Strifor Smart Lot Calculator eng version
- Indikatoren
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Version: 2.6
Strifor Lot Calculator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, die richtige Lotgröße auf der Grundlage von Risiko und Stop-Loss zu berechnen.
Es ermöglicht Ihnen, bewusster zu handeln, Risiken besser zu verwalten und Zeit für manuelle Berechnungen zu sparen.
Vorteile
-
Präzise Risikokontrolle - berechnet automatisch die Losgröße entsprechend dem von Ihnen gewählten Risikoprozentsatz.
-
Zwei Arbeitsmodi - manuelle Eingabe oder schnelle Berechnung anhand von Chart-Linien.
-
Unterstützt alle gängigen Instrumente - Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Öl (USOIL/WTI), Indizes (US500, etc.).
-
Schnelle visuelle Planung - verschieben Sie einfach Einstiegs- und Stop-Loss-Linien auf dem Chart.
-
Arbeitet mit Ihrem realen Kontostand - keine Notwendigkeit für externe Rechner.
Eingaben (Parameter)
-
Deposit - manueller Einzahlungswert (oder 0 = Verwendung des aktuellen Kontostands).
-
RiskPercent - Risiko pro Handel in %.
-
StopLossPips - Stop-Loss in Pips (nur für den manuellen Modus).
-
Modus - true = Manueller Modus; false = Linienmodus.
Arbeitsmodi
Manueller Modus
Geben Sie Einzahlung, Risiko und Stop-Loss manuell ein. Der Indikator errechnet die optimale Lotgröße.
Linienmodus
Platzieren Sie zwei horizontale Linien auf dem Chart:
-
Einstiegslinie - geplanter Einstiegskurs
-
Stop-Linie - Stop-Loss-Niveau
Der Indikator misst den Abstand und zeigt sofort die Losgröße an.
Wichtig
-
Bevor Sie den Indikator auf einem echten Konto verwenden, sollten Sie ihn auf einem Demokonto testen.
-
Tick Value und Kontraktspezifikationen können je nach Broker variieren (insbesondere bei Gold, Öl und Indizes).
Beispiel
Beispiel: Einzahlung von 10.000 $, Risiko 2%, Stop-Loss 50 Pips → der Indikator berechnet automatisch die Positionsgröße (0,4 Lots auf EURUSD).
Good convenient indicator