Smart RR Pro

DRX Smart Risk | Profesyonel İşlem Planlayıcı

Tahmin etmeyi bırakın. Hassas planlamaya başlayın.

Lot büyüklüklerini ve Risk/Ödül oranını (R:R) manuel olarak hesaplamak yavaştır. DRX Smart Risk, profesyonel grafik platformlarının (TradingView gibi) sezgisel iş akışını doğrudan MetaTrader 5 terminalinize getirir.

Sorun: Standart MT5 çizgileri kullanışsızdır. Zaman dilimini değiştirdiğinizde kaybolurlar ve R:R oranını kafanızdan hesaplamanız gerekir. Çözüm: DRX Smart Risk, üst düzey bir görsel araçtır. Grafiğinizde her şeyi gerçek zamanlı olarak hesaplayan etkileşimli bir Risk/Ödül kutusu çizer. Sadece çizgileri sürükleyin ve araç size tam olarak ne kadar para riske attığınızı göstersin.

🚀 Temel Özellikler: