Reversal and continuation dashboard
- Indikatoren
- Jerome Tommy Bodden
- Version: 5.0
- Aktivierungen: 5
Reversal & Continuation Dashboard - Verbesserte ADR-Intelligenz
Professionelles Multi-Timeframe-Konsensus-Dashboard mit erweiterter Range-Analyse
Übersicht
Das Reversal & Continuation Dashboard ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der eine Multi-Timeframe-Konsensanalyse mit intelligenten ADR- (Average Daily Range), AWR- (Average Weekly Range) und AMR- (Average Monthly Range) Berechnungen kombiniert. Dieses leistungsstarke Tool bietet Händlern umfassende Marktinformationen über eine intuitive, interaktive Dashboard-Oberfläche.
Hauptmerkmale
🎯 Multi-Timeframe-Konsensanalyse
Analysiert bis zu 9 Timeframes gleichzeitig (1M bis Monthly)
MACD Signal Cross und Zero Cross Erkennung
Analyse der Steigung des gleitenden Durchschnitts
Stochastische Momentum-Bestätigung
Konfigurierbarer Konsens-Schwellenwert (1-100%)
📊 Erweiterte Bereichsintelligenz
ADR/AWR/AMR-Berechnungen in Echtzeit mit 20-Perioden-Durchschnittsbildung
Live-Verfolgung der prozentualen Entwicklung
Kauf-/Verkaufsanalyse mit direktionaler Tendenz
Berechnungen des verbleibenden Potenzials
Intelligentes Timer-System zur Verfolgung der Entwicklungsstufen des Bereichs
🎨 Interaktive Dashboard-Schnittstelle
Sortierbare Spalten für alle Metriken (Zeit, Symbol, Rang, Bereichsdaten)
Anklickbare Symbolschaltflächen für sofortigen Chartwechsel
Farbcodierte Signale und Indikatoren für die Bereichsentwicklung
Anpassbare visuelle Einstellungen und Positionierung
Aktualisierungen in Echtzeit alle 5 Sekunden
⚡ Intelligente Signalverwaltung
Automatische Signalerkennung und Flip-Funktionalität
Beibehaltung des Zustands bei Diagrammänderungen und Neustarts des Terminals
Vermeidung von doppelten Signalen mit Konsensverfolgung
Maximale Signalgrenzen mit intelligenter Überlaufbehandlung
Erkennung von Parameteränderungen für Neustarts
🔧 Umfassende Konfiguration
Flexible Auswahl des Zeitrahmens
Einstellbare Indikatorparameter (MACD, MA, Stochastik)
Auswahl des Bereichstyps (ADR/AWR/AMR)
Visuelle Anpassungsoptionen
Debug-Modus für Entwicklung und Fehlersuche
Technische Spezifikationen
Unterstützte Indikatoren:
MACD (schneller EMA, langsamer EMA, Signallinie)
Gleitender Durchschnitt (mehrere Methoden: SMA, EMA, etc.)
Stochastischer Oszillator (K%, D%, Verlangsamung)
Erkennungsmethoden:
Kreuz-Erkennung: Präzise Signal/Null-Linien-Kreuzungen
Erkennung der Steigung: Richtungsabhängige Momentum-Analyse
Datenverwaltung:
Persistenz von CSV-Zustandsdateien
Optimierung des statischen Speichers
Globales variables Zeitgebersystem
Automatische Bereinigung und Speicherverwaltung
Vorteile bei der Nutzung
Für Day Trader:
Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungs-Setups
Überwachen Sie mehrere Symbole gleichzeitig
Verfolgen Sie die ADR-Entwicklung für optimales Einstiegs-/Ausstiegs-Timing
Schneller Symbolwechsel für eine effiziente Analyse
Für Swing Trader:
Multi-Timeframe-Bestätigung für die Positionsgrößenbestimmung
Analyse der Kursentwicklung für die Festlegung von Gewinnzielen
Wöchentliche/Monatliche Range Intelligence für längerfristige Positionen
Konsensverfolgung zur Trendbestätigung
Für professionelle Trader:
Sortierbare Ranglisten für eine systematische Symbolauswahl
Timer-Funktionalität für sitzungsbasierte Strategien
Kauf-/Verkaufskennzahlen für die Analyse der Marktstimmung
Restpotenzialberechnungen für das Risikomanagement
Installation & Einrichtung
Indikator an einen beliebigen Chart anhängen
Konfigurieren Sie die gewünschten Zeitrahmen in den Eingabeeinstellungen
Wählen Sie den bevorzugten Bereichstyp (ADR/AWR/AMR)
Passen Sie die visuellen Einstellungen an Ihre Präferenzen an
Das Dashboard beginnt automatisch mit der Verfolgung aller Watchlist-Symbole
Anforderungen
MetaTrader 5-Plattform
Aktiver Marktdaten-Feed
Mindestens 1 MB freier Speicherplatz für Statusdateien
Leistung
Optimiert für 100+ Symbole gleichzeitig
Minimale CPU-Auslastung mit effizientem Indikator-Handle-Management
Schnelle Sortier- und Filteralgorithmen
Reaktionsschnelle Schnittstelle mit sofortigen Aktualisierungen
Dieser Indikator ist eine professionelle Lösung für Händler, die eine umfassende Marktanalyse mit intelligenter Automatisierung wünschen. Die Kombination aus Konsensanalyse und Bereichsintelligenz bietet einzigartige Einblicke in das Marktverhalten und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen über mehrere Zeitrahmen und Instrumente hinweg zu treffen.
Perfekt für: Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und jedes handelbare Instrument mit ausreichend historischen Daten.