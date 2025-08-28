Strifor Smart Lot Calculator eng version

5

Strifor Lot Calculator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, die richtige Lotgröße auf der Grundlage von Risiko und Stop-Loss zu berechnen.
Es ermöglicht Ihnen, bewusster zu handeln, Risiken besser zu verwalten und Zeit für manuelle Berechnungen zu sparen.

Vorteile

  • Präzise Risikokontrolle - berechnet automatisch die Losgröße entsprechend dem von Ihnen gewählten Risikoprozentsatz.

  • Zwei Arbeitsmodi - manuelle Eingabe oder schnelle Berechnung anhand von Chart-Linien.

  • Unterstützt alle gängigen Instrumente - Devisenpaare, Gold (XAUUSD), Öl (USOIL/WTI), Indizes (US500, etc.).

  • Schnelle visuelle Planung - verschieben Sie einfach Einstiegs- und Stop-Loss-Linien auf dem Chart.

  • Arbeitet mit Ihrem realen Kontostand - keine Notwendigkeit für externe Rechner.

Eingaben (Parameter)

  • Deposit - manueller Einzahlungswert (oder 0 = Verwendung des aktuellen Kontostands).

  • RiskPercent - Risiko pro Handel in %.

  • StopLossPips - Stop-Loss in Pips (nur für den manuellen Modus).

  • Modus - true = Manueller Modus; false = Linienmodus.

Arbeitsmodi

Manueller Modus
Geben Sie Einzahlung, Risiko und Stop-Loss manuell ein. Der Indikator errechnet die optimale Lotgröße.

Linienmodus
Platzieren Sie zwei horizontale Linien auf dem Chart:

  • Einstiegslinie - geplanter Einstiegskurs

  • Stop-Linie - Stop-Loss-Niveau

Der Indikator misst den Abstand und zeigt sofort die Losgröße an.

Wichtig

  • Bevor Sie den Indikator auf einem echten Konto verwenden, sollten Sie ihn auf einem Demokonto testen.

  • Tick Value und Kontraktspezifikationen können je nach Broker variieren (insbesondere bei Gold, Öl und Indizes).

Beispiel

Beispiel: Einzahlung von 10.000 $, Risiko 2%, Stop-Loss 50 Pips → der Indikator berechnet automatisch die Positionsgröße (0,4 Lots auf EURUSD).


Bewertungen 7
Vitovt
14
Vitovt 2025.09.02 20:21 
 

Good convenient indicator

