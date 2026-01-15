MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA 是一款用于 MetaTrader 5 平台的算法交易程序。该程序专为外汇货币对交易而设计，主要针对 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY，并使用 一小时（H1）周期 的图表数据。程序依据其内部交易逻辑自动执行并管理交易。

该 EA 被编程用于执行多项功能。它可以根据用户设定的账户余额百分比计算交易手数。每笔交易都会自动设置 止损（Stop Loss） 和 止盈（Take Profit）。当交易达到指定的盈利水平后，移动止损 功能可能会被激活。挂单通过内置的到期计时器进行管理。程序还具备状态保存功能，可在平台重启或连接中断后继续管理未平仓交易。

该程序持续运行，通常部署在 虚拟专用服务器（VPS） 上。其交易逻辑适用于 ECN 或 低点差 的账户类型。

所有交易均存在风险。该自动化交易程序的表现会因市场环境、用户设置以及经纪商的执行质量而有所不同。过往业绩并不代表未来结果。

