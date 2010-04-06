Smart RR Pro

DRX Smart Risk | Planificador de Trading Profesional

Deje de adivinar. Empiece a planificar con precisión.

Calcular manualmente los lotes y el ratio riesgo/beneficio es lento y propenso a errores. DRX Smart Risk trae el flujo de trabajo intuitivo de las plataformas profesionales (como TradingView) directamente a su MetaTrader 5.

El Problema: Las líneas estándar de MT5 son torpes. Desaparecen al cambiar de timeframe y le obligan a calcular el R:R mentalmente. La Solución: DRX Smart Risk es una herramienta visual de alta gama. Dibuja una caja interactiva de Riesgo/Recompensa que calcula todo en tiempo real. Arrastre las líneas y verá exactamente cuánto dinero está arriesgando.

🚀 Características Principales:

  • Tecnología "Smart Drag": Movimiento fluido. Nuestra "Lógica de Anclaje" asegura que las cajas de TP y SL se muevan sincrónicamente.

  • Cambio en Un Clic: Un botón inteligente pegado a la línea de entrada le permite cambiar de COMPRA (LONG) a VENTA (SHORT) al instante.

  • Auto-Flip: Si arrastra el Take Profit por debajo de la entrada, la herramienta detecta automáticamente que desea ir en corto e invierte la configuración.

  • Gestión Monetaria en Vivo: Introduzca su lotaje y vea: "TP: +$450.00 / SL: -$150.00".

  • Protección "Safety Gap": Evita que las cajas colapsen. Siempre podrá agarrar y mover la herramienta con precisión milimétrica.

  • Memoria de Timeframe: ¿Planeó en M5? Cambie a H4: su caja de riesgo permanece exactamente donde la dejó.


