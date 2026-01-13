Trend Continuation and Reversal

Transformieren Sie Ihr Trading mit der fortschrittlichen Multi-Timeframe MACD-Analyse
Der MTF MACD Confluence V2 ist ein hochentwickeltes technisches Analysetool, das die Interpretation von MACD-Signalen durch die gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen revolutioniert. Dieser professionelle Indikator liefert eine kristallklare Marktrichtung durch eine intelligente Analyse des Zusammenflusses von Signalen.

🎯 Hauptmerkmale
Multi-Timeframe-Signalanalyse
Hauptzeitrahmen: Null-Linien-Kreuz-Signale (Trendrichtung)
Kleinere Zeitrahmen: Signallinien-Cross-Signale (Einstiegszeitpunkt)
Bis zu 4 konfigurierbare Zeitrahmen (Major + 3 Minor)
Echtzeit-Signalsynchronisation über alle Zeitrahmen hinweg
Intelligente Signalklassifizierung
Fortsetzungs-Signale: Signale für kleinere Zeitrahmen, die mit dem Haupttrend übereinstimmen
Umkehrsignale: Gegenläufige Signale für Pullback-Einstiege
Neutrale Markterkennung: Identifiziert schwankende Marktbedingungen
Anpassbare Signalfilterung für Ihre Handelsstrategie
Professionelle visuelle Anzeige
Getrenntes Fenster-Histogramm: Farbcodierte Signale nach Wichtigkeit des Zeitrahmens
Chart-Überlagerungsoptionen: Pfeile oder horizontale Trendlinien
Anpassbare Farben und Breiten: Personalisieren Sie das Erscheinungsbild nach Ihren Vorlieben
Saubere, professionelle Schnittstelle: Keine Unordnung im Chart, klare Signalidentifikation
Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten
MACD-Parameter: Vollständig einstellbar (schnell: 12, langsam: 26, Signal: 29)
Zeitrahmen-Auswahl: Jede MT4/MT5-Zeitrahmen-Kombination
Anzeige-Modi: Pfeile, Linien oder keine für jeden Zeitrahmen
Signal-Filterung: Anzeigen/Ausblenden von Fortsetzungs- und Umkehrsignalen
Unterstützung von Zeitverschiebungen: Broker-Zeitzonen-Anpassungen
🚀 Warum MTF MACD Confluence V2 wählen?
Für manuelle Trader
Klare Marktausrichtung: Der Hauptzeitrahmen zeigt den allgemeinen Trend
Präzises Einstiegs-Timing: Kleinere Zeitrahmen liefern Einstiegssignale
Risikomanagement: Unterscheiden Sie zwischen Setups mit hoher und niedriger Wahrscheinlichkeit
Mehrere Anzeigeoptionen: Visuelle Warnungen, die zu Ihrem Handelsstil passen
Für den automatisierten Handel
EA-Integration bereit: Signaldaten in Echtzeit über globale Variablen
Professionelle Code-Architektur: Sauber, effizient, gut dokumentiert
Multi-Symbol-Unterstützung: Funktioniert über alle Währungspaare und Zeitrahmen
Zuverlässige Signaldetektion: Gründlich getestete Logik für konsistente Leistung
Für alle Handelsstile
Scalping: Verwenden Sie niedrigere kleinere Zeitrahmen (M1, M5, M15)
Daytrading: Optimal mit H1/H4 major, M15/M30 minor
Swing-Handel: Perfekt mit D1/W1 major, H4/D1 minor
Positionshandel: Langfristig mit den Zeitrahmen W1/MN1 major
📈 Handelsanwendungen
Trendfolge-Strategie
Der Hauptzeitrahmen identifiziert die allgemeine Trendrichtung
Kleinere Zeitrahmen bieten Einstiegsmöglichkeiten in die Fortsetzung des Trends
Herausfiltern von Gegen-Trend-Rauschen für höhere Gewinnraten
Umkehr/Pullback-Strategie
Erkennen Sie die Erschöpfung des Trends mit der Analyse des Hauptzeitrahmens
Abfangen von Pullbacks mit Umkehrsignalen in kleineren Zeitrahmen
Perfekt für Mean Reversion und Korrekturhandel
Konfluenz-Handel
Mehrere kleinere Zeitrahmen, die Signale bestätigen
Höhere Wahrscheinlichkeit von Setups, wenn Signale übereinstimmen
Reduzierung von Fehlsignalen durch Multi-Timeframe-Analyse
⚙️ Technische Spezifikationen
Plattform-Kompatibilität: MetaTrader 4 und 5
Ressourcenschonend: Optimierter Code für minimale CPU-Auslastung
Multi-Symbol-fähig: Funktioniert mit allen Währungspaaren und Zeitrahmen
Professionelle Qualität: Geeignet für private und institutionelle Händler
Kein Übermalen: Historische Signale bleiben unverändert
Echtzeit-Aktualisierungen: Sofortige Signalerkennung bei jedem Tick
🎨 Anpassungsmöglichkeiten
8 farbkodierte Histogramme: Haupt-Kauf/Verkauf + 3 kleinere Zeitrahmen
Flexible Anzeigemodi: Histogramm, Pfeile oder Trendlinien
Einstellbare Breiten: 1-5 Stufen für Histogramme und Linien
Signal-Filterung: Aktivieren/Deaktivieren von Fortsetzungs- oder Umkehrsignalen
Unterstützung von Zeitzonen: Einstellung der Broker-Zeitverschiebung
💡 Perfekt für
✅ Professionelle Forex-Händler, die einen Vorsprung im Timing suchen
✅ Algorithmische Trader, die eine zuverlässige Signalquelle benötigen
✅ Liebhaber der Multi-Timeframe-Analyse
✅ Händler, die falsche MACD-Signale reduzieren wollen
✅ Jeder, der ernsthaft seine MACD-Handelsergebnisse verbessern möchte
📦 Was Sie erhalten
Vollständiger MTF MACD Confluence V2 Indikator (.mq4/.mq5)
Umfassendes Benutzerhandbuch mit Einrichtungsanweisungen
Konfigurationsbeispiele für mehrere Zeitrahmen
Vorschläge für Handelsstrategien und beste Praktiken
Professionelle Kundenunterstützung
🔔 Beginnen Sie noch heute, mit Zuversicht zu handeln
Verwandeln Sie Ihre MACD-Analyse vom Rauschen eines einzelnen Zeitrahmens in Klarheit auf mehreren Zeitrahmen. Schließen Sie sich Hunderten von erfolgreichen Händlern an, die ihre technische Analyse mit professionellen Tools aufgerüstet haben.

Laden Sie jetzt herunter und erleben Sie die Kraft einer echten Multi-Timeframe-MACD-Confluence-Analyse!

