MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA ist ein algorithmisches Handelsprogramm für die Plattform MetaTrader 5. Es wurde für den Handel mit Währungspaaren entwickelt und ist auf EURUSD, GBPUSD und USDJPY spezialisiert, wobei Daten aus dem Ein-Stunden-Zeitrahmen (H1) verwendet werden. Das Programm führt Trades automatisch aus und verwaltet sie auf Grundlage seiner internen Logik.

Der Expert Advisor ist für die Ausführung mehrerer Funktionen programmiert. Er kann die Positionsgröße auf Basis eines vom Benutzer festgelegten Prozentsatzes des Kontostands berechnen. Für jeden Trade werden automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Orders gesetzt. Die Trailing-Stop-Funktion kann aktiviert werden, sobald ein Trade ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht. Ausstehende Orders werden über einen internen Ablauf-Timer verwaltet. Darüber hinaus verfügt das Programm über eine Speicherfunktion, mit der es seinen Zustand sichert und nach einem Plattformneustart oder Verbindungsverlust die Verwaltung offener Positionen fortsetzt.

Dieses Programm arbeitet kontinuierlich und wird in der Regel auf einem virtuellen privaten Server (VPS) betrieben. Die Handelslogik ist für Konten mit ECN oder niedrigen Spreads ausgelegt.

Jeder Handel ist mit Risiken verbunden. Die Leistung dieses automatisierten Handelssystems hängt von den Marktbedingungen, den Benutzereinstellungen und der Ausführungsqualität des Brokers ab. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

