📋 Einleitung

Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert.

🎯 Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen 📊 Huddleston-Theorie Volumenbasierte Marktstrukturanalyse zur Identifizierung der institutionellen Ebene ⚡ PO3 Handelsspannen Preisoszillation und Erkennung institutioneller Niveaus für präzise Einstiege

🔧 Installationsanleitung

1 Download der Datei Laden Sie die Datei Enigma_112.ex5 auf Ihren Computer herunter

2 In MetaTrader 5 installieren Navigieren Sie zu: Datei → Datenordner öffnen → MQL5 → Indikatoren und fügen Sie die Datei ein

3 Kompilieren Sie den Indikator Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator → Aktualisieren, und ziehen Sie den Indikator auf Ihr Diagramm.

4 Konfigurieren Sie die Einstellungen Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikotoleranz an

// Empfohlene Anfangseinstellungen für Day Trading:

TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;

RiskPerTrade = 1.0; // 1% Risiko pro Handel

ShowTeslaGates = true;

EnableTradingSignals = true;

✨ Hauptmerkmale

🎯 Tesla-Gates-System (3-6-9)

Berechnet automatisch Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Tesla-Wirbelmathematik mit dynamischen Multiplikatoren.

Parameter Beschreibung Empfohlener Wert Tesla Gates anzeigen Tesla-Gate-Ebenen im Diagramm anzeigen wahr TeslaMultiplierMode Automatische oder manuelle Multiplikatorberechnung VERVIELFACHER_AUTO TeslaLinesAbove/Below Anzahl der Gatterebenen je Richtung 9

⚡ Signalerzeugung

Intelligentes Signalsystem mit Vertrauensbewertung und Multi-Zeitrahmen-Bestätigung.

🟢 Starkes Kaufsignal 80-100% Konfidenzniveau mit Zusammenfluss mehrerer Indikatoren 🟡 Moderates Kaufsignal 60-79% Vertrauen mit guter technischer Ausrichtung 🔴 Starkes Verkaufssignal 80-100% Konfidenzniveau mit bärischer Konvergenz

🎯 Handelsstrategien

Strategie 1: Tesla Gate Bounce

Kaufen, wenn der Preis die Tesla-Unterstützungslinie berührt, verkaufen bei der Widerstandslinie mit Volumenbestätigung.

💡 Profi-Tipp: Warten Sie, bis der Kurs das Tesla-Gate-Niveau berührt und Umkehrkerzenmuster zeigt, bevor Sie einsteigen.

Strategie 2: Multi-Confluence Trading

Handeln Sie, wenn sich mehrere Indikatoren auf demselben Kursniveau ausrichten und hohe Vertrauenswerte aufweisen.

Strategie 3: PO3-Bereichsausbruch

Handeln Sie, wenn der Preis die PO3-Spanne durchbricht und das Volumen bestätigt wird und ein Durchbruch erfolgt.

Marktbedingung Empfohlene Strategie Risiko-Anpassung Hohe Volatilität Reduzieren Sie die Positionsgröße, verwenden Sie breitere Stopps 0,5% Risiko pro Handel Geringe Volatilität Positionsgröße erhöhen, engere Stops 1,5% Risiko pro Handel Tendenzieller Markt Trendrichtung folgen Normale Risikoparameter

🛡️ Risikomanagement

Formel zur Positionsgrößenbestimmung

Positionsgröße = (Kontogröße × Risiko pro Trade) / (Stop-Loss-Abstand × Punktwert)

Wesentliche Regeln

⚠️ Kritische Regeln: Riskieren Sie nie mehr als 1-2% pro Handel

Verwenden Sie immer den vom Indikator empfohlenen Stop-Loss

Mindest-Risiko/Gewinn-Verhältnis: 1:1,5

Positionsgröße auf Basis der Marktvolatilität anpassen

Signal-Konfidenzniveaus

Konfidenz % Bewertung Aktion Position Größe 80-100% 🚨 Hoch Starkes Handelssignal Vollständige Position 60-79% ⚠️ Mittel Gute Gelegenheit 75%ige Position 40-59% 📊 Niedrig Mit Vorsicht handeln 50%ige Position <40% ❌ Schwach Vermeiden Sie den Handel Kein Handel