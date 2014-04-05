Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Dein Tool für volle Marktübersicht

Der Drx Spread Monitor ist ein leistungsstarker MT5-Indikator, der Tradern eine klare, visuelle Übersicht über die aktuellen und historischen Spreads bietet.
Gerade im Forex- und Goldhandel, wo Spreads oft stark schwanken, hilft er dabei, Kosten realistisch einzuschätzen und Marktbedingungen optimal zu nutzen.

Hauptfunktionen

  1. Spread-Histogramm

    • Anzeige der Spreads im separaten Fenster.

    • Farbmarkierung für normale, hohe und extreme Spread-Level.

  2. Dynamische Durchschnittslinie

    • Berechnet den gleitenden Durchschnitt (MA) des Spreads.

    • Erleichtert die Erkennung von Ausreißern und Spread-Trends.

  3. Live-Panel mit allen Kennzahlen

    • Aktueller Spread in Echtzeit

    • Durchschnittlicher Spread über definierte Periode

    • Minimum- und Maximum-Spread seit Start

    • Gleitender Durchschnitt (MA Spread)

    • Kompaktes Dashboard direkt im Chart

  4. Sound-Alerts bei kritischen Spreads

    • Automatische Warnungen bei Überschreiten festgelegter Schwellenwerte

    • High-Spread- und Extreme-Spread-Alerts mit individuellen Sounds

    • Zeitintervall frei einstellbar

  5. Equalizer-Modus (optional)

    • Visualisiert die letzten Spreads als dynamisches Balkendiagramm

    • Einstellbar: Anzahl, Breite, Höhe, Abstände, horizontal oder vertikal

    • Praktisch für schnelle visuelle Einschätzung

  6. Flexible Skalierung & Design

    • Automatische oder manuelle Y-Achsen-Skalierung

    • Anpassbare Farben und Layouts für das Panel

Vorteile für Trader

  • Volle Transparenz über Broker-Spreads in Echtzeit

  • Frühzeitige Erkennung von Spread-Ausweitungen (z. B. bei News oder illiquiden Märkten)

  • Besonders geeignet für Scalper, Daytrader und Gold-Trader

  • Ideal zum Vergleichen von Brokern, Kontotypen oder Handels-Sessions

  • Vermeidung unnötiger Kosten durch Trading bei überhöhten Spreads

Einstellungen (Inputs)

  • Anzahl der angezeigten Bars (History)

  • Schwellenwerte für High & Extreme Spread

  • Farboptionen für Histogramm, Linien und Panel

  • Sound-Alerts (aktivieren/deaktivieren, Datei, Intervall)

  • Equalizer-Optionen (Anzeige, Layout, Geschwindigkeit)

  • Automatische Skalierung mit einstellbarem Faktor

Fazit

Der Drx Spread Monitor ist mehr als ein einfacher Spread-Indikator – er ist ein komplettes Analyse- und Monitoring-Tool.
Er verschafft Tradern volle Transparenz über ihre Handelskosten und unterstützt eine präzisere Entscheidung beim Einstieg und Ausstieg aus dem Markt.

👉 Mit dem Drx Spread Monitor behältst du deine Spreads jederzeit unter Kontrolle.


Weitere Produkte dieses Autors
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indikatoren
Erhalte glasklare Marktstruktur in Sekunden – ohne manuelles Zeichnen! Der HTF Auto Support & Resistance Indikator markiert automatisch die entscheidenden Unterstützungs- und Widerstandslevel direkt auf deinem Chart. Diese Levels basieren auf höherer Zeiteinheit (HTF) und sind daher deutlich zuverlässiger als kurzfristige Zufallslinien. Hauptfunktionen: Automatische Erkennung der stärksten Support- & Resistance-Zonen Multi-Timeframe-Analyse : Wähle die höhere Zeiteinheit für präzisere Levels Kla
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indikatoren
Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Tradings mit dem AlphaWave-Indikator! Der AlphaWave-Indikator wurde speziell entwickelt, um Ihrem Trading eine ruhige Hand zu verleihen. Durch die Glättung des Charts ermöglicht er eine präzise Lesbarkeit der Trendrichtung. Nie war es einfacher, klare Handelsentscheidungen zu treffen. Entscheiden Sie sich für Klarheit. Entfernen Sie den übermäßigen Indikatoren-Dschungel aus Ihrem Chart und nutzen Sie stattdessen die präzise Welle des AlphaWave-Indikators, um I
ScalpingThink
Simon Draxler
Experten
ScalpingThink – Präzision im Scalping ScalpingThink ist ein innovatives, bidirektionales Scalping-System für Trader, die auf schnelle Bewegungen und präzise Einstiege setzen. Das Ziel: In kürzester Zeit kontrollierte Gewinne durch exakte Setups – sicher und effizient. Teste es sofort – mit Gratis-Demo Jetzt zum Aktionspreis von nur 169 USD sichern – bevor der Preis steigt! Aktuell  169 USD  Signal : Link Anleitung: Link Deine Vorteile auf einen Blick Kein Grid, kein Martingale – jede Pos
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitys
Dieses fortschrittliche Tool für MetaTrader 5 berechnet und visualisiert die Margin Call- und Liquidationspreise direkt auf dem Chart. Mit einer benutzerfreundlichen GUI (Graphical User Interface) zeigt das Programm diese wichtigen Preisniveaus an und unterstützt Händler dabei, kritische Entscheidungen zu treffen. Funktionen des Programms 1. Berechnung von Margin Call- und Liquidationspreisen Überwachung aller offenen Positionen: Das Programm analysiert kontinuierlich alle offenen Positionen au
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experten
Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 800$ Hier geht es um die Standardeinstellungen des Expert Advisors (EA). Bitte befolgen Sie die voreingestellten Anweisungen →  click . Produktdetails Symbole Alle möglich Zeiteinheiten Alle möglich Kapital Mindestens 50 $ Kontotypen ECN Hauptmerkmale von FASTai FASTai wurde speziell entwickelt, um auf bewährten Handelsprinzipien aufzubauen. Der Expert Advisor (EA) nutzt technische Indikatoren wie gleitende D
Fibowatch
Simon Draxler
Indikatoren
Fibo Watch – Professioneller Analyse-Assistent & Range Helper Kurzbeschreibung: Kein "Magic Indicator", sondern ein professionelles Werkzeug für erfahrene Trader. Visualisieren Sie Ranges, Fibonacci-Retracements und Trendkanäle präzise auf höheren Zeitebenen. Optimieren Sie Ihr Risikomanagement mit dem DRX-Dashboard. Beschreibung (Langtext): ️ WICHTIG: Dieses Tool ist für Trader konzipiert, die das Marktverständnis bereits mitbringen. Suchen Sie keinen Heiligen Gral. Fibo Watch ist ein Effizie
