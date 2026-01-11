Chomper Pullback
- Experten
- Zazkia Nur Alifa
- Version: 3.4
"CHOMPER PULLBACK"
Trend Pullback Reversed - Aggressive Umkehrstrategie
Trend Pullback Reversed ist ein leistungsstarker Expert Advisor für den M5/M15-Handel mit XAUUSD, Forex und anderen wichtigen Paaren. Dieser EA implementiert eine aggressive Reversal-Pullback-Strategie, die tiefe Pullbacks in Trendmärkten erkennt und Trades gegen das klassische Pullback-Signal ausführt, wodurch potenzielle Fortsetzungen in hochwahrscheinliche Reversals verwandelt werden.
Hauptmerkmale:
-
Umgekehrte Signallogik: Kauft bei klassischen Verkaufs-Pullback-Bedingungen und verkauft bei klassischen Kauf-Pullback-Bedingungen und bietet so einen konträren Vorteil.
-
Trend-Filter: Der H1 EMA 200 stellt sicher, dass die Trades mit der Haupttrendrichtung übereinstimmen.
-
Volatilitäts-Filter: ATR(14) im Vergleich zum 20-Perioden-Durchschnitt ATR vermeidet flache oder seitwärts tendierende Märkte.
-
Dynamischer Stop-Loss: SL = ATR × 0,8 (einstellbar) und automatisch an das SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL des Brokers angepasst, um die Einhaltung der MQL5-Märkte sicherzustellen.
-
Sichere automatische Losgröße: Berechnet die Losgröße auf der Grundlage von freier Marge, Leverage, Kontraktgröße und Risikopuffer - funktioniert bei kleinen Konten und allen Symbolen.
-
Neue Bar-Ausführung: Handelt nur bei Eröffnung eines neuen Balkens, um die CPU-Belastung zu reduzieren und Over-Trading zu vermeiden.
-
Reiner Reversal-Ausstieg: Keine Gewinnmitnahme; verlässt sich für den optimalen Ausstieg auf die Preisentwicklung.
-
Universelle Kompatibilität: Geeignet für jeden Zeitrahmen, jedes Symbol, Netting- oder Hedging-Konten.
Eingabeparameter:
-
BaseLot: Anfangslotgröße (Standardwert 0,15)
-
EMA_schnell / EMA_langsam: M15 EMA-Perioden für Momentum (20/50)
-
EMA_Trend: H1 EMA für Trendfilter (200)
-
ATR_Periode: ATR-Periode für SL & Volatilitätsfilter (14)
-
RisikoPuffer: Margin-Sicherheitsprozentsatz (0,95 = 5% Puffer)
-
SL_Multiplikator: ATR-Multiplikator für Stop Loss (Standardwert 0,8)
Wichtige Hinweise:
-
Aggressive Umkehrstrategie mit hohem Risiko - am besten für erfahrene Trader.
-
Führen Sie vor dem Live-Einsatz einen Backtest und einen Forward-Test bei Ihrem Broker durch.
-
Keine Gewinngarantie; die Performance der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus.
-
Empfohlen für ECN/STP-Broker mit niedrigen Spreads.
Empfohlene Einstellungen:
-
Zeitrahmen: M15 oder H1
-
Symbole: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, wichtige Forex-Paare
-
Konto-Typ: Netting oder Hedging, Mindestguthaben $500
Bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe mit Trend Pullback Reversed - präzise Einstiege, intelligentes Risikomanagement und aggressive Umkehrungen in Trendmärkten.
Wir vertrauen auf hohes Risiko ^^