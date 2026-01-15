Mercury Trader EA

Mercury Trader EA est un programme de trading algorithmique destiné à la plateforme MetaTrader 5. Il est conçu pour opérer sur le marché des devises et se spécialise dans les paires EURUSD, GBPUSD et USDJPY, en utilisant des données du graphique horaire (H1). Le programme exécute et gère les transactions selon sa logique interne.

L’Expert Advisor est programmé pour remplir plusieurs fonctions. Il peut calculer la taille des positions en fonction d’un pourcentage du solde du compte défini par l’utilisateur. Pour chaque transaction, des ordres Stop Loss et Take Profit sont automatiquement placés. La fonction de trailing stop peut s’activer lorsqu’une position atteint un niveau de profit spécifié. Les ordres en attente sont gérés à l’aide d’un minuteur interne d’expiration. Le programme est également capable de sauvegarder son état et de reprendre la gestion des positions ouvertes après un redémarrage de la plateforme ou une perte de connexion.

Ce programme fonctionne en continu et est généralement exécuté sur un serveur privé virtuel (VPS). Sa logique de trading est conçue pour les comptes ECN ou à faibles spreads.

Toute activité de trading comporte des risques. Les performances de ce programme de trading automatisé peuvent varier en fonction des conditions de marché, des paramètres de l’utilisateur et de la qualité d’exécution du courtier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

