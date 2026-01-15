Mercury Trader EA

MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA は、MetaTrader 5 プラットフォーム向けに開発されたアルゴリズム取引プログラムです。為替通貨ペアの取引を目的として設計されており、EURUSD、GBPUSD、USDJPY を対象に、1時間足（H1） のチャートデータを使用します。プログラムは内部ロジックに基づいて取引を実行および管理します。

この EA には複数の機能が組み込まれています。ユーザーが設定した口座残高の割合に基づいて取引ロット数を計算することができます。各取引には ストップロス（Stop Loss） および テイクプロフィット（Take Profit） が自動的に設定されます。取引が指定された利益水準に達すると、トレーリングストップ 機能が有効になる場合があります。保留中の注文は、内部の有効期限タイマーによって管理されます。また、プラットフォームの再起動や接続切断後でも、未決済ポジションの管理を再開できる状態保存機能を備えています。

本プログラムは常時稼働を前提としており、通常は 仮想専用サーバー（VPS） 上で運用されます。その取引ロジックは ECN または 低スプレッド の口座に適しています。

すべての取引にはリスクが伴います。この自動売買プログラムのパフォーマンスは、市場環境、ユーザー設定、ならびにブローカーの約定条件によって異なります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

© Copyright Techify Pro S.R.L. 2026. 無断転載を禁じます。


おすすめのプロダクト
NeonScalperProV5
Cristian Anto Correa Aguilera
エキスパート
Neon Scalper Pro V5.27 - Adaptive Volatility & Precision Execution 1. Introduction Neon Scalper Pro V5.27 is the definitive evolution of our proprietary mean-reversion algorithm. This version has been completely re-engineered to solve execution errors ( Invalid Stops ) typically encountered during high-volatility market events. Optimized for both Netting and Hedging accounts, V5.27 ensures superior operational stability through advanced price normalization and strict adherence to broker server p
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
エキスパート
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
エキスパート
USDJPY Focused Breaker は、USDJPY通貨ペアのH1（1時間）タイムフレーム専用に設計されており、Channel-Break FX技術に基づいています。トレンドチャネルはAIモデルによって特定され、1次元畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して市場のトレンドを認識します。 主な特徴： 最適化: ポジションのオープンおよびクローズのための戦略が強化されています。 タイムフレームと通貨ペア: M30、H1、H4、D1のタイムフレームおよびUSDJPY、EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD、USDCAD、NZDUSDの複数の通貨ペアで使用可能です。ただし、このバージョンはUSDJPY-H1タイムフレームに特化して最適化されており、AIモデルはこのペアとタイムフレームにのみトレーニングされています。 自動設定: システムは自動的にストップロス（SL）を設定し、複利効果を活用するためにロットボリュームを計算します。利益確定（TP）は使用せず、早期のポジションクローズを防ぎます。 完全自動化: 完全に自動化されており、手動操作は一切不要です。ポジ
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.49 (37)
エキスパート
Aussie Victor revolutionizes traditional grid trading by combining intelligent positioning with machine learning-powered entry signals, specifically engineered for the AUDCAD currency pair's unique price dynamics. Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 What Makes Aussie Victor Different? Smart Grid Technology - Unlike basic grid systems that place orders at fixed intervals, Aussie Victor uses adaptive spacing and intell
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
エキスパート
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
エキスパート
概要 AMO AI は、7層のディープニューラルネットワーク構造とAIアルゴリズムを組み合わせた高度なエキスパートアドバイザー（EA）です。複数の分析レイヤーを通じて市場データを処理し、テクニカルパターンと市場行動に基づいて潜在的なトレード機会を特定します。 技術アーキテクチャ ニューラルネットワーク: 7層ディープラーニング構造 AIエンジン: 高度なパターン認識システム 分析フレームワーク: 複数時間足でのテクニカル分析 リスク管理: ポジションサイズ計算とストップロス機能を統合 ニュースフィルター: 経済カレンダーと連動し重要イベント時の取引を制御 推奨通貨ペア ゴールド取引 XAUUSD – 貴金属分析（パラメータ調整が必要） 主要ペア（推奨） EURUSD – 高い流動性、安定したスプレッド GBPUSD – ボラティリティが高くパターン認識に有利 USDJPY – 一貫したトレンド傾向 AUDUSD – 明確なテクニカルパターン 副次ペア（代替） USDCAD – 中程度のボラティリティ NZDUSD – スイングトレードに適している EURGBP – クロスペア分析可
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.25 (16)
エキスパート
VectorPrime — 多層ベクトルロジックを備えたアルゴリズムシステム VectorPrime は、自律的な取引システムとして設計され、マルチタイムフレーム市場環境下での構造化された実行を目的としています。その中核には ベクトル分析 の概念があり、価格のダイナミクスを方向性インパルスとマトリックス構造に分解します。システムは、市場の流れを孤立したシグナルとしてではなく、相互に関連するベクトルの集合として解釈し、一貫した市場マップを形成します。 VectorPrime の主要モジュール: Vector Dynamics Engine — 支配的な方向フローを特定し、短期的なノイズを除去。 Prime Momentum Layer — マイクロインパルスの強さと持続性を評価し、ボラティリティの局面に応じてエントリーを調整。 Matrix Vector Module — 価格挙動をマトリックス的に解釈し、多次元的な市場モデルを構築。 Adaptive Risk Protocol — 構造化されたドローダウン閾値とポジション管理によりエクスポージャーを制御。 実行はあらかじめ定義された構
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
エキスパート
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
エキスパート
QS NorthStar USDCAD The QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor is a symbol-focused trading robot built specifically for USDCAD on the M15 timeframe. Unlike basic single-indicator bots, this EA utilizes a sophisticated  Composite Signal Scoring System . It aggregates data from momentum and market strength indicators to filter out market noise. It only executes trades when a convergence of factors confirms a high-probability setup, offering a robust approach to automated forex trading. Strate
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
エキスパート
「2 人の専門アドバイザー、1 つの価格: あなたの成功を促進します!」ブレント オイル スキャルピング エキスパート + ブレント オイル スインギー エキスパートを 1 つのエキスパート アドバイザーで統合   Live signal この価格はプロモーション期間中の一時的なもので、間もなく値上げされます 最終価格: 5000 $  現在の価格では残りわずかです。次の価格は -->> 1120  $ ブレント石油へようこそ Brent Oil のエキスパート アドバイザーは、正確かつ機敏に、不安定なエネルギー市場をマスターできるように設計された強力な企業です。ブレント石油は単なるシステムではありません。それはあなたの戦略的パートナーであり、市場の動きに適応して勝利を収める戦略を展開するように設計されています。 スキャルピング手法で市場の素早い動きを利用したい場合でも、スイングトレードの慎重なアプローチを好む場合でも、ブレントオイルはあなたをカバーします。その高度なアルゴリズムは市場の傾向を分析し、利益の最大化とリスクの最小化を目的とした取引を実行します。 主な特徴: 高
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Xauron
Roberto Liguoro
エキスパート
XAURON – Expert Advisor for XAU/USD (MT5) XAURON is an Expert Advisor for automated trading on XAU/USD , designed to operate on M5 and M15 timeframes using a structured breakout logic with integrated management rules. The EA continuously analyzes market conditions and activates trading only when predefined technical criteria are met , maintaining a controlled and consistent operational behavior. Trading approach XAURON uses adaptive algorithms to evaluate market context and identify potential pr
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
エキスパート
5つ星評価のエキスパートアドバイザー — FundPass Pro FundPass Pro のご紹介：すべてのアカウントタイプおよびプロップファームチャレンジに対応した究極のAIトレーディングシステム ️ 重要なお知らせ ： すべてのアカウントタイプ （個人口座およびプロップファーム評価口座を含む）に対応するには、ユーザー設定で「Prop Firm Mode」を 有効にする必要があります 。これを有効にしないと、評価基準外の取引となる可能性があります。 概要： FundPass Pro は、FTMO、MyForexFunds、The Funded Trader などのプロップファームの厳格な基準を満たすために開発された、完全自動かつインテリジェントなエキスパートアドバイザー（EA）です。一般的なスタンダード口座でも効率的に稼働できます。 プラグアンドプレイ（Plug-and-Play） 構成により、複雑な設定や常時の監視は不要。推奨パラメータを設定し、EAをチャートに適用するだけで、FundPass Pro が市場分析・取引実行・リスク管理を自動で行います。在宅でストレ
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
エキスパート
Account  Grid / Settings Profit Max Equity Drawdown Final Balance Standard Cent Account 100,000 THB Deposit  (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103,537 THB (~3,300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265,185 THB (~8,440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365,185 THB (~11,650 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Tr
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
エキスパート
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
エキスパート
Gold PowerV2  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold and any forex pairs. It is very Conservative strategy and you may start with the minimum of $1000 capital. The operation is based on opening orders using the RSI indicator, thus the EA works according to the "Follow Trend" strategy, which means following the trend. It is also opening buy/sell limit strategy which is very effective in trading Gold (optional). There is also Percentage of profit strategy which you can set fro
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
MudugEAMT5
Bashir Abdi Jama
エキスパート
Introducing Mudug EA, a powerful expert advisor for MetaTrader 5 (MT5) platform, developed using the MQL5 programming language. It is designed to automate your trading strategies and improve your trading performance. Mudug EA comes with a user-friendly interface that allows you to easily customize various aspects of the trading strategy, such as entry amount, stop loss, and take profit levels, as well as the parameters for various technical indicators. The EA employs four indicators, Commodity C
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
エキスパート
Bitcoin Striker M5X EA – BTCUSD M5 Trading Robot | High‑Risk & Low‑Risk Presets Note: EA is optimized specifically for the BTC/USD ( BTCUSD ) pair. Using it on other instruments may lead to incorrect behaviour or results. Bitcoin Striker M5X –  BTCUSD M5 Trading Robot with High-Risk/Low-Risk Presets,   ATR-based SL/TP and Fibonacci retracements and more. Bitcoin Striker M5X is a professional trading bot specifically optimized for the Bitcoin market. It efficiently capitalizes on market fluctuati
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
エキスパート
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
EA Gold River
Denis Katerenchuk
エキスパート
EA Gold River was created specifically for trading on gold (XAUUSD) time frame M5-H1. EA Gold River uses signals from a unique Gold River indicator (you do not need to buy separately, the indicator is built into the Expert Advisor). I will not show beautiful drawn screenshots and super edited videos. If you are using my EA TradeBooster , then you will like EA Gold River . The standard set is good for trading, but you can always come up with your own set for higher profits. Happy Trades ever
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
エキスパート
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
XauusdPrecisionEA
Korede Nathaniel Oladoyin
エキスパート
XAU Breakout Pro – The Ultimate GMT Gold Breakout Bot Timeframe: M5 Symbol: XAUUSD ️ Type: Fully Automated Expert Advisor Strategy Style: Volatility Breakout Why XAU Breakout Pro? XAU Breakout Pro is engineered for precision, speed, and profitability. It captures high-volatility breakout moves that occur during the London market open — one of the most explosive times to trade gold (XAUUSD). This EA doesn’t overtrade. It waits patiently for the right moment, then strikes with a cle
The Machine by New Capital
New Capital B.V.
エキスパート
Short description Counter-trend EA for AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD. Low-risk mean reversion with controlled martingale and funding-account presets. Live monitoring Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2257448 What it is A counter-trend mean-reversion Expert Advisor designed to produce steady monthly returns under conservative risk. Built for traders who prioritize capital protection (including funding account rules) and prefer transparent, testable logic. How it trades Entry logic: Sells/buys sho
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
エキスパート
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
エキスパート
Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング 絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー） SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。 H1 分足のみを使用してください。 ️ 警告 ：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。 エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！ Venom US30 Scalpとは？ Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）の H1 時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。 Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $555 は 1月19日（月）まで有効です。 その後、価格は $675 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう!
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
エキスパート
The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス ライブシグナルとモニタリング：こちらの公式リンクからリアルタイムのパフォーマンスを確認できます： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。 主なメリット リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。 ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。 ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲー
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信