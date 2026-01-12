Smart RR Pro

DRX Smart Risk | Planificateur de Trade Professionnel

Arrêtez de deviner. Commencez à planifier.

Le calcul manuel des lots et du ratio Risque/Rendement est lent. DRX Smart Risk apporte le flux de travail intuitif des plateformes professionnelles (comme TradingView) directement dans votre terminal MetaTrader 5.

Le Problème : Les lignes standard de MT5 sont peu pratiques. Elles disparaissent lors du changement d'unité de temps et vous obligent à calculer le R:R mentalement. La Solution : DRX Smart Risk est un outil visuel haut de gamme. Il dessine une boîte interactive Risque/Récompense qui calcule tout en temps réel. Déplacez simplement les lignes et l'outil vous indique exactement combien d'argent vous risquez.

🚀 Fonctionnalités Clés :