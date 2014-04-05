Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Dein Tool für volle Marktübersicht

Der Drx Spread Monitor ist ein leistungsstarker MT5-Indikator, der Tradern eine klare, visuelle Übersicht über die aktuellen und historischen Spreads bietet.

Gerade im Forex- und Goldhandel, wo Spreads oft stark schwanken, hilft er dabei, Kosten realistisch einzuschätzen und Marktbedingungen optimal zu nutzen.

Hauptfunktionen

Spread-Histogramm Anzeige der Spreads im separaten Fenster.

Farbmarkierung für normale, hohe und extreme Spread-Level. Dynamische Durchschnittslinie Berechnet den gleitenden Durchschnitt (MA) des Spreads.

Erleichtert die Erkennung von Ausreißern und Spread-Trends. Live-Panel mit allen Kennzahlen Aktueller Spread in Echtzeit

Durchschnittlicher Spread über definierte Periode

Minimum- und Maximum-Spread seit Start

Gleitender Durchschnitt (MA Spread)

Kompaktes Dashboard direkt im Chart Sound-Alerts bei kritischen Spreads Automatische Warnungen bei Überschreiten festgelegter Schwellenwerte

High-Spread- und Extreme-Spread-Alerts mit individuellen Sounds

Zeitintervall frei einstellbar Equalizer-Modus (optional) Visualisiert die letzten Spreads als dynamisches Balkendiagramm

Einstellbar: Anzahl, Breite, Höhe, Abstände, horizontal oder vertikal

Praktisch für schnelle visuelle Einschätzung Flexible Skalierung & Design Automatische oder manuelle Y-Achsen-Skalierung

Anpassbare Farben und Layouts für das Panel

Vorteile für Trader

Volle Transparenz über Broker-Spreads in Echtzeit

Frühzeitige Erkennung von Spread-Ausweitungen (z. B. bei News oder illiquiden Märkten)

Besonders geeignet für Scalper, Daytrader und Gold-Trader

Ideal zum Vergleichen von Brokern, Kontotypen oder Handels-Sessions

Vermeidung unnötiger Kosten durch Trading bei überhöhten Spreads

Einstellungen (Inputs)

Anzahl der angezeigten Bars (History)

Schwellenwerte für High & Extreme Spread

Farboptionen für Histogramm, Linien und Panel

Sound-Alerts (aktivieren/deaktivieren, Datei, Intervall)

Equalizer-Optionen (Anzeige, Layout, Geschwindigkeit)

Automatische Skalierung mit einstellbarem Faktor

Fazit

Der Drx Spread Monitor ist mehr als ein einfacher Spread-Indikator – er ist ein komplettes Analyse- und Monitoring-Tool.

Er verschafft Tradern volle Transparenz über ihre Handelskosten und unterstützt eine präzisere Entscheidung beim Einstieg und Ausstieg aus dem Markt.

👉 Mit dem Drx Spread Monitor behältst du deine Spreads jederzeit unter Kontrolle.



