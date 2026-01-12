Smart RR Pro
- Indicatori
- Simon Draxler
- Versione: 7.1
DRX Smart Risk | Pianificatore di Trading Professionale
Smetti di indovinare. Inizia a pianificare con precisione.
Calcolare manualmente i lotti e il rapporto Rischio/Rendimento è lento. DRX Smart Risk porta il flusso di lavoro intuitivo delle piattaforme professionali (come TradingView) direttamente sul tuo terminale MetaTrader 5.
Il Problema: Le linee standard di MT5 sono scomode. Spariscono quando cambi timeframe e devi calcolare il R:R a mente. La Soluzione: DRX Smart Risk è uno strumento visivo di fascia alta. Disegna un box interattivo Rischio/Rendimento che calcola tutto in tempo reale. Trascina le linee e lo strumento ti dice esattamente quanto denaro stai rischiando.
🚀 Caratteristiche Chiave:
-
Tecnologia "Smart Drag": Movimento fluido. Le caselle TP e SL si muovono in sincronia.
-
Switch One-Click: Un pulsante intelligente sulla linea di ingresso ti permette di passare istantaneamente da LONG a SHORT.
-
Gestione del Denaro in Tempo Reale: Inserisci la dimensione del lotto e vedi: "TP: +€450.00 / SL: -€150.00".
-
Protezione "Safety Gap": Impedisce ai box di sovrapporsi. Puoi sempre afferrare e spostare lo strumento con precisione.
-
Memoria Timeframe: Pianifichi su M5? Passa ad H4: il tuo box di rischio rimane esattamente dove l'hai messo.