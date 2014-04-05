Spread Monitor Pro
- Indikatoren
- Simon Draxler
- Version: 3.11
Der Drx Spread Monitor ist ein leistungsstarker MT5-Indikator, der Tradern eine klare, visuelle Übersicht über die aktuellen und historischen Spreads bietet.
Gerade im Forex- und Goldhandel, wo Spreads oft stark schwanken, hilft er dabei, Kosten realistisch einzuschätzen und Marktbedingungen optimal zu nutzen.
Hauptfunktionen
-
Spread-Histogramm
-
Anzeige der Spreads im separaten Fenster.
-
Farbmarkierung für normale, hohe und extreme Spread-Level.
-
-
Dynamische Durchschnittslinie
-
Berechnet den gleitenden Durchschnitt (MA) des Spreads.
-
Erleichtert die Erkennung von Ausreißern und Spread-Trends.
-
-
Live-Panel mit allen Kennzahlen
-
Aktueller Spread in Echtzeit
-
Durchschnittlicher Spread über definierte Periode
-
Minimum- und Maximum-Spread seit Start
-
Gleitender Durchschnitt (MA Spread)
-
Kompaktes Dashboard direkt im Chart
-
-
Sound-Alerts bei kritischen Spreads
-
Automatische Warnungen bei Überschreiten festgelegter Schwellenwerte
-
High-Spread- und Extreme-Spread-Alerts mit individuellen Sounds
-
Zeitintervall frei einstellbar
-
-
Equalizer-Modus (optional)
-
Visualisiert die letzten Spreads als dynamisches Balkendiagramm
-
Einstellbar: Anzahl, Breite, Höhe, Abstände, horizontal oder vertikal
-
Praktisch für schnelle visuelle Einschätzung
-
-
Flexible Skalierung & Design
-
Automatische oder manuelle Y-Achsen-Skalierung
-
Anpassbare Farben und Layouts für das Panel
-
Vorteile für Trader
-
Volle Transparenz über Broker-Spreads in Echtzeit
-
Frühzeitige Erkennung von Spread-Ausweitungen (z. B. bei News oder illiquiden Märkten)
-
Besonders geeignet für Scalper, Daytrader und Gold-Trader
-
Ideal zum Vergleichen von Brokern, Kontotypen oder Handels-Sessions
-
Vermeidung unnötiger Kosten durch Trading bei überhöhten Spreads
Einstellungen (Inputs)
-
Anzahl der angezeigten Bars (History)
-
Schwellenwerte für High & Extreme Spread
-
Farboptionen für Histogramm, Linien und Panel
-
Sound-Alerts (aktivieren/deaktivieren, Datei, Intervall)
-
Equalizer-Optionen (Anzeige, Layout, Geschwindigkeit)
-
Automatische Skalierung mit einstellbarem Faktor
Fazit
Der Drx Spread Monitor ist mehr als ein einfacher Spread-Indikator – er ist ein komplettes Analyse- und Monitoring-Tool.
Er verschafft Tradern volle Transparenz über ihre Handelskosten und unterstützt eine präzisere Entscheidung beim Einstieg und Ausstieg aus dem Markt.
👉 Mit dem Drx Spread Monitor behältst du deine Spreads jederzeit unter Kontrolle.