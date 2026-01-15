Mercury Trader EA

MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA ist ein algorithmisches Handelsprogramm für die Plattform MetaTrader 5. Es wurde für den Handel mit Währungspaaren entwickelt und ist auf EURUSD, GBPUSD und USDJPY spezialisiert, wobei Daten aus dem Ein-Stunden-Zeitrahmen (H1) verwendet werden. Das Programm führt Trades automatisch aus und verwaltet sie auf Grundlage seiner internen Logik.

Der Expert Advisor ist für die Ausführung mehrerer Funktionen programmiert. Er kann die Positionsgröße auf Basis eines vom Benutzer festgelegten Prozentsatzes des Kontostands berechnen. Für jeden Trade werden automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Orders gesetzt. Die Trailing-Stop-Funktion kann aktiviert werden, sobald ein Trade ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Ausstehende Orders werden über einen internen Ablauf-Timer verwaltet. Darüber hinaus verfügt das Programm über eine Speicherfunktion, mit der es seinen Zustand sichert und nach einem Plattformneustart oder Verbindungsverlust die Verwaltung offener Positionen fortsetzt.

Dieses Programm arbeitet kontinuierlich und wird in der Regel auf einem virtuellen privaten Server (VPS) betrieben. Die Handelslogik ist für Konten mit ECN oder niedrigen Spreads ausgelegt.

Jeder Handel ist mit Risiken verbunden. Die Leistung dieses automatisierten Handelssystems hängt von den Marktbedingungen, den Benutzereinstellungen und der Ausführungsqualität des Brokers ab. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

© Copyright Techify Pro S.R.L. 2026. Alle Rechte vorbehalten.


Empfohlene Produkte
NeonScalperProV5
Cristian Anto Correa Aguilera
Experten
Neon Scalper Pro V5.27 - Adaptive Volatilität und präzise Ausführung 1. Einführung Neon Scalper Pro V5.27 ist die endgültige Weiterentwicklung unseres proprietären Mean-Reversion Algorithmus. Diese Version wurde komplett überarbeitet, um Ausführungsfehler (ungültige Stops) zu beheben, die typischerweise bei hochvolatilen Marktereignissen auftreten. V5.27 wurde sowohl für Netting- als auch für Hedging-Konten optimiert und gewährleistet durch fortschrittliche Preisnormalisierung und die strikte Ei
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experten
60% Discount Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Roboter - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scalping vorbei sind?! Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scalped. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experten
Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.49 (37)
Experten
Aussie Victor revolutioniert den traditionellen Rasterhandel durch die Kombination von intelligenter Positionierung mit maschinellen Einstiegssignalen, die speziell für die einzigartige Preisdynamik des AUDCAD-Währungspaares entwickelt wurden. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Was macht Aussie Victor anders? Smart Grid-Technologie - Im Gegensatz zu einfachen Grid-Systemen, die Orders in festen
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experten
Übersicht AMO AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der eine 7-schichtige Deep-Neural-Network-Struktur mit KI-Algorithmen kombiniert. Er verarbeitet Marktdaten in mehreren Analyseschichten und erkennt potenzielle Handelsmöglichkeiten basierend auf technischen Mustern und Marktverhalten. Technische Architektur Neuronales Netzwerk: 7-schichtige Deep-Learning-Struktur KI-Engine: Fortschrittliches Mustererkennungssystem Analyse-Framework: Technische Analyse über mehrere Zeitrahmen Risi
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.25 (16)
Experten
VectorPrime — Algorithmisches System mit mehrschichtiger Vektorlogik VectorPrime ist ein autonomes Handelssystem, das für eine strukturierte Ausführung unter Marktbedingungen auf mehreren Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Kern steht das Konzept der Vektoranalyse , bei dem die Preisdynamik in gerichtete Impulse und Matrixstrukturen zerlegt wird. Das System interpretiert den Marktfluss nicht als isolierte Signale, sondern als miteinander verbundene Vektoren, die eine kohärente Marktkarte bilden. Hau
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Experten
QS NorthStar USDCAD Der QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor ist ein symbolorientierter Handelsroboter, der speziell für USDCAD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde . Im Gegensatz zu einfachen Einzelindikator-Robotern verwendet dieser EA ein hochentwickeltes Composite Signal Scoring System . Es aggregiert Daten von Momentum- und Marktstärke-Indikatoren, um Marktrauschen herauszufiltern. Er führt nur dann Trades aus, wenn eine Konvergenz von Faktoren ein hochwahrscheinliches Setup bestä
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON - Expert Advisor für XAU/USD (MT5) XAURON ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel mit XAU/USD , der für die Zeitrahmen M5 und M15 entwickelt wurde und eine strukturierte Breakout-Logik mit integrierten Managementregeln verwendet. Der EA analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen und aktiviert den Handel nur dann, wenn vordefinierte technische Kriterien erfüllt sind , wodurch ein kontrolliertes und konsistentes operatives Verhalten aufrechterhalten wird. Handelsansatz XAU
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
Experten
Konto Raster / Einstellungen Gewinn Maximaler Kapitalabzug Endsaldo Standard-Cent-Konto 100.000 THB Einzahlung (~3.000 USD) Rasterplatz: 1.000 Pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103.537 THB (CA. 3.300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard-Cent-Konto 100.000 THB Einzahlung (~3.000 USD) Grid Space: 1.000 Pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265.185 THB (~8.440 USD) 115.081 THB (~3.660 USD) 365.185 THB (~11.650 USD) Standard-Cent-Konto 100.000 THB Einzahlung (~3.000 USD) Grid Space: 1.0
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
Experten
Gold PowerV2 ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold und beliebigen Devisenpaaren entwickelt wurde. Es ist eine sehr konservative Strategie und Sie können mit einem Mindestkapital von $1000 beginnen. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen mit dem RSI-Indikator, so dass der EA arbeitet nach der "Follow Trend" Strategie, die nach dem Trend bedeutet. Es ist auch die Eröffnung Kauf/Verkauf-Limit-Strategie, die sehr effektiv im Handel mit Gold (optional) ist. Es gibt
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
MudugEAMT5
Bashir Abdi Jama
Experten
Wir stellen Ihnen Mudug EA vor, einen leistungsstarken Expert Advisor für die Plattform MetaTrader 5 (MT5), der mit der Programmiersprache MQL5 entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategien zu automatisieren und Ihre Handelsleistung zu verbessern. Mudug EA verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die es Ihnen ermöglicht, verschiedene Aspekte der Handelsstrategie wie Einstiegsbetrag, Stop-Loss und Take-Profit-Level sowie die Parameter für verschiedene technische Ind
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experten
**Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Tree Of Life EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Trades mit einer ausgeklügelten Mischung aus Indikatoren und internen Algorithmen ausführt. Er wurde durch jahrelange Tests und Live-Trading entwickelt und erkennt Marktmuster und Trends sehr genau. Die Live-Handelskonten bestätigen dies. Die wichtigsten Indikatoren, die Tree Of Life verwendet, sind der Gleitende Durchschnitt und die Stochastik. Zusammen mit den internen Berechnungen haben sich unsere Kombinationen als solide Grundlag
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
EA Gold River
Denis Katerenchuk
Experten
EA Gold River wurde speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im Zeitrahmen M5-H1 entwickelt. EA Gold River verwendet Signale von einem einzigartigen Gold River Indikator (Sie müssen nicht separat kaufen, der Indikator ist in den Expert Advisor integriert). Ich werde keine schön gezeichneten Screenshots und super bearbeitete Videos zeigen. Wenn Sie meinen EA TradeBooster verwenden, dann werden Sie EA Gold River mögen. Das Standard-Set ist gut für den Handel, aber Sie können immer kommen mit
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experten
MT5 EA für EUR/USD (1-Stunden-Chart) - Beherrschen Sie die Märkte mit Zuversicht! Erleben Sie die Macht des algorithmischen Handels mit unserem MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , der speziell für das Paar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart (H1) entwickelt wurde. Warum sollten Sie diesen EA wählen? Währungsspezifisches Design - Ausschließlich für EUR/USD entwickelt, um eine optimale Strategieausführung zu gewährleisten. Zeitrahmenabhängig - Präzisionsabstimmung für den 1-Stunden-Chart (H1) (die Anwe
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
XauusdPrecisionEA
Korede Nathaniel Oladoyin
Experten
XAU Breakout Pro - Der ultimative GMT Gold Breakout Bot Zeitrahmen: M5 Symbol: XAUUSD ️ Typ: Vollständig automatisierter Expert Advisor Strategie-Stil: Volatilitätsausbruch Warum XAU Breakout Pro? XAU Breakout Pro ist auf Präzision, Geschwindigkeit und Rentabilität ausgelegt. Es erfasst hochvolatile Ausbruchsbewegungen, die während der Londoner Markteröffnung auftreten - einer der explosivsten Zeitpunkte für den Handel mit Gold (XAUUSD). Dieser EA handelt nicht übermäßig. Er warte
The Machine by New Capital
New Capital B.V.
Experten
Short description Counter-trend EA for AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD. Low-risk mean reversion with controlled martingale and funding-account presets. Live monitoring Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2257448 What it is A counter-trend mean-reversion Expert Advisor designed to produce steady monthly returns under conservative risk. Built for traders who prioritize capital protection (including funding account rules) and prefer transparent, testable logic. How it trades Entry logic: Sells/buys sho
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experten
60% Rabatt Allgemeine Beschreibung; Dieser EA ist für den Einsatz auf dem Goldmarkt gedacht. Es ist für den Handel mit Gold im Auge gemacht. Dieser Handelsroboter basiert auf mehr als 14 Jahren Erfahrung mit Gewinnmustern und eröffnet minutengenaue Trades, 24 Stunden am Tag. Er kümmert sich um alles, von der Eröffnung von Positionen, über das Schließen von Positionen bis hin zum Risikomanagement. Merkmale; - Timeframe-Less Expert Advisor, der sekundengenau arbeitet und alles neu berechnet, eg
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449 $ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdin
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension