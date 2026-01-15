MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş bir algoritmik işlem programıdır. Döviz çiftlerinde işlem yapmak için tasarlanmış olup, EURUSD, GBPUSD ve USDJPY paritelerinde uzmanlaşmıştır ve 1 saatlik (H1) grafik verilerini kullanır. Program, içsel mantığına göre işlemleri gerçekleştirir ve yönetir.

EA, birkaç işlevi yerine getirecek şekilde programlanmıştır. Kullanıcı tarafından belirlenen hesap bakiyesi yüzdesine göre işlem büyüklüğünü hesaplayabilir. Her işlem için otomatik olarak Stop Loss ve Take Profit emirleri yerleştirilir. İşlem belirli bir kâr seviyesine ulaştığında Trailing Stop fonksiyonu devreye girebilir. Bekleyen emirler, dahili bir süre aşımı zamanlayıcısı ile yönetilir. Program, ayrıca platform yeniden başlatıldığında veya bağlantı kaybı yaşandığında açık pozisyonları yönetmeye devam edebilmek için durumunu kaydetme özelliğine sahiptir.

Program sürekli olarak çalışır ve genellikle bir Sanal Özel Sunucu (VPS) üzerinde kullanılır. İşlem mantığı, ECN veya düşük spread modeline sahip hesaplar için optimize edilmiştir.

Tüm işlemler risk içerir. Bu otomatik işlem programının performansı, piyasa koşullarına, kullanıcı ayarlarına ve brokerin yürütme kalitesine bağlı olarak değişebilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

