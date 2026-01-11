Chomper Pullback

"CHOMPER PULLBACK"

Trend Pullback Reversed - Aggressive Umkehrstrategie

Trend Pullback Reversed ist ein leistungsstarker Expert Advisor für den M5/M15-Handel mit XAUUSD, Forex und anderen wichtigen Paaren. Dieser EA implementiert eine aggressive Reversal-Pullback-Strategie, die tiefe Pullbacks in Trendmärkten erkennt und Trades gegen das klassische Pullback-Signal ausführt, wodurch potenzielle Fortsetzungen in hochwahrscheinliche Reversals verwandelt werden.

Hauptmerkmale:

  • Umgekehrte Signallogik: Kauft bei klassischen Verkaufs-Pullback-Bedingungen und verkauft bei klassischen Kauf-Pullback-Bedingungen und bietet so einen konträren Vorteil.

  • Trend-Filter: Der H1 EMA 200 stellt sicher, dass die Trades mit der Haupttrendrichtung übereinstimmen.

  • Volatilitäts-Filter: ATR(14) im Vergleich zum 20-Perioden-Durchschnitt ATR vermeidet flache oder seitwärts tendierende Märkte.

  • Dynamischer Stop-Loss: SL = ATR × 0,8 (einstellbar) und automatisch an das SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL des Brokers angepasst, um die Einhaltung der MQL5-Märkte sicherzustellen.

  • Sichere automatische Losgröße: Berechnet die Losgröße auf der Grundlage von freier Marge, Leverage, Kontraktgröße und Risikopuffer - funktioniert bei kleinen Konten und allen Symbolen.

  • Neue Bar-Ausführung: Handelt nur bei Eröffnung eines neuen Balkens, um die CPU-Belastung zu reduzieren und Over-Trading zu vermeiden.

  • Reiner Reversal-Ausstieg: Keine Gewinnmitnahme; verlässt sich für den optimalen Ausstieg auf die Preisentwicklung.

  • Universelle Kompatibilität: Geeignet für jeden Zeitrahmen, jedes Symbol, Netting- oder Hedging-Konten.

Eingabeparameter:

  • BaseLot: Anfangslotgröße (Standardwert 0,15)

  • EMA_schnell / EMA_langsam: M15 EMA-Perioden für Momentum (20/50)

  • EMA_Trend: H1 EMA für Trendfilter (200)

  • ATR_Periode: ATR-Periode für SL & Volatilitätsfilter (14)

  • RisikoPuffer: Margin-Sicherheitsprozentsatz (0,95 = 5% Puffer)

  • SL_Multiplikator: ATR-Multiplikator für Stop Loss (Standardwert 0,8)

Wichtige Hinweise:

  • Aggressive Umkehrstrategie mit hohem Risiko - am besten für erfahrene Trader.

  • Führen Sie vor dem Live-Einsatz einen Backtest und einen Forward-Test bei Ihrem Broker durch.

  • Keine Gewinngarantie; die Performance der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus.

  • Empfohlen für ECN/STP-Broker mit niedrigen Spreads.

Empfohlene Einstellungen:

  • Zeitrahmen: M15 oder H1

  • Symbole: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, wichtige Forex-Paare

  • Konto-Typ: Netting oder Hedging, Mindestguthaben $500

Bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe mit Trend Pullback Reversed - präzise Einstiege, intelligentes Risikomanagement und aggressive Umkehrungen in Trendmärkten.

Wir vertrauen auf hohes Risiko ^^


Weitere Produkte dieses Autors
Auuu MA UAS
Zazkia Nur Alifa
Experten
Auu MA UAS - Virtuelle Risikokontrolle EA Version 1.00 Auu MA UAS ist ein sauberer und disziplinierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf einer auf gleitendem Durchschnitt basierenden Umkehrsignallogik in Kombination mit einem virtuellen Risikokontrollsystem basiert. Dieser EA konzentriert sich auf kontrollierte Exposition, Einfachheit und Broker-unabhängiges Handelsmanagement , ohne server-seitigen Stop Loss oder Take Profit. Strategie-Übersicht Handelt auf der Grundlage von umgekehrten S
FREE
Woori Gold Algorithm
Zazkia Nur Alifa
Experten
Produktübersicht Woori Gold Algorithm ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) verwendet eine einfache, aber effektive EMA-Crossover-Strategie in Kombination mit Trailing-Stop-Risikomanagement, um kurzfristige Preisbewegungen diszipliniert und systematisch zu erfassen. Die Strategie ist für das Scalping auf dem M15-Zeitrahmen konzipiert und konzentriert sich auf eine klare Trendrichtung und kontrolliertes Risiko. Handelss
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension