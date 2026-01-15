MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA는 MetaTrader 5 플랫폼을 위한 알고리즘 트레이딩 프로그램입니다. 외환 통화쌍 거래를 목적으로 설계되었으며, EURUSD, GBPUSD, USDJPY에 특화되어 있고 1시간 차트(H1) 데이터를 사용합니다. 프로그램은 자체 내부 로직에 따라 거래를 실행하고 관리합니다.

이 EA는 여러 기능을 수행하도록 프로그래밍되어 있습니다. 사용자가 설정한 계좌 잔액의 비율을 기준으로 거래 수량을 계산할 수 있습니다. 각 거래마다 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit) 주문이 자동으로 설정됩니다. 거래가 지정된 수익 수준에 도달하면 트레일링 스탑 기능이 활성화될 수 있습니다. 지정가 주문은 내부 만료 타이머를 통해 관리됩니다. 또한 플랫폼 재시작이나 연결 끊김 이후에도 미결제 포지션 관리를 재개할 수 있도록 상태 저장 기능을 포함하고 있습니다.

이 프로그램은 지속적으로 실행되며, 일반적으로 **가상 사설 서버(VPS)**에서 운영됩니다. 해당 트레이딩 로직은 ECN 또는 낮은 스프레드 계좌에 적합하도록 설계되었습니다.

모든 거래에는 위험이 따릅니다. 이 자동 매매 프로그램의 성과는 시장 상황, 사용자 설정, 그리고 브로커의 체결 품질에 따라 달라질 수 있습니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

© Copyright Techify Pro S.R.L. 2026. 모든 권리 보유.