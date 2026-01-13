ADR AWR and AMR Indicator
- Indicadores
- Jerome Tommy Bodden
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Indicador de Líneas ADR/AWR/AMR - Visualización Profesional de Límites de Rango
Herramienta avanzada de análisis de rangos en múltiples marcos temporales para operadores profesionales
Visión general
El indicador de líneas ADR/AWR/AMR es una sofisticada herramienta de análisis visual que muestra límites de rango dinámicos a través de múltiples marcos temporales en su gráfico. Este indicador de nivel profesional calcula y proyecta los límites del Rango Medio Diario (ADR), del Rango Medio Semanal (AWR) y del Rango Medio Mensual (AMR), proporcionando a los operadores niveles precisos de entrada/salida y perspectivas de la estructura del mercado.
Características principales.
Cinco sistemas de análisis de rangos
ADR (Rango Medio Diario): Límites de rango diario estándar.
Rango de 2,5 días: Análisis intradía ampliado para swing trading
AWR (Average Weekly Range): Límites de la estructura semanal
Rango de 2,5 semanas: Análisis semanal ampliado para negociación de posiciones
AMR (Rango Medio Mensual): Límites mensuales a largo plazo
Cálculo inteligente de límites
Proyección dinámica: Calcula el potencial de rango restante en tiempo real
Detección de agotamiento: Bloquea automáticamente los límites cuando se consume el alcance
Lógica basada en el tiempo: Respeta las sesiones de mercado y las horas de negociación
Ajuste de la hora del agente: Desplazamiento configurable para diferentes zonas horarias del broker
Visualización profesional
Líneas límite sólidas: Proyecciones claras del rango superior e inferior (2px de ancho)
Líneas de referencia punteadas: Marcadores de máximos y mínimos de la sesión actual (1px de ancho)
Sistemas codificados por colores: Colores únicos para cada tipo de rango para un reconocimiento instantáneo
Interfaz limpia: Visualización sólo de líneas sin elementos innecesarios en el cuadro de mandos.
⚙️ Configuración avanzada
Periodos personalizables: Períodos de promedio ajustables (20 por defecto)
Compensación horaria: Compensación de la zona horaria del corredor (+/- horas)
Controles individuales: Activar/desactivar cualquier tipo de rango de forma independiente
Personalización del color: Control total del color para todos los tipos de línea
Especificaciones técnicas
Métodos de cálculo de gamas:
Gamas estándar: Promedio tradicional de diferencia alta-baja
Multiplicadores personalizados: Cálculos de periodos 2,5x para análisis ampliados
Filtrado de fin de semana: Excluye automáticamente los datos de fin de semana para los cálculos diarios
Conciencia de sesión: Respeta las horas de apertura y cierre del mercado
Lógica de límites:
Rango restante: Proyecta el potencial en función del consumo actual frente al consumo medio
Modo de agotamiento: Se bloquea en el máximo/mínimo real cuando el rango se consume por completo
Actualizaciones en tiempo real: Recálculo continuo en cada tick
Características de rendimiento:
Cálculo eficiente: Algoritmos optimizados para un uso mínimo de la CPU
Gestión de memoria: Limpieza automática de objetos y gestión de líneas
Preparado para multisímbolos: Funciona con cualquier instrumento negociable
Aplicaciones de uso
Para operadores diarios:
Identifique los puntos de agotamiento del rango diario para operaciones de inversión
Utilizar límites 2,5D para planificar sesiones prolongadas
Supervisar el consumo del rango en tiempo real para detectar oportunidades de scalping
Planificar entradas/salidas en función del potencial diario restante
Para Swing Traders:
Límites de rango semanales para dimensionar posiciones
Análisis de 2,5 semanas para posiciones swing ampliadas
Análisis de confluencia entre rangos diarios y semanales
Gestión del riesgo mediante niveles de stop basados en rangos
Para operadores de posición:
Análisis de rangos mensuales para posiciones a largo plazo
Confluencia multitemporal para decisiones sobre tendencias importantes
Asignación de carteras en función de las fases de desarrollo de las horquillas
Análisis de rangos a nivel institucional
Guía visual
Tipos de líneas:
Líneas sólidas: Límites de rango proyectados (hasta donde puede llegar el precio)
Líneas de puntos: Niveles máximos y mínimos reales de la sesión actual
Código de colores: Cada tipo de rango tiene colores distintos para facilitar su identificación
Estados de rango:
Rango activo: Los límites proyectan el potencial restante
Alcance agotado: Los límites se bloquean en los extremos actuales
Rango fresco: La nueva sesión comienza con todo el potencial de alcance
Instalación y configuración
Descargue e instale el indicador en MT5
Adjuntar a cualquier gráfico (funciona en todos los plazos)
Configure los tipos de rango deseados en los ajustes
Ajuste los colores para que coincidan con el tema de su gráfico
Establezca la hora del corredor si es necesario
Las líneas se actualizan automáticamente en tiempo real
Requisitos
Plataforma MetaTrader 5
Datos de mercado activos
Datos históricos para cálculos de promedios precisos
Ventajas
Operaciones de precisión:
Proyecciones matemáticas exactas de rangos
Sin conjeturas sobre posibles objetivos de precios
Límites visuales claros para la toma de decisiones
Análisis Multi-Tiempo:
Vea todos los tipos de rango simultáneamente
Identifique zonas de confluencia entre marcos temporales
Visión completa de la estructura del mercado
Presentación profesional:
Presentación limpia y despejada
Análisis de calidad institucional
Personalizable para cualquier estilo de negociación
Gestión del riesgo:
Niveles de referencia claros de stop-loss
Dimensionamiento de la posición en función del rango restante
Criterios objetivos de entrada/salida
Este indicador es perfecto para los operadores que exigen precisión en sus análisis de rangos y desean cálculos de límites de nivel profesional sin la complejidad de elementos adicionales del cuadro de mandos. Tanto si opera en day trading, swing trading o posiciones, el indicador de líneas ADR/AWR/AMR le proporciona la información crítica sobre rangos que necesita para tomar decisiones de trading bien fundadas.
Compatible con: Todos los brokers MT5, todos los instrumentos negociables, todos los marcos temporales de gráficos.