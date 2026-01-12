Smart RR Pro

DRX Smart Risk | Planificateur de Trade Professionnel

Arrêtez de deviner. Commencez à planifier.

Le calcul manuel des lots et du ratio Risque/Rendement est lent. DRX Smart Risk apporte le flux de travail intuitif des plateformes professionnelles (comme TradingView) directement dans votre terminal MetaTrader 5.

Le Problème : Les lignes standard de MT5 sont peu pratiques. Elles disparaissent lors du changement d'unité de temps et vous obligent à calculer le R:R mentalement. La Solution : DRX Smart Risk est un outil visuel haut de gamme. Il dessine une boîte interactive Risque/Récompense qui calcule tout en temps réel. Déplacez simplement les lignes et l'outil vous indique exactement combien d'argent vous risquez.

🚀 Fonctionnalités Clés :

  • Technologie "Smart Drag" : Mouvement fluide. Notre logique d'ancrage assure que les boîtes TP et SL se déplacent de manière synchronisée.

  • Switch en Un Clic : Un bouton intelligent sur la ligne d'entrée permet de passer instantanément de LONG à SHORT.

  • Gestion Monétaire en Direct : Entrez votre taille de lot et voyez : "TP : +450,00 € / SL : -150,00 €".

  • Protection "Safety Gap" : Empêche les boîtes de s'effondrer. Vous pouvez toujours saisir et déplacer l'outil avec précision.

  • Mémoire de Timeframe : Vous changez d'unité de temps ? Votre boîte de risque reste exactement là où vous l'avez placée.


Plus de l'auteur
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indicateurs
Obtenez une structure de marché claire en quelques secondes – sans dessin manuel ! L’ Indicateur HTF Auto Support & Resistance marque automatiquement sur votre graphique les niveaux clés de support et de résistance. Ces niveaux sont basés sur une unité de temps supérieure (HTF), ce qui les rend bien plus fiables que les lignes aléatoires à court terme. Fonctionnalités principales : Détection automatique des zones de support et résistance les plus fortes Analyse multi-unité de temps : choisissez
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indicateurs
Libérez le Potentiel de vos Transactions avec l'Indicateur AlphaWave ! Apportez de la Sérénité à vos Transactions : L'Indicateur AlphaWave est conçu pour apporter du calme à vos transactions en lissant le graphique et en offrant une lecture précise de la direction de la tendance. Prendre des décisions de trading claires n'a jamais été aussi facile. Technologie de Lissage Révolutionnaire avec 10 Modes : Découvrez une présentation fluide et claire du graphique avec l'Indicateur AlphaWave. La techn
ScalpingThink
Simon Draxler
Experts
ScalpingThink – Précision dans le Scalping ScalpingThink est un système de scalping bidirectionnel innovant, conçu pour les traders recherchant des mouvements rapides et des entrées précises. Objectif : des profits contrôlés en un minimum de temps grâce à des setups exacts – sûr et efficace. Testez-le dès maintenant – avec une démo gratuite Obtenez-le au prix promotionnel de seulement 169 USD – avant l’augmentation de prix ! Prix actuel  169 USD  Signal : Lien Guide : Lien Vos avantages
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitaires
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Indicateurs
Drx Spread Monitor – Votre outil pour une transparence totale du marché Drx Spread Monitor est un indicateur puissant pour MT5 qui offre aux traders une vue visuelle claire des spreads actuels et historiques. Particulièrement utile sur le Forex et l’or, où les spreads fluctuent fortement, il aide à mieux évaluer les coûts et à s’adapter aux conditions du marché. Fonctions principales Histogramme des spreads Affichage des spreads dans une fenêtre séparée. Codage couleur pour niveaux normaux, é
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experts
Offre de Lancement : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix final : 800$ Cette section concerne les paramètres par défaut de l'Expert Advisor (EA). Veuillez suivre les instructions préétablies →  cliquez . Détails du Produit Symboles Tous possibles Unités de Temps Tous possibles Capital Minimum 50 $ Types de Comptes ECN Principales Caractéristiques de FASTai FASTai a été spécialement conçu pour s'appuyer sur des principes de trading éprouvés. L'Expert Advisor (EA) utilise d
Fibowatch
Simon Draxler
Indicateurs
Fibo Watch – Assistant d'Analyse Professionnel & Aide aux Ranges Brève description : Ce n'est pas un "Indicateur Magique", mais un outil professionnel pour les traders expérimentés. Visualisez les ranges, les retracements de Fibonacci et les canaux de tendance avec précision sur les unités de temps supérieures. Optimisez votre gestion des risques avec le tableau de bord DRX. Description (Texte long) : ️ IMPORTANT : Cet outil est conçu pour les traders qui possèdent déjà une compréhension du mar
Smart Liquidity Impulse
Simon Draxler
Indicateurs
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker Voyez enfin ce qui fait vraiment bouger le prix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le marché se retourne soudainement alors que la tendance semble forte ? Ou pourquoi une cassure (breakout) s'effondre immédiatement ? La réponse ne réside pas dans le prix seul – elle réside dans la Liquidité . Le Smart Liquidity Impulse n'est pas un oscillateur ordinaire. Alors que le RSI ou le MACD analysent exclusivement le prix, cet indicateur
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis