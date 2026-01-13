Universal Strategy EA - Multi-Timeframe MACD Signalerkennung
Ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das die Multi-Timeframe MACD-Analyse mit fortschrittlicher Mustererkennung und umfassendem Risikomanagement kombiniert. Dieser EA arbeitet als eigenständiges System mit integrierter Signalerkennung, das keine externen Indikatoren benötigt.
Unterstützt bis zu 4 gleichzeitige Zeitrahmen (Major + 3 Minor)
Drei MACD-Signaltypen: Nulllinienkreuz, Signallinienkreuz und Preisrelativ
Konfigurierbarer Kaskadenmodus für hierarchische Signalvalidierung
Unabhängige Auswahl der Signalbalken pro Zeitrahmen
📊 Erweiterte Mustererkennung
Harmonische Muster (Gartley, Butterfly, Bat, Crab)
Kopf & Schultern / Umgekehrte Kopf & Schultern
Pin Bar Erkennung mit anpassbaren Parametern
Fibonacci-Retracement-Zonen (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%)
Smart Order Block Erkennung
Liquidity Sweep Erkennung (Stop Hunts)
Preis-Aktions-Muster (Engulfing, Inside/Outside Bars, Doji)
⚡ Mehrere Handelsstrategien
Asiatische Sitzung Breakout/Fade
Gap Trading (Füllung/Fortsetzung)
Volumenprofil + Kontrollpunkt
Automatische Erkennung von Trendlinien
Volatilitätskontraktions-Ausbrüche
Erkennung von Marktregimen
Multi-Timeframe Divergenzanalyse
🛡️ Umfassendes Risikomanagement
Dynamische Losgrößenbestimmung mit margenbasierten Fallbacks
Kontoabsicherung (Mindestguthaben, Margin-Level, Drawdown-Limits)
Stop-Level-Validierung mit automatischer Anpassung
Spread-Filterung mit Echtzeit-Überwachung
Tägliche/wöchentliche Gewinn/Verlust-Ziele
Maximaler Drawdown-Schutz
🔧 Erweiterte Handelsverwaltung
Individuelle und kumulative TP/SL-Levels
Breakeven- und Trailing-Stop-Systeme
Teilweise Schließungsstrategien (2-Level)
Zeitbasierte Ausstiege und Gewinnsicherungen
Chandelier Exit und Parabolic SAR Trailing
📈 Multi-Symbol-Handel
Handeln Sie den aktuellen Chart oder den gesamten Market Watch
Pro-Symbol-Statusverfolgung
Symbolspezifische Risikoberechnung
Unabhängige Signalverarbeitung pro Symbol
🎛️ Filter-System
Filter für gleitende Durchschnitte (einzelner MA vs. Preis oder MA Crossover)
Stochastik-Filter mit überkauften/überverkauften Zonen
RSI-Filter mit 6 Handelsmodi (Reversal, Trend-Follow, Momentum, etc.)
MACD2-Filter (Standard/Zero-Lag/OSMA)
TrendSentry Momentum-Filter
Handelsmodi
Nur aktueller Chart - Handelt nur mit dem angehängten Chart-Symbol
All Market Watch - Handelt alle Symbole im Market Watch Fenster
Signal-Typen
Fortsetzungssignale - Handel in Richtung eines Trends mit höherem Zeitrahmen
Umkehrsignale - Handel gegen das kurzfristige Momentum bei Korrekturen
Strategie-Signale - Musterbasierte Eingaben von fortgeschrittenen Strategien
Risiko-Kontrollen
Mindestkontostand-Schutz
Margin-Level-Überwachung (verhindert den Handel unter 150-200% Margin-Level)
Drawdown-Limits (stoppt den Handel über 20-30% Drawdown)
Dynamische Losgröße basierend auf der verfügbaren Marge
Verbesserte Fehlerbehandlung mit intelligenter Wiederholungslogik
Eingabe-Parameter
135+ konfigurierbare Parameter, die alle Aspekte des Handels abdecken
Separate Einstellungen für jeden Zeitrahmen und jede Strategie
Farb- und Anzeigeanpassung für Chart-Objekte
Individuelle Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter für alle Funktionen
Session-Verwaltung
Filter für Handelssitzungen (Asiatisch, London, US, Benutzerdefiniert)
Optionen für einen verzögerten Start nach Eröffnung der Sitzung/des Tages
Periodenbasierte Handelsabschlüsse (Ende des Tages/Woche/Monat)
Leistungsmerkmale
Unternehmenstaugliche Fehlerbehandlung mit MT4-spezifischen Fehlercodes
Logik zur Wiederholung von Trades mit intelligenten Verzögerungen
Preisaktualisierungsmechanismen für genaue Ausführung
Umfassende Protokollierung für die Fehlersuche
Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4
Sprache: MQL4
Kontotypen: Alle (Hedge/Netting)
Symbole: Jedes handelbare Symbol
Dieser EA stellt eine komplette Handelslösung auf institutioneller Ebene dar, die technische Analyse, Mustererkennung und hochentwickeltes Risikomanagement in einem einzigen automatisierten System kombiniert.