"CHOMPER PULLBACK"

Trend Pullback Reversed - Aggressive Umkehrstrategie

Trend Pullback Reversed ist ein leistungsstarker Expert Advisor für den M5/M15-Handel mit XAUUSD, Forex und anderen wichtigen Paaren. Dieser EA implementiert eine aggressive Reversal-Pullback-Strategie, die tiefe Pullbacks in Trendmärkten erkennt und Trades gegen das klassische Pullback-Signal ausführt, wodurch potenzielle Fortsetzungen in hochwahrscheinliche Reversals verwandelt werden.

Hauptmerkmale:

Umgekehrte Signallogik: Kauft bei klassischen Verkaufs-Pullback-Bedingungen und verkauft bei klassischen Kauf-Pullback-Bedingungen und bietet so einen konträren Vorteil.

Trend-Filter: Der H1 EMA 200 stellt sicher, dass die Trades mit der Haupttrendrichtung übereinstimmen.

Volatilitäts-Filter: ATR(14) im Vergleich zum 20-Perioden-Durchschnitt ATR vermeidet flache oder seitwärts tendierende Märkte.

Dynamischer Stop-Loss: SL = ATR × 0,8 (einstellbar) und automatisch an das SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL des Brokers angepasst, um die Einhaltung der MQL5-Märkte sicherzustellen.

Sichere automatische Losgröße: Berechnet die Losgröße auf der Grundlage von freier Marge, Leverage, Kontraktgröße und Risikopuffer - funktioniert bei kleinen Konten und allen Symbolen.

Neue Bar-Ausführung: Handelt nur bei Eröffnung eines neuen Balkens, um die CPU-Belastung zu reduzieren und Over-Trading zu vermeiden.

Reiner Reversal-Ausstieg: Keine Gewinnmitnahme; verlässt sich für den optimalen Ausstieg auf die Preisentwicklung.