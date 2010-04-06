Smart RR Pro

DRX Smart Risk | 전문 트레이드 플래너

추측은 그만두세요. 정밀하게 계획하세요.

리스크/보상 비율(R:R)이나 랏 사이즈를 수동으로 계산하는 것은 느리고 실수하기 쉽습니다. DRX Smart Risk는 TradingView와 같은 전문 차트 플랫폼의 직관적인 워크플로우를 MetaTrader 5로 가져옵니다.

문제점: MT5의 기본 라인은 투박합니다. 잡기 어렵고, 타임프레임을 바꾸면 사라지며, R:R을 머릿속으로 계산해야 합니다. 해결책: DRX Smart Risk는 고급 시각화 도구입니다. 차트에 대화형 리스크/보상 박스를 그려 실시간으로 모든 것을 계산합니다. 라인을 드래그하기만 하면 리스크 금액과 잠재 수익을 정확히 알 수 있습니다.

🚀 핵심 기능:

  • "스마트 드래그" 기술: 끊김 없는 움직임. 독자적인 "앵커 로직"으로 TP와 SL 박스가 동기화되어 움직입니다.

  • 원클릭 스위치: 진입 라인에 부착된 스마트 버튼으로 **LONG(매수)**에서 **SHORT(매도)**로 즉시 전환할 수 있습니다.

  • 오토 플립 (Auto-Flip): 목표가를 진입가 아래로 드래그하면 도구가 자동으로 매도 포지션임을 감지하고 설정을 뒤집습니다.

  • 실시간 자금 관리: 랏 사이즈를 입력하면 금액이 표시됩니다 (예: "TP: +$450.00 / SL: -$150.00").

  • 안전 간격 보호 (Safety Gap): 박스가 겹치거나 눌리는 것을 방지합니다. 언제나 오작동 없이 정밀하게 도구를 조작할 수 있습니다.

  • 타임프레임 메모리: M5에서 계획하고 H4로 전환해도 리스크 박스는 원래 위치에 정확히 유지됩니다.


추천 제품
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
지표
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
지표
개요 이 지표는 클래식 돈치안 채널(Donchian Channel) 의 향상된 버전으로, 실전 트레이딩을 위한 다양한 기능이 추가되었습니다. 표준 세 개의 선(상단, 하단, 중앙선) 외에도 브레이크아웃 을 감지하여 차트에 화살표로 시각적으로 표시하며, 차트를 깔끔하게 보기 위해 현재 추세 방향의 반대 라인만 표시 합니다. 지표 기능: 시각적 신호 : 브레이크아웃 시 컬러 화살표 표시 자동 알림 : 팝업, 푸시 알림, 이메일 RSI 필터 : 시장의 상대 강도를 기반으로 신호 검증 사용자 맞춤 설정 : 색상, 선 두께, 화살표 코드, RSI 임계값 등 동작 원리 돈치안 채널은 다음을 계산합니다: 상단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 높은 고가 하단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 낮은 저가 중앙선 : 고가와 저가의 평균값 상방 브레이크아웃 은 종가가 상단선을 돌파할 때 발생하며, 하방 브레이크아웃 은 종가가 하단선 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이 지표는: 세 개의
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
지표
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
지표
Displays a USD DXY chart in a seperate window below the main chart. YOUR BROKER MUST HAVE THESE SYMBOLS FOR THE INDICATOR TO WORK Based on EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF and USD/SEK All these pairs must be added to Market Watch for the indicator to work correctly As this is calculated using a formula based on the 6 pairs it will only work when the market is open. YOUR BROKER MUST HAVE THESE SYMBOLS FOR THE INDICATOR TO WORK Displays a USD DXY chart in a seperate window below the m
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
지표
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
지표
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (4)
지표
THE MAGICIAN - 전문 수급 구역 지표 골드 15분 차트에서 시장 혼란을 명확한 거래 기회로 전환하세요 골드 트레이딩에 어려움을 겪고 계신가요? XAU/USD에서 어디서 진입해야 할지 추측하는 데 지치셨나요? 매수, 매도, 관망 중 무엇을 해야 할지 혼란스러우신가요? 15분 타임프레임에서 고확률 설정을 놓치고 계신가요? "THE MAGICIAN"은 시장을 움직이는 수급의 보이지 않는 힘을 드러냅니다! THE MAGICIAN의 독특한 점은? 멀티 타임프레임 분석 H4, 일봉, 주봉 타임프레임을 동시에 분석 여러 타임프레임이 정렬되는 합류 구역 식별 최고 확률 거래를 위한 HTF 확인 구역 표시 낮은 품질의 신호를 자동으로 제거 신선한(미돌파) 구역만 표시 돌파된 구역은 절대 표시하지 않음 - 깨끗하고 테스트되지 않은 레벨만 각 구역은 신선 표시기로 마킹 50% 침투 임계값으로 품질 탐지 보장 돌파 없이 구역 터치 추적 지능형 트레이딩 가이던스 지표가 거래 또는
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
지표
Ideal for scalpers, day traders and swing trades. Automatically identifies key support and resistance levels based on historical price data. It displays real-time trading zones and a precise countdown timer for each candle, helping traders make faster and more confident decisions. Fully customizable for multiple timeframes and instruments. The indicator analyzes historical price data to draw horizontal levels that represent key trading areas. It also displays, in real time, the current zone whe
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
지표
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Natural Language Processing NLP
Abhijay Tiwari
라이브러리
Overview AlgoNLP.mqh   is a standalone MQL5 library that converts   human-written trading instructions   into   structured trade intents   that your Expert Advisor (EA) or indicator can understand. Example input: Buy gold at 2370 with TP 0.3% and SL 1% Output intent: Side: BUY | Type: LIMIT | Symbol: XAUUSD | Entry: 2370 | TP: 0.3% | SL: 1% | Lot: 0.00 This enables you to build   chat-controlled   or   Telegram-integrated EAs   that can interpret plain English commands and execute structured
FREE
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
지표
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   GEN (Trend Fib Zones) GEN (Trend Fib Zones) is a professional technical analysis indicator that automatically detects trend structure shifts using swing highs/lows and dynamically plots key Fibonacci retracement and extension zones. Key Features: Automatic Trend Structure Detection Identifies market structure changes using CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) logic. Highlights trend direction based on real swing high/low pivo
FREE
Nexus Breakout line
Mohammed Kaddour
5 (1)
지표
INTRODUCTION : The breakout strength meter is a trading tool that is used to identify which currencies are the strongest to breakout, and which currencies are the weakest to breakout. The settings for the indicator are easy, and if you cannot find the settings, please leave a comment The tools are completely free to use Please, if you like the indicator, please leave a comment and rate the indicator in order to develop it
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
지표
The MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer is a powerful multi-timeframe indicator that automatically detects key support and resistance levels , draws dynamic trendlines , and provides a real-time market structure dashboard — all in one clean, lightweight display. It combines fractal logic and price action detection across three timeframes to give you a unified view of market direction and structure. Whether you trade reversals, breakouts, or trends, this tool highlights the zones that mat
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
지표
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
지표
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
지표
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
지표
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
지표
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
지표
RSI ABCD 패턴 파인더: 기술적 전략 1. 지표 작동 방식 클래식 RSI 와 ABCD 하모닉 패턴 자동 감지를 결합합니다. 주요 구성 요소 표준 RSI (조정 가능한 기간) 고점 및 저점 마커 (화살표) ABCD 패턴 (초록/빨강 선) 과매수 (70) 및 과매도 (30) 필터 2. MT5 설정 period = 14 ; // RSI 기간 size = 4 ; // 최대 패턴 크기 OverBought = 70 ; // 과매수 수준 OverSold = 30 ; // 과매도 수준 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 확인 필터 3. 트레이딩 전략 3.1. 매수 진입 (강세 ABCD) 조건: RSI가 다음을 형성: 저점 ( A ) → 고점 ( B ) → 더 높은 저점 ( C ) D 는 과매도 (30) 위지만 C 아래 확인: A-B-C-D 연결 초록 선 목표: TP1: B-C의 61.8% TP2: B-C의 100% 손절: D 아래 3.2. 매도 진입 (약세 ABCD) 조건:
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
지표
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
지표
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
지표
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
지표
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
지표
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Free Version) Session Pivots EA – LITE is an Expert Advisor that demonstrates a session-based breakout trading strategy using predefined market sessions. The EA calculates session high and low levels during specific trading hours and automatically places a trade when price breaks these levels after the session has ended . Main Features Session high and low calculation based on ICT Killzones (New York time) Trades breakouts after session completion Reversed breakout log
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
지표
인디케이터   Haven FVG   는 시장을 분석하는 도구로, 차트에서 비효율성 영역(Fair Value Gaps, FVG)을 식별하여 트레이더에게 가격 분석 및 거래 결정을 위한 주요 수준을 제공합니다. 다른 제품 ->  여기 주요 특징: 개별 색상 설정: 상승 FVG 색상   (Bullish FVG Color). 하락 FVG 색상   (Bearish FVG Color). 유연한 FVG 시각화: FVG를 검색할 최대 캔들 수. FVG 영역을 특정 바 수만큼 추가로 연장. FVG에 대한 채우기를 활성화할 수 있습니다. 중앙선(Middle Line): 색상 및 선 스타일 선택(예: 점선). 더 정확한 선 두께 조정. 일반 설정: FVG를 현재 바까지 확장. 채우기가 있는 역사적 FVG 제외하여 최신 데이터에 집중. 차트에서 비효율성 영역을 분석하고 근거 있는 거래 결정을 내리는 간단하고 효과적인 방법.
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
지표
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
지표
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.56 (9)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
지표
Super Signal – Skyblade Edition 전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용 핵심 기능: Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다. 이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다. 이 시스템은   고점 또는 저점을 예측하지 않으며 , 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다: 명확한 추세 방향 강화되는 모멘텀 건전한 변동성 구조 또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다. 신호 특성: 모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음 신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음 차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업 알림, 사운드 알림, 푸시 알림 포함 EA 통합 가능 (버퍼 출력 제공),
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
지표
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT4 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간:모든 기간.
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템 SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
지표
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
지표
" Dynamic Scalper System MT5 " 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다. 주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다. 추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다. 지표의 원리 큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다. 작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다. 빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다. 민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다. 신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다. 권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다. 화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다. 입
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
제작자의 제품 더 보기
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
지표
수동으로 그리지 않고 몇 초 만에 명확한 시장 구조 확인! HTF 자동 지지/저항 지표 는 차트에 주요 지지 및 저항 레벨을 자동으로 표시합니다. 이 레벨은 높은 타임프레임(HTF)에 기반하므로, 단기 임의선보다 훨씬 신뢰성이 높습니다. 주요 기능: 가장 강한 지지/저항 구역 자동 감지 멀티 타임프레임 분석: 더 정확한 레벨을 위해 상위 타임프레임 선택 즉각적인 인식을 위한 색상 구분된 명확한 구역 주관적 오류 없음 – 고정 규칙에 따라 객관적으로 계산 모든 시장 최적화: 포렉스, 지수, 원자재, 암호화폐 바로 사용 가능 – 최적 기본 설정 포함 트레이더 장점: 시장이 전환하거나 반응할 가능성이 높은 위치를 빠르게 확인 강력한 구역에서만 거래하여 나쁜 세팅 필터링 시간을 절약하고 일관된 분석 레벨로 성공률 향상 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에 적합 사용 팁: 설정에서 원하는 상위 타임프레임 선택 (예: H4, D1, W1) 구역을 프라이스 액션 또는 캔들 패턴과 결합 시장
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
지표
AlphaWave 지표를 활용하여 거래의 잠재력을 발휘하세요! 거래에서 평온함을 가져다주기: AlphaWave 지표는 차트를 부드럽게 만들어 트렌드의 방향을 정확하게 파악하여 거래에 평온함을 제공하도록 설계되었습니다. 명확한 거래 의사 결정을 내리는 것이 이제까지보다 쉬워졌습니다. 10가지 모드를 갖춘 혁신적인 스무딩 기술: AlphaWave 지표를 사용하여 부드럽고 명확한 차트 표시를 경험해보세요. 혁신적인 스무딩 기술은 하나가 아니라 놀라운 10가지 모드를 제공하여 거래 경험을 새로운 차원으로 끌어올립니다! 당신의 거래 스타일에 가장 적합한 모드를 선택하세요. 모든 자산에 대응 가능: AlphaWave 지표는 모든 자산에 완벽하게 적응되며 다양한 시장에서 지원을 제공합니다. 모든 거래 도구에서 그 잠재력을 발휘하세요. 상승 및 하락 트렌드를 위한 맞춤형 경보: 큰 추가 혜택을 누리세요! AlphaWave 지표는 상승 및 하락 트렌드에 대한 맞춤형 경보를 제공합니다. 중요한 거래
ScalpingThink
Simon Draxler
Experts
ScalpingThink – 스캘핑의 정밀함 ScalpingThink는 빠른 움직임과 정확한 진입을 중시하는 트레이더를 위한 혁신적인 양방향 스캘핑 시스템입니다. 목표: 짧은 시간 안에 정확한 설정으로 통제된 수익을 얻는 것 – 안전하고 효율적으로. 지금 바로 테스트하세요 – 무료 데모 지금 단 169 USD 의 프로모션 가격으로 구매하세요 – 가격이 오르기 전에! 현재 가격  169 USD  신호: 링크 가이드: 링크 주요 장점 그리드 없음, 마팅게일 없음 – 각 포지션은 개별적으로 통제되어 오픈됩니다 고정 손절매 + 가상 동적 트레일링 스톱 으로 최대한의 안전 보장 여러 트레일링 스톱 옵션 으로 유연한 이익 보호 세이프티 버퍼 로 마진 보호 및 계좌 과부하 방지 시간 필터 & 스프레드 필터 로 명확한 시장 상황에서만 진입 추천 시장 및 설정 시간 프레임: M1 (1분 차트) – 진정한 스캘핑에 적합 상품: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
유틸리티
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
지표
Drx Spread Monitor – 스프레드를 완벽히 관리하는 도구 Drx Spread Monitor는 현재 및 과거 스프레드에 대한 명확한 시각적 개요를 제공하는 강력한 MT5 인디케이터입니다. 스프레드 변동이 큰 외환 및 금 거래에서 거래 비용을 정확히 평가하고 시장 상황에 적절히 대응할 수 있도록 돕습니다. 주요 기능 스프레드 히스토그램 별도 창에 스프레드를 표시합니다. 정상, 높음, 극단 수준을 색상으로 구분합니다. 동적 평균선 스프레드의 이동평균(MA)을 계산합니다. 이상치 및 스프레드 추세를 쉽게 식별할 수 있습니다. 실시간 주요 지표 패널 실시간 현재 스프레드 정의된 기간 동안의 평균 스프레드 시작 이후 최저/최대 스프레드 이동평균(MA Spread) 차트에 직접 표시되는 컴팩트 대시보드 심각한 스프레드에 대한 소리 알림 설정된 임계값 초과 시 자동 경고. 고스프레드 및 극단 스프레드 알림에 사용자 지정 소리 가능. 알림 간격 조정 가능. 이퀄라이저 모드(옵션
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experts
소개 프로모션: 현재 가격으로는 재고가 거의 남아있지 않습니다! 최종 가격: $800 이 섹션은 전문가 고문(EA)의 기본 설정에 관한 것입니다. 사전 설정된 지침을 따르십시오 →  클릭 . 제품 세부 정보 심볼 모든 가능 시간대 모든 가능 자본 최소 $50 계정 유형 ECN FASTai의 주요 특징 FASTai는 검증된 거래 원칙을 기반으로 특별히 개발되었습니다. 전문가 고문(EA)은 이동 평균, 고점 및 저점과 같은 기술 지표와 정밀한 계산을 사용하여 시장에서의 잠재적 돌파구를 식별합니다.  복잡하고 위험한 전략에 의존하는 대신 , FASTai는 장기적인 안정성과 통제를 보장하는 명확하고 견고한 접근 방식에 중점을 둡니다. 정밀한 거래 전략 FASTai의 알고리즘은 대부분의 트레이더가 차트에서 분석하는 핵심 요소인 이동 평균, 돌파구, 고점 및 저점을 기반으로 합니다. 이 기반은 EA가 잠재적인 거래 기회를 효과적으로 식별할 수 있는 명확한 구조를 가능하게 합니다.  최대 하
Fibowatch
Simon Draxler
지표
Fibo Watch – 전문 분석 어시스턴트 & 레인지 헬퍼 요약: "마법의 지표"가 아니라 숙련된 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 상위 타임프레임에서 레인지, 피보나치 되돌림 및 추세 채널을 정밀하게 시각화하십시오. DRX 대시보드로 리스크 관리를 최적화할 수 있습니다. 상세 설명: ️ 중요: 이 도구는 이미 시장에 대한 이해도를 갖춘 트레이더를 위해 설계되었습니다. 성배를 찾지 마십시오. Fibo Watch는 효율성 도구입니다. 숙련된 트레이더가 관련 시장 구조를 더 빨리 인식하고 거래의 열기 속에서 감정적인 실수를 피하도록 돕기 위해 개발되었습니다. 레인지, 피보나치 레벨 및 추세 채널이 어떻게 상호 작용하는지 이해하고 있다면, 이 도구는 지루한 작도 작업을 대신 처리하고 의사 결정을 위한 확실한 데이터를 제공합니다. 이 도구의 기능: 이 도구는 대규모 시장 참여자의 논리, 즉 유동성이 어디에 있고 어디서 의사 결정이 내려지는지에 따라 시장을 스캔합니다. 가격이 움직일 잠재
Smart Liquidity Impulse
Simon Draxler
지표
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker 마침내 가격을 실제로 움직이는 요인을 확인하세요. 추세가 강해 보이는데도 시장이 갑자기 반전되는 이유가 궁금했던 적이 있습니까? 또는 돌파(Breakout)가 즉시 무너지는 이유는 무엇입니까? 답은 가격에만 있지 않습니다. 바로 유동성 (Liquidity) 에 있습니다. Smart Liquidity Impulse 는 평범한 오실레이터가 아닙니다. RSI나 MACD가 가격만 분석하는 반면, 이 지표는 시장의 연료 를 측정합니다. 세 가지 중요한 요소를 하나의 명확한 뷰로 결합합니다: 모멘텀 (Momentum) – 움직임의 방향 거래량 (Volume) – 움직임 뒤에 숨겨진 힘 범위 (Range) – 캔들 내의 저항 작동 원리 – 스마트 공식 이 지표는 다음의 비율을 계산합니다: 노력 (거래량) 대 결과 (가격 변동) 해석: 큰 움직임 + 높은 거래량 → 진정한 시
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변