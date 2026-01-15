Mercury Trader EA

MERCURY TRADER EA

Mercury Trader EA é um programa de negociação algorítmica para a plataforma MetaTrader 5. Ele foi desenvolvido para operar no mercado de câmbio e é especializado nos pares EURUSD, GBPUSD e USDJPY, utilizando dados do gráfico de uma hora (H1). O programa executa e gerencia as operações com base em sua lógica interna.

O robô de negociação foi programado para executar diversas funções. Ele pode calcular o tamanho da posição com base em uma porcentagem do saldo da conta definida pelo usuário. Para cada operação, são automaticamente definidos níveis de Stop Loss e Take Profit. A função de trailing stop pode ser ativada após a operação atingir um determinado nível de lucro. As ordens pendentes são gerenciadas por meio de um temporizador interno de expiração. O programa também possui a capacidade de salvar seu estado e retomar o gerenciamento das posições abertas após a reinicialização da plataforma ou perda de conexão.

Este programa opera continuamente e normalmente é executado em um servidor virtual privado (VPS). Sua lógica de negociação é adequada para contas com ECN ou spreads baixos.

Toda negociação envolve risco. O desempenho deste programa de negociação automatizada pode variar de acordo com as condições de mercado, as configurações do usuário e a execução do corretor. Resultados passados não garantem resultados futuros.

