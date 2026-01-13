Reversal and continuation dashboard

Reversal & Continuation Dashboard - Verbesserte ADR-Intelligenz

Professionelles Multi-Timeframe-Konsensus-Dashboard mit erweiterter Range-Analyse





Übersicht

Das Reversal & Continuation Dashboard ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der eine Multi-Timeframe-Konsensanalyse mit intelligenten ADR- (Average Daily Range), AWR- (Average Weekly Range) und AMR- (Average Monthly Range) Berechnungen kombiniert. Dieses leistungsstarke Tool bietet Händlern umfassende Marktinformationen über eine intuitive, interaktive Dashboard-Oberfläche.





Hauptmerkmale

🎯 Multi-Timeframe-Konsensanalyse





Analysiert bis zu 9 Timeframes gleichzeitig (1M bis Monthly)

MACD Signal Cross und Zero Cross Erkennung

Analyse der Steigung des gleitenden Durchschnitts

Stochastische Momentum-Bestätigung

Konfigurierbarer Konsens-Schwellenwert (1-100%)

📊 Erweiterte Bereichsintelligenz





ADR/AWR/AMR-Berechnungen in Echtzeit mit 20-Perioden-Durchschnittsbildung

Live-Verfolgung der prozentualen Entwicklung

Kauf-/Verkaufsanalyse mit direktionaler Tendenz

Berechnungen des verbleibenden Potenzials

Intelligentes Timer-System zur Verfolgung der Entwicklungsstufen des Bereichs

🎨 Interaktive Dashboard-Schnittstelle





Sortierbare Spalten für alle Metriken (Zeit, Symbol, Rang, Bereichsdaten)

Anklickbare Symbolschaltflächen für sofortigen Chartwechsel

Farbcodierte Signale und Indikatoren für die Bereichsentwicklung

Anpassbare visuelle Einstellungen und Positionierung

Aktualisierungen in Echtzeit alle 5 Sekunden

⚡ Intelligente Signalverwaltung





Automatische Signalerkennung und Flip-Funktionalität

Beibehaltung des Zustands bei Diagrammänderungen und Neustarts des Terminals

Vermeidung von doppelten Signalen mit Konsensverfolgung

Maximale Signalgrenzen mit intelligenter Überlaufbehandlung

Erkennung von Parameteränderungen für Neustarts

🔧 Umfassende Konfiguration





Flexible Auswahl des Zeitrahmens

Einstellbare Indikatorparameter (MACD, MA, Stochastik)

Auswahl des Bereichstyps (ADR/AWR/AMR)

Visuelle Anpassungsoptionen

Debug-Modus für Entwicklung und Fehlersuche

Technische Spezifikationen

Unterstützte Indikatoren:





MACD (schneller EMA, langsamer EMA, Signallinie)

Gleitender Durchschnitt (mehrere Methoden: SMA, EMA, etc.)

Stochastischer Oszillator (K%, D%, Verlangsamung)

Erkennungsmethoden:





Kreuz-Erkennung: Präzise Signal/Null-Linien-Kreuzungen

Erkennung der Steigung: Richtungsabhängige Momentum-Analyse

Datenverwaltung:





Persistenz von CSV-Zustandsdateien

Optimierung des statischen Speichers

Globales variables Zeitgebersystem

Automatische Bereinigung und Speicherverwaltung

Vorteile bei der Nutzung

Für Day Trader:





Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungs-Setups

Überwachen Sie mehrere Symbole gleichzeitig

Verfolgen Sie die ADR-Entwicklung für optimales Einstiegs-/Ausstiegs-Timing

Schneller Symbolwechsel für eine effiziente Analyse

Für Swing Trader:





Multi-Timeframe-Bestätigung für die Positionsgrößenbestimmung

Analyse der Kursentwicklung für die Festlegung von Gewinnzielen

Wöchentliche/Monatliche Range Intelligence für längerfristige Positionen

Konsensverfolgung zur Trendbestätigung

Für professionelle Trader:





Sortierbare Ranglisten für eine systematische Symbolauswahl

Timer-Funktionalität für sitzungsbasierte Strategien

Kauf-/Verkaufskennzahlen für die Analyse der Marktstimmung

Restpotenzialberechnungen für das Risikomanagement

Installation & Einrichtung

Indikator an einen beliebigen Chart anhängen

Konfigurieren Sie die gewünschten Zeitrahmen in den Eingabeeinstellungen

Wählen Sie den bevorzugten Bereichstyp (ADR/AWR/AMR)

Passen Sie die visuellen Einstellungen an Ihre Präferenzen an

Das Dashboard beginnt automatisch mit der Verfolgung aller Watchlist-Symbole

Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform

Aktiver Marktdaten-Feed

Mindestens 1 MB freier Speicherplatz für Statusdateien

Leistung

Optimiert für 100+ Symbole gleichzeitig

Minimale CPU-Auslastung mit effizientem Indikator-Handle-Management

Schnelle Sortier- und Filteralgorithmen

Reaktionsschnelle Schnittstelle mit sofortigen Aktualisierungen

Dieser Indikator ist eine professionelle Lösung für Händler, die eine umfassende Marktanalyse mit intelligenter Automatisierung wünschen. Die Kombination aus Konsensanalyse und Bereichsintelligenz bietet einzigartige Einblicke in das Marktverhalten und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen über mehrere Zeitrahmen und Instrumente hinweg zu treffen.





Perfekt für: Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und jedes handelbare Instrument mit ausreichend historischen Daten.



