MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA è un programma di trading algoritmico per la piattaforma MetaTrader 5. È progettato per operare sul mercato valutario e si specializza nelle coppie EURUSD, GBPUSD e USDJPY, utilizzando i dati del grafico a un’ora (H1). Il programma esegue e gestisce le operazioni in base alla propria logica interna.

L’EA è programmato per svolgere diverse funzioni. Può calcolare la dimensione della posizione in base a una percentuale del saldo del conto definita dall’utente. Per ogni operazione vengono automaticamente impostati ordini di Stop Loss e Take Profit. La funzione di trailing stop può attivarsi quando un’operazione raggiunge un determinato livello di profitto. Gli ordini pendenti vengono gestiti tramite un timer interno di scadenza. Il programma include anche la funzionalità di salvare lo stato e riprendere la gestione delle posizioni aperte dopo il riavvio della piattaforma o la perdita di connessione.

Questo programma opera in modo continuativo ed è generalmente eseguito su un server privato virtuale (VPS). La sua logica di trading è progettata per conti ECN o con spread bassi.

Tutte le operazioni comportano rischi. Le prestazioni di questo programma di trading automatizzato possono variare in base alle condizioni di mercato, alle impostazioni dell’utente e all’esecuzione da parte del broker. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.

