MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA — это алгоритмическая торговая программа для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для работы с валютными парами и специализируется на EURUSD, GBPUSD и USDJPY, используя данные часового таймфрейма. Программа открывает и управляет сделками на основе своей внутренней логики.

Советник запрограммирован на выполнение нескольких функций. Он может рассчитывать размер сделки на основе заданного пользователем процента от баланса счёта. Для каждой сделки автоматически устанавливаются уровни Stop Loss и Take Profit. Функция трейлинг-стопа может активироваться после достижения сделкой определённого уровня прибыли. Отложенные ордера управляются с помощью встроенного таймера истечения срока действия. Программа также включает функцию сохранения состояния и возобновления управления открытыми позициями после перезапуска платформы или потери соединения.

Программа работает непрерывно и обычно запускается на виртуальном частном сервере (VPS). Её торговая логика разработана для использования на счетах с ECN или низкими спредами.

Любая торговля связана с риском. Результаты работы данной автоматизированной торговой программы могут отличаться в зависимости от рыночных условий, пользовательских настроек и качества исполнения ордеров брокером. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

© Copyright Techify Pro S.R.L. 2026. Все права защищены.