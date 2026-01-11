Chomper Pullback

"CHOMPER PULLBACK"

Trend Pullback Reversed - Estrategia de Inversión Agresiva

Trend Pullback Reversed es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operaciones M5/M15 en XAUUSD, Forex y otros pares principales. Este EA implementa una estrategia agresiva de reversión de retrocesos, detectando retrocesos profundos en mercados con tendencia y ejecutando operaciones contra la señal clásica de retroceso, convirtiendo posibles continuaciones en retrocesos de alta probabilidad.

Características principales:

  • Lógica de señal invertida: Compra en condiciones clásicas de venta-retroceso y vende en condiciones clásicas de compra-retroceso, ofreciendo una ventaja contraria.

  • Filtro de tendencia: La EMA 200 H1 garantiza que las operaciones se alineen con la dirección de la tendencia principal.

  • Filtro de volatilidad: El ATR(14) comparado con el ATR medio de 20 periodos evita los mercados planos o laterales.

  • Stop Loss Dinámico: SL = ATR × 0.8 (ajustable) y auto-ajustado al SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL del broker, asegurando el cumplimiento del Mercado MQL5.

  • Tamaño de Lote Automático Seguro: Calcula el tamaño del lote basándose en el margen libre, el apalancamiento, el tamaño del contrato y el buffer de riesgo-funciona en cuentas pequeñas y en todos los símbolos.

  • Ejecución en nueva barra: Opera sólo en la apertura de una nueva barra para reducir la carga de la CPU y evitar el exceso de operaciones.

  • Pure Reversal Exit: Sin toma de beneficios; se basa en la acción del precio para una salida óptima.

  • Compatibilidad Universal: Adecuado para cualquier marco temporal, cualquier símbolo, cuentas de compensación o cobertura.

Parámetros de entrada:

  • BaseLot: Tamaño de lote inicial (por defecto 0.15)

  • EMA_Fast / EMA_Slow: Periodos M15 EMA para momentum (20/50)

  • EMA_Trend: EMA H1 para filtro de tendencia (200)

  • Periodo_ATR: Periodo ATR para SL y filtro de volatilidad (14)

  • RiskBuffer: Porcentaje de seguridad del margen (0,95 = 5% de colchón)

  • SL_Multiplier: Multiplicador ATR para stop loss (por defecto 0.8)

Notas importantes:

  • Estrategia de inversión agresiva y de alto riesgo - mejor para traders experimentados.

  • Backtest y forward test a fondo en su broker antes de su uso en vivo.

  • No hay garantía de beneficios; el rendimiento pasado no predice resultados futuros.

  • Recomendado para brokers ECN/STP con spreads bajos.

Ajustes recomendados:

  • Marco temporal: M15 o H1

  • Símbolos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, principales pares de divisas

  • Tipo de cuenta: Netting o Hedging, saldo mínimo $500

Lleve sus operaciones al siguiente nivel con Trend Pullback Reversed: entradas precisas, gestión inteligente del riesgo y retrocesos agresivos en mercados en tendencia.

Confiamos en el alto riesgo ^^


