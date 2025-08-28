Strifor Smart Lot Calculator eng version

Strifor Lot Calculator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, die richtige Lotgröße auf der Grundlage von Risiko und Stop-Loss zu berechnen.

Es ermöglicht Ihnen, bewusster zu handeln, Risiken besser zu verwalten und Zeit für manuelle Berechnungen zu sparen.

Vorteile

Präzise Risikokontrolle - berechnet automatisch die Losgröße entsprechend dem von Ihnen gewählten Risikoprozentsatz.

Zwei Arbeitsmodi - manuelle Eingabe oder schnelle Berechnung anhand von Chart-Linien.

Unterstützt alle gängigen Instrumente - Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Öl (USOIL/WTI), Indizes (US500, etc.).

Schnelle visuelle Planung - verschieben Sie einfach Einstiegs- und Stop-Loss-Linien auf dem Chart.

Arbeitet mit Ihrem realen Kontostand - keine Notwendigkeit für externe Rechner.

Eingaben (Parameter)

Deposit - manueller Einzahlungswert (oder 0 = Verwendung des aktuellen Kontostands).

RiskPercent - Risiko pro Handel in %.

StopLossPips - Stop-Loss in Pips (nur für den manuellen Modus).

Modus - true = Manueller Modus; false = Linienmodus.

Arbeitsmodi

Manueller Modus

Geben Sie Einzahlung, Risiko und Stop-Loss manuell ein. Der Indikator errechnet die optimale Lotgröße.

Linienmodus

Platzieren Sie zwei horizontale Linien auf dem Chart:

Einstiegslinie - geplanter Einstiegskurs

Stop-Linie - Stop-Loss-Niveau

Der Indikator misst den Abstand und zeigt sofort die Losgröße an.

Wichtig

Bevor Sie den Indikator auf einem echten Konto verwenden, sollten Sie ihn auf einem Demokonto testen.

Tick Value und Kontraktspezifikationen können je nach Broker variieren (insbesondere bei Gold, Öl und Indizes).

Beispiel

Beispiel: Einzahlung von 10.000 $, Risiko 2%, Stop-Loss 50 Pips → der Indikator berechnet automatisch die Positionsgröße (0,4 Lots auf EURUSD).



