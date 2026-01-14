Ma Crossover Trading System
- Experten
- Karmila Nur Sucianti
- Version: 2.3
- Aktivierungen: 15
Das MA Crossover Trading System ist ein automatischer Trading Expert Advisor, der die Strategie des gleitenden Durchschnitts-Crossover verwendet. Der Experte eröffnet Trades, wenn sich schnelle und langsame gleitende Durchschnitte kreuzen, und ermöglicht es Ihnen, den Beginn von Trendbewegungen zu erkennen.
HAUPTMERKMALE:
- Automatisierter Handel auf der Grundlage von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen
- Flexible Konfiguration der schnellen und langsamen MA-Perioden (Standard 7 und 14)
- Auswahl der MA-Berechnungsmethode (EMA, SMA, LWMA, SMMA)
- Risikomanagement mit Losgrößenberechnung auf Basis des Risikoprozentsatzes
- Schutz vor unzureichendem Guthaben und Überschreitung der Marge
- Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit
- Optionaler Trailing-Stop zum Schutz der Gewinne
- Automatisches Schließen von entgegengesetzten Positionen
- Informationspanel mit Anzeige des aktuellen Trends und Statistiken
- Detaillierte Protokollierung aller Operationen
KONFIGURATIONSPARAMETER:
- Perioden des gleitenden Durchschnitts (Fast MA, Slow MA)
- MA-Berechnungsmethode (EMA, SMA, LWMA, SMMA)
- Risikoprozentsatz pro Handel oder feste Losgröße
- Maximale Losgröße
- Mindestguthaben für den Handel
- Maximale Anzahl von gleichzeitigen Positionen
- Stop Loss und Take Profit in Punkten
- Parameter für den Nachlaufstopp
- Einstellungen für Slippage und magische Zahl
SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT:
- Überprüfung der ausreichenden Marge vor Eröffnung einer Position
- Validierung aller Eingabeparameter
- Schutz vor der Eröffnung von Positionen mit unzureichendem Guthaben
- Fehlerbehandlung mit detaillierter Protokollierung
- Überprüfung der Mindestabstände für Stop Loss und Take Profit
EMPFEHLUNGEN:
- Empfohlen für den Einsatz auf den Zeitrahmen M15, M30, H1 und höher
- Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem echten Konto verwenden
- Konfigurieren Sie die Risikoparameter entsprechend Ihrer Handelsstrategie
- Verwenden Sie Stop-Loss, um Verluste zu begrenzen
Der Experte eignet sich für den Handel mit allen Währungspaaren und anderen im MetaTrader 5 verfügbaren Instrumenten.