Enigma 112
- Indikatoren
- issam rahhal sabour
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung
📋 Einleitung
Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert.
🎯 Tesla 3-6-9 Gates
Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen
📊 Huddleston-Theorie
Volumenbasierte Marktstrukturanalyse zur Identifizierung der institutionellen Ebene
⚡ PO3 Handelsspannen
Preisoszillation und Erkennung institutioneller Niveaus für präzise Einstiege
🔧 Installationsanleitung
Laden Sie die Datei Enigma_112.ex5 auf Ihren Computer herunter
Navigieren Sie zu: Datei → Datenordner öffnen → MQL5 → Indikatoren und fügen Sie die Datei ein
Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator → Aktualisieren, und ziehen Sie den Indikator auf Ihr Diagramm.
Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikotoleranz an
TradingPreset = PRESET_DAY_TRADER;
RiskPerTrade = 1.0; // 1% Risiko pro Handel
ShowTeslaGates = true;
EnableTradingSignals = true;
✨ Hauptmerkmale
🎯 Tesla-Gates-System (3-6-9)
Berechnet automatisch Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Tesla-Wirbelmathematik mit dynamischen Multiplikatoren.
|Parameter
|Beschreibung
|Empfohlener Wert
|Tesla Gates anzeigen
|Tesla-Gate-Ebenen im Diagramm anzeigen
|wahr
|TeslaMultiplierMode
|Automatische oder manuelle Multiplikatorberechnung
|VERVIELFACHER_AUTO
|TeslaLinesAbove/Below
|Anzahl der Gatterebenen je Richtung
|9
⚡ Signalerzeugung
Intelligentes Signalsystem mit Vertrauensbewertung und Multi-Zeitrahmen-Bestätigung.
🟢 Starkes Kaufsignal
80-100% Konfidenzniveau mit Zusammenfluss mehrerer Indikatoren
🟡 Moderates Kaufsignal
60-79% Vertrauen mit guter technischer Ausrichtung
🔴 Starkes Verkaufssignal
80-100% Konfidenzniveau mit bärischer Konvergenz
🎯 Handelsstrategien
Strategie 1: Tesla Gate Bounce
Kaufen, wenn der Preis die Tesla-Unterstützungslinie berührt, verkaufen bei der Widerstandslinie mit Volumenbestätigung.
Strategie 2: Multi-Confluence Trading
Handeln Sie, wenn sich mehrere Indikatoren auf demselben Kursniveau ausrichten und hohe Vertrauenswerte aufweisen.
Strategie 3: PO3-Bereichsausbruch
Handeln Sie, wenn der Preis die PO3-Spanne durchbricht und das Volumen bestätigt wird und ein Durchbruch erfolgt.
|Marktbedingung
|Empfohlene Strategie
|Risiko-Anpassung
|Hohe Volatilität
|Reduzieren Sie die Positionsgröße, verwenden Sie breitere Stopps
|0,5% Risiko pro Handel
|Geringe Volatilität
|Positionsgröße erhöhen, engere Stops
|1,5% Risiko pro Handel
|Tendenzieller Markt
|Trendrichtung folgen
|Normale Risikoparameter
🛡️ Risikomanagement
Formel zur Positionsgrößenbestimmung
Wesentliche Regeln
- Riskieren Sie nie mehr als 1-2% pro Handel
- Verwenden Sie immer den vom Indikator empfohlenen Stop-Loss
- Mindest-Risiko/Gewinn-Verhältnis: 1:1,5
- Positionsgröße auf Basis der Marktvolatilität anpassen
Signal-Konfidenzniveaus
|Konfidenz %
|Bewertung
|Aktion
|Position Größe
|80-100%
|🚨 Hoch
|Starkes Handelssignal
|Vollständige Position
|60-79%
|⚠️ Mittel
|Gute Gelegenheit
|75%ige Position
|40-59%
|📊 Niedrig
|Mit Vorsicht handeln
|50%ige Position
|<40%
|❌ Schwach
|Vermeiden Sie den Handel
|Kein Handel
📞 Unterstützung & Kontakt
E-Mail: issamrahhal@tutanota.com | Version: 1.00 | Kompatibilität: MetaTrader 5