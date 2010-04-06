Smart RR Pro
지표
- Simon Draxler
- 버전: 7.1
DRX Smart Risk | 전문 트레이드 플래너
추측은 그만두세요. 정밀하게 계획하세요.
리스크/보상 비율(R:R)이나 랏 사이즈를 수동으로 계산하는 것은 느리고 실수하기 쉽습니다. DRX Smart Risk는 TradingView와 같은 전문 차트 플랫폼의 직관적인 워크플로우를 MetaTrader 5로 가져옵니다.
문제점: MT5의 기본 라인은 투박합니다. 잡기 어렵고, 타임프레임을 바꾸면 사라지며, R:R을 머릿속으로 계산해야 합니다. 해결책: DRX Smart Risk는 고급 시각화 도구입니다. 차트에 대화형 리스크/보상 박스를 그려 실시간으로 모든 것을 계산합니다. 라인을 드래그하기만 하면 리스크 금액과 잠재 수익을 정확히 알 수 있습니다.
🚀 핵심 기능:
"스마트 드래그" 기술: 끊김 없는 움직임. 독자적인 "앵커 로직"으로 TP와 SL 박스가 동기화되어 움직입니다.
원클릭 스위치: 진입 라인에 부착된 스마트 버튼으로 **LONG(매수)**에서 **SHORT(매도)**로 즉시 전환할 수 있습니다.
오토 플립 (Auto-Flip): 목표가를 진입가 아래로 드래그하면 도구가 자동으로 매도 포지션임을 감지하고 설정을 뒤집습니다.
실시간 자금 관리: 랏 사이즈를 입력하면 금액이 표시됩니다 (예: "TP: +$450.00 / SL: -$150.00").
안전 간격 보호 (Safety Gap): 박스가 겹치거나 눌리는 것을 방지합니다. 언제나 오작동 없이 정밀하게 도구를 조작할 수 있습니다.
타임프레임 메모리: M5에서 계획하고 H4로 전환해도 리스크 박스는 원래 위치에 정확히 유지됩니다.