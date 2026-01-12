Smart RR Pro

DRX Smart Risk | Profesyonel İşlem Planlayıcı

Tahmin etmeyi bırakın. Hassas planlamaya başlayın.

Lot büyüklüklerini ve Risk/Ödül oranını (R:R) manuel olarak hesaplamak yavaştır. DRX Smart Risk, profesyonel grafik platformlarının (TradingView gibi) sezgisel iş akışını doğrudan MetaTrader 5 terminalinize getirir.

Sorun: Standart MT5 çizgileri kullanışsızdır. Zaman dilimini değiştirdiğinizde kaybolurlar ve R:R oranını kafanızdan hesaplamanız gerekir. Çözüm: DRX Smart Risk, üst düzey bir görsel araçtır. Grafiğinizde her şeyi gerçek zamanlı olarak hesaplayan etkileşimli bir Risk/Ödül kutusu çizer. Sadece çizgileri sürükleyin ve araç size tam olarak ne kadar para riske attığınızı göstersin.

🚀 Temel Özellikler:

  • "Smart Drag" Teknolojisi: Akıcı hareket. "Çapa Mantığımız", TP ve SL kutularının senkronize hareket etmesini sağlar.

  • Tek Tıkla Geçiş (One-Click Switch): Giriş çizgisindeki akıllı buton, anında LONG (Alış) ve SHORT (Satış) arasında geçiş yapmanızı sağlar.

  • Canlı Para Yönetimi: Lot büyüklüğünü girin ve görün: "TP: +$450.00 / SL: -$150.00".

  • Güvenlik Boşluğu (Safety Gap): Kutuların üst üste binmesini önler. Aracı her zaman hatasız bir şekilde tutabilir ve taşıyabilirsiniz.

  • Zaman Dilimi Hafızası: M5'te mi planladınız? H4'e geçin — Risk Kutunuz tam olarak bıraktığınız yerde kalır.


