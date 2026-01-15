MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA は、MetaTrader 5 プラットフォーム向けに開発されたアルゴリズム取引プログラムです。為替通貨ペアの取引を目的として設計されており、EURUSD、GBPUSD、USDJPY を対象に、1時間足（H1） のチャートデータを使用します。プログラムは内部ロジックに基づいて取引を実行および管理します。

この EA には複数の機能が組み込まれています。ユーザーが設定した口座残高の割合に基づいて取引ロット数を計算することができます。各取引には ストップロス（Stop Loss） および テイクプロフィット（Take Profit） が自動的に設定されます。取引が指定された利益水準に達すると、トレーリングストップ 機能が有効になる場合があります。保留中の注文は、内部の有効期限タイマーによって管理されます。また、プラットフォームの再起動や接続切断後でも、未決済ポジションの管理を再開できる状態保存機能を備えています。

本プログラムは常時稼働を前提としており、通常は 仮想専用サーバー（VPS） 上で運用されます。その取引ロジックは ECN または 低スプレッド の口座に適しています。

すべての取引にはリスクが伴います。この自動売買プログラムのパフォーマンスは、市場環境、ユーザー設定、ならびにブローカーの約定条件によって異なります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

