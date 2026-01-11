"CHOMPER PULLBACK"



Trend Pullback Reversed - Estrategia de Inversión Agresiva

Trend Pullback Reversed es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operaciones M5/M15 en XAUUSD, Forex y otros pares principales. Este EA implementa una estrategia agresiva de reversión de retrocesos, detectando retrocesos profundos en mercados con tendencia y ejecutando operaciones contra la señal clásica de retroceso, convirtiendo posibles continuaciones en retrocesos de alta probabilidad.

Características principales:

Lógica de señal invertida: Compra en condiciones clásicas de venta-retroceso y vende en condiciones clásicas de compra-retroceso, ofreciendo una ventaja contraria.

Filtro de tendencia: La EMA 200 H1 garantiza que las operaciones se alineen con la dirección de la tendencia principal.

Filtro de volatilidad: El ATR(14) comparado con el ATR medio de 20 periodos evita los mercados planos o laterales.

Stop Loss Dinámico: SL = ATR × 0.8 (ajustable) y auto-ajustado al SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL del broker, asegurando el cumplimiento del Mercado MQL5.

Tamaño de Lote Automático Seguro: Calcula el tamaño del lote basándose en el margen libre, el apalancamiento, el tamaño del contrato y el buffer de riesgo-funciona en cuentas pequeñas y en todos los símbolos.

Ejecución en nueva barra: Opera sólo en la apertura de una nueva barra para reducir la carga de la CPU y evitar el exceso de operaciones.

Pure Reversal Exit: Sin toma de beneficios; se basa en la acción del precio para una salida óptima.