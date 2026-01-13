ADR AWR and AMR Indicator

Indicador de Líneas ADR/AWR/AMR - Visualización Profesional de Límites de Rango

Herramienta avanzada de análisis de rangos en múltiples marcos temporales para operadores profesionales





Visión general

El indicador de líneas ADR/AWR/AMR es una sofisticada herramienta de análisis visual que muestra límites de rango dinámicos a través de múltiples marcos temporales en su gráfico. Este indicador de nivel profesional calcula y proyecta los límites del Rango Medio Diario (ADR), del Rango Medio Semanal (AWR) y del Rango Medio Mensual (AMR), proporcionando a los operadores niveles precisos de entrada/salida y perspectivas de la estructura del mercado.





Características principales.

Cinco sistemas de análisis de rangos





ADR (Rango Medio Diario): Límites de rango diario estándar.

Rango de 2,5 días: Análisis intradía ampliado para swing trading

AWR (Average Weekly Range): Límites de la estructura semanal

Rango de 2,5 semanas: Análisis semanal ampliado para negociación de posiciones

AMR (Rango Medio Mensual): Límites mensuales a largo plazo

Cálculo inteligente de límites





Proyección dinámica: Calcula el potencial de rango restante en tiempo real

Detección de agotamiento: Bloquea automáticamente los límites cuando se consume el alcance

Lógica basada en el tiempo: Respeta las sesiones de mercado y las horas de negociación

Ajuste de la hora del agente: Desplazamiento configurable para diferentes zonas horarias del broker

Visualización profesional





Líneas límite sólidas: Proyecciones claras del rango superior e inferior (2px de ancho)

Líneas de referencia punteadas: Marcadores de máximos y mínimos de la sesión actual (1px de ancho)

Sistemas codificados por colores: Colores únicos para cada tipo de rango para un reconocimiento instantáneo

Interfaz limpia: Visualización sólo de líneas sin elementos innecesarios en el cuadro de mandos.

⚙️ Configuración avanzada





Periodos personalizables: Períodos de promedio ajustables (20 por defecto)

Compensación horaria: Compensación de la zona horaria del corredor (+/- horas)

Controles individuales: Activar/desactivar cualquier tipo de rango de forma independiente

Personalización del color: Control total del color para todos los tipos de línea

Especificaciones técnicas

Métodos de cálculo de gamas:





Gamas estándar: Promedio tradicional de diferencia alta-baja

Multiplicadores personalizados: Cálculos de periodos 2,5x para análisis ampliados

Filtrado de fin de semana: Excluye automáticamente los datos de fin de semana para los cálculos diarios

Conciencia de sesión: Respeta las horas de apertura y cierre del mercado

Lógica de límites:





Rango restante: Proyecta el potencial en función del consumo actual frente al consumo medio

Modo de agotamiento: Se bloquea en el máximo/mínimo real cuando el rango se consume por completo

Actualizaciones en tiempo real: Recálculo continuo en cada tick

Características de rendimiento:





Cálculo eficiente: Algoritmos optimizados para un uso mínimo de la CPU

Gestión de memoria: Limpieza automática de objetos y gestión de líneas

Preparado para multisímbolos: Funciona con cualquier instrumento negociable

Aplicaciones de uso

Para operadores diarios:





Identifique los puntos de agotamiento del rango diario para operaciones de inversión

Utilizar límites 2,5D para planificar sesiones prolongadas

Supervisar el consumo del rango en tiempo real para detectar oportunidades de scalping

Planificar entradas/salidas en función del potencial diario restante

Para Swing Traders:





Límites de rango semanales para dimensionar posiciones

Análisis de 2,5 semanas para posiciones swing ampliadas

Análisis de confluencia entre rangos diarios y semanales

Gestión del riesgo mediante niveles de stop basados en rangos

Para operadores de posición:





Análisis de rangos mensuales para posiciones a largo plazo

Confluencia multitemporal para decisiones sobre tendencias importantes

Asignación de carteras en función de las fases de desarrollo de las horquillas

Análisis de rangos a nivel institucional

Guía visual

Tipos de líneas:





Líneas sólidas: Límites de rango proyectados (hasta donde puede llegar el precio)

Líneas de puntos: Niveles máximos y mínimos reales de la sesión actual

Código de colores: Cada tipo de rango tiene colores distintos para facilitar su identificación

Estados de rango:





Rango activo: Los límites proyectan el potencial restante

Alcance agotado: Los límites se bloquean en los extremos actuales

Rango fresco: La nueva sesión comienza con todo el potencial de alcance

Instalación y configuración

Descargue e instale el indicador en MT5

Adjuntar a cualquier gráfico (funciona en todos los plazos)

Configure los tipos de rango deseados en los ajustes

Ajuste los colores para que coincidan con el tema de su gráfico

Establezca la hora del corredor si es necesario

Las líneas se actualizan automáticamente en tiempo real

Requisitos

Plataforma MetaTrader 5

Datos de mercado activos

Datos históricos para cálculos de promedios precisos

Ventajas

Operaciones de precisión:





Proyecciones matemáticas exactas de rangos

Sin conjeturas sobre posibles objetivos de precios

Límites visuales claros para la toma de decisiones

Análisis Multi-Tiempo:





Vea todos los tipos de rango simultáneamente

Identifique zonas de confluencia entre marcos temporales

Visión completa de la estructura del mercado

Presentación profesional:





Presentación limpia y despejada

Análisis de calidad institucional

Personalizable para cualquier estilo de negociación

Gestión del riesgo:





Niveles de referencia claros de stop-loss

Dimensionamiento de la posición en función del rango restante

Criterios objetivos de entrada/salida

Este indicador es perfecto para los operadores que exigen precisión en sus análisis de rangos y desean cálculos de límites de nivel profesional sin la complejidad de elementos adicionales del cuadro de mandos. Tanto si opera en day trading, swing trading o posiciones, el indicador de líneas ADR/AWR/AMR le proporciona la información crítica sobre rangos que necesita para tomar decisiones de trading bien fundadas.





Compatible con: Todos los brokers MT5, todos los instrumentos negociables, todos los marcos temporales de gráficos.