 Perfekt für

✅ Professionelle Forex-Händler, die einen Vorsprung im Timing suchen

✅ Algorithmische Trader, die eine zuverlässige Signalquelle benötigen

✅ Liebhaber der Multi-Timeframe-Analyse

✅ Händler, die falsche MACD-Signale reduzieren wollen

✅ Jeder, der ernsthaft seine MACD-Handelsergebnisse verbessern möchte

📦 Was Sie erhalten

Vollständiger MTF MACD Confluence V2 Indikator (.mq4/.mq5)

Umfassendes Benutzerhandbuch mit Einrichtungsanweisungen

Konfigurationsbeispiele für mehrere Zeitrahmen

Vorschläge für Handelsstrategien und beste Praktiken

Professionelle Kundenunterstützung

🔔 Beginnen Sie noch heute, mit Zuversicht zu handeln

Verwandeln Sie Ihre MACD-Analyse vom Rauschen eines einzelnen Zeitrahmens in Klarheit auf mehreren Zeitrahmen. Schließen Sie sich Hunderten von erfolgreichen Händlern an, die ihre technische Analyse mit professionellen Tools aufgerüstet haben.





Laden Sie jetzt herunter und erleben Sie die Kraft einer echten Multi-Timeframe-MACD-Confluence-Analyse!



