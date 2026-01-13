Universal Strategy EA - Multi-Timeframe MACD Signalerkennung

Ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das die Multi-Timeframe MACD-Analyse mit fortschrittlicher Mustererkennung und umfassendem Risikomanagement kombiniert. Dieser EA arbeitet als eigenständiges System mit integrierter Signalerkennung, das keine externen Indikatoren benötigt.

Unterstützt bis zu 4 gleichzeitige Zeitrahmen (Major + 3 Minor)

Drei MACD-Signaltypen: Nulllinienkreuz, Signallinienkreuz und Preisrelativ

Konfigurierbarer Kaskadenmodus für hierarchische Signalvalidierung

Unabhängige Auswahl der Signalbalken pro Zeitrahmen

📊 Erweiterte Mustererkennung





Harmonische Muster (Gartley, Butterfly, Bat, Crab)

Kopf & Schultern / Umgekehrte Kopf & Schultern

Pin Bar Erkennung mit anpassbaren Parametern

Fibonacci-Retracement-Zonen (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%)

Smart Order Block Erkennung

Liquidity Sweep Erkennung (Stop Hunts)

Preis-Aktions-Muster (Engulfing, Inside/Outside Bars, Doji)

⚡ Mehrere Handelsstrategien





Asiatische Sitzung Breakout/Fade

Gap Trading (Füllung/Fortsetzung)

Volumenprofil + Kontrollpunkt

Automatische Erkennung von Trendlinien

Volatilitätskontraktions-Ausbrüche

Erkennung von Marktregimen

Multi-Timeframe Divergenzanalyse

🛡️ Umfassendes Risikomanagement





Dynamische Losgrößenbestimmung mit margenbasierten Fallbacks

Kontoabsicherung (Mindestguthaben, Margin-Level, Drawdown-Limits)

Stop-Level-Validierung mit automatischer Anpassung

Spread-Filterung mit Echtzeit-Überwachung

Tägliche/wöchentliche Gewinn/Verlust-Ziele

Maximaler Drawdown-Schutz

🔧 Erweiterte Handelsverwaltung





Individuelle und kumulative TP/SL-Levels

Breakeven- und Trailing-Stop-Systeme

Teilweise Schließungsstrategien (2-Level)

Zeitbasierte Ausstiege und Gewinnsicherungen

Chandelier Exit und Parabolic SAR Trailing

Break of Entry-Schutz

📈 Multi-Symbol-Handel

Handeln Sie den aktuellen Chart oder den gesamten Market Watch

Pro-Symbol-Statusverfolgung

Symbolspezifische Risikoberechnung

Unabhängige Signalverarbeitung pro Symbol

🎛️ Filter-System

Filter für gleitende Durchschnitte (einzelner MA vs. Preis oder MA Crossover)

Stochastik-Filter mit überkauften/überverkauften Zonen

RSI-Filter mit 6 Handelsmodi (Reversal, Trend-Follow, Momentum, etc.)

MACD2-Filter (Standard/Zero-Lag/OSMA)

TrendSentry Momentum-Filter

ZigZag-Trendüberprüfung

Handelsmodi

Nur aktueller Chart - Handelt nur mit dem angehängten Chart-Symbol

All Market Watch - Handelt alle Symbole im Market Watch Fenster

Signal-Typen

Fortsetzungssignale - Handel in Richtung eines Trends mit höherem Zeitrahmen

Umkehrsignale - Handel gegen das kurzfristige Momentum bei Korrekturen

Strategie-Signale - Musterbasierte Eingaben von fortgeschrittenen Strategien

Risiko-Kontrollen

Mindestkontostand-Schutz

Margin-Level-Überwachung (verhindert den Handel unter 150-200% Margin-Level)

Drawdown-Limits (stoppt den Handel über 20-30% Drawdown)

Dynamische Losgröße basierend auf der verfügbaren Marge

Verbesserte Fehlerbehandlung mit intelligenter Wiederholungslogik

Eingabe-Parameter

135+ konfigurierbare Parameter, die alle Aspekte des Handels abdecken

Separate Einstellungen für jeden Zeitrahmen und jede Strategie

Farb- und Anzeigeanpassung für Chart-Objekte

Individuelle Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter für alle Funktionen

Session-Verwaltung

Filter für Handelssitzungen (Asiatisch, London, US, Benutzerdefiniert)

Optionen für einen verzögerten Start nach Eröffnung der Sitzung/des Tages

Periodenbasierte Handelsabschlüsse (Ende des Tages/Woche/Monat)

Leistungsmerkmale

Unternehmenstaugliche Fehlerbehandlung mit MT4-spezifischen Fehlercodes

Logik zur Wiederholung von Trades mit intelligenten Verzögerungen

Preisaktualisierungsmechanismen für genaue Ausführung

Umfassende Protokollierung für die Fehlersuche

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4

Sprache: MQL4

Kontotypen: Alle (Hedge/Netting)

Symbole: Jedes handelbare Symbol

Zeitrahmen: M1 bis MN1

Dieser EA stellt eine komplette Handelslösung auf institutioneller Ebene dar, die technische Analyse, Mustererkennung und hochentwickeltes Risikomanagement in einem einzigen automatisierten System kombiniert.