Smart RR Pro
- Indicadores
- Simon Draxler
- Versão: 7.1
DRX Smart Risk | Planejador de Trade Profissional
Pare de chutar. Comece a planejar com precisão.
O cálculo manual de lotes e Risco/Retorno é lento. O DRX Smart Risk traz o fluxo de trabalho intuitivo de plataformas profissionais (como o TradingView) diretamente para o seu MetaTrader 5 – mas mais rápido e inteligente.
O Problema: As linhas padrão do MT5 são difíceis de manusear e somem quando você muda o tempo gráfico.
A Solução: DRX Smart Risk é uma ferramenta visual premium. Ele desenha uma caixa interativa de Risco/Recompensa que calcula tudo em tempo real. Basta arrastar as linhas e a ferramenta diz exatamente quanto dinheiro você está arriscando.
🚀 Recursos Principais:
-
Tecnologia "Smart Drag": Nossa "Lógica de Âncora" garante que as caixas de Lucro e Prejuízo se movam em sincronia. Sem travamentos.
-
Botão One-Click: Um botão inteligente na linha de entrada permite inverter de LONG para SHORT instantaneamente.
-
Auto-Flip: Arraste o Take Profit para baixo da entrada e a ferramenta inverte a configuração para venda automaticamente.
-
Gestão Financeira: Digite o tamanho do lote e veja: "TP: +R$450,00 / SL: -R$150,00".
-
Proteção "Safety Gap": Impede que as caixas se sobreponham. Você sempre consegue clicar e arrastar com precisão.
-
Memória de Timeframe: Planejou no M5? Mude para o H4 – sua caixa de risco permanece exatamente onde você a colocou.