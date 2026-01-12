Smart RR Pro
- インディケータ
- Simon Draxler
- バージョン: 7.1
DRX Smart Risk | プロフェッショナル・トレードプランナー
推測はやめましょう。正確な計画を始めましょう。
リスクリワード比率（R:R）やロットサイズの手動計算は時間がかかり、ミスの元です。DRX Smart Riskは、TradingViewのようなプロフェッショナルなチャートプラットフォームの直感的なワークフローを、MetaTrader 5にもたらします。
問題点: MT5の標準ラインは扱いにくく、時間足を変更すると消えてしまい、R:Rを頭の中で計算しなければなりません。 解決策: DRX Smart Riskはハイエンドな視覚ツールです。チャート上にインタラクティブなリスク/リワードボックスを描画し、すべてをリアルタイムで計算します。ラインをドラッグするだけで、リスク金額と潜在的な利益が正確にわかります。
🚀 主な機能:
-
「スマートドラッグ」テクノロジー: ストレスのない操作感。独自の「アンカーロジック」により、TPボックスとSLボックスが同期して動きます。
-
ワンクリック・スイッチ: エントリーライン上のスマートボタンで、**LONG（買い）からSHORT（売り）**へ瞬時に切り替え可能です。
-
オートフリップ (Auto-Flip): TPターゲットをエントリーラインの下にドラッグするだけで、ツールは自動的に売り（ショート）と判断し、セットアップを反転させます。
-
リアルタイム資金管理: ロットサイズを入力すると、金額が表示されます（例：「TP: +¥45,000 / SL: -¥15,000」）。
-
セーフティ・ギャップ保護: ボックスが潰れたり重なったりするのを防ぎます。常に正確にツールを掴んで移動できます。
-
タイムフレーム・メモリー: M5で計画を立て、H4に切り替えても、リスクボックスは配置した場所に正確に留まります。