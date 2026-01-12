Smart RR Pro
- Indicateurs
- Simon Draxler
- Version: 7.1
DRX Smart Risk | Planificateur de Trade Professionnel
Arrêtez de deviner. Commencez à planifier.
Le calcul manuel des lots et du ratio Risque/Rendement est lent. DRX Smart Risk apporte le flux de travail intuitif des plateformes professionnelles (comme TradingView) directement dans votre terminal MetaTrader 5.
Le Problème : Les lignes standard de MT5 sont peu pratiques. Elles disparaissent lors du changement d'unité de temps et vous obligent à calculer le R:R mentalement. La Solution : DRX Smart Risk est un outil visuel haut de gamme. Il dessine une boîte interactive Risque/Récompense qui calcule tout en temps réel. Déplacez simplement les lignes et l'outil vous indique exactement combien d'argent vous risquez.
🚀 Fonctionnalités Clés :
-
Technologie "Smart Drag" : Mouvement fluide. Notre logique d'ancrage assure que les boîtes TP et SL se déplacent de manière synchronisée.
-
Switch en Un Clic : Un bouton intelligent sur la ligne d'entrée permet de passer instantanément de LONG à SHORT.
-
Gestion Monétaire en Direct : Entrez votre taille de lot et voyez : "TP : +450,00 € / SL : -150,00 €".
-
Protection "Safety Gap" : Empêche les boîtes de s'effondrer. Vous pouvez toujours saisir et déplacer l'outil avec précision.
-
Mémoire de Timeframe : Vous changez d'unité de temps ? Votre boîte de risque reste exactement là où vous l'avez placée.