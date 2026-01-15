MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA es un programa de trading algorítmico para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñado para operar en el mercado de divisas y se especializa en los pares EURUSD, GBPUSD y USDJPY, utilizando datos del marco temporal de una hora (H1). El programa ejecuta y gestiona las operaciones de acuerdo con su lógica interna.

El asesor experto está programado para realizar varias funciones. Puede calcular el tamaño de la operación en función de un porcentaje del saldo de la cuenta definido por el usuario. En cada operación se colocan automáticamente órdenes de Stop Loss y Take Profit. La función de trailing stop puede activarse cuando la operación alcanza un nivel de beneficio especificado. Las órdenes pendientes se gestionan mediante un temporizador interno de expiración. El programa también incluye la capacidad de guardar su estado y reanudar la gestión de posiciones abiertas después de un reinicio de la plataforma o una pérdida de conexión.

Este programa funciona de manera continua y normalmente se ejecuta en un servidor privado virtual (VPS). Su lógica de trading está diseñada para cuentas con ECN o spreads bajos.

Toda operación conlleva riesgo. El rendimiento de este programa de trading automatizado variará según las condiciones del mercado, la configuración del usuario y la ejecución del bróker. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

© Copyright Techify Pro S.R.L. 2026. Todos los derechos reservados.