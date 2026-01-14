Das MA Crossover Trading System ist ein automatischer Trading Expert Advisor, der die Strategie des gleitenden Durchschnitts-Crossover verwendet. Der Experte eröffnet Trades, wenn sich schnelle und langsame gleitende Durchschnitte kreuzen, und ermöglicht es Ihnen, den Beginn von Trendbewegungen zu erkennen.





HAUPTMERKMALE:

- Automatisierter Handel auf der Grundlage von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen

- Flexible Konfiguration der schnellen und langsamen MA-Perioden (Standard 7 und 14)

- Auswahl der MA-Berechnungsmethode (EMA, SMA, LWMA, SMMA)

- Risikomanagement mit Losgrößenberechnung auf Basis des Risikoprozentsatzes

- Schutz vor unzureichendem Guthaben und Überschreitung der Marge

- Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit

- Optionaler Trailing-Stop zum Schutz der Gewinne

- Automatisches Schließen von entgegengesetzten Positionen

- Informationspanel mit Anzeige des aktuellen Trends und Statistiken

- Detaillierte Protokollierung aller Operationen





KONFIGURATIONSPARAMETER:

- Perioden des gleitenden Durchschnitts (Fast MA, Slow MA)

- MA-Berechnungsmethode (EMA, SMA, LWMA, SMMA)

- Risikoprozentsatz pro Handel oder feste Losgröße

- Maximale Losgröße

- Mindestguthaben für den Handel

- Maximale Anzahl von gleichzeitigen Positionen

- Stop Loss und Take Profit in Punkten

- Parameter für den Nachlaufstopp

- Einstellungen für Slippage und magische Zahl





SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT:

- Überprüfung der ausreichenden Marge vor Eröffnung einer Position

- Validierung aller Eingabeparameter

- Schutz vor der Eröffnung von Positionen mit unzureichendem Guthaben

- Fehlerbehandlung mit detaillierter Protokollierung

- Überprüfung der Mindestabstände für Stop Loss und Take Profit





EMPFEHLUNGEN:

- Empfohlen für den Einsatz auf den Zeitrahmen M15, M30, H1 und höher

- Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem echten Konto verwenden

- Konfigurieren Sie die Risikoparameter entsprechend Ihrer Handelsstrategie

- Verwenden Sie Stop-Loss, um Verluste zu begrenzen





Der Experte eignet sich für den Handel mit allen Währungspaaren und anderen im MetaTrader 5 verfügbaren Instrumenten.