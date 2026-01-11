Chomper Pullback
- Asesores Expertos
- Zazkia Nur Alifa
- Versión: 3.4
"CHOMPER PULLBACK"
Trend Pullback Reversed - Estrategia de Inversión Agresiva
Trend Pullback Reversed es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operaciones M5/M15 en XAUUSD, Forex y otros pares principales. Este EA implementa una estrategia agresiva de reversión de retrocesos, detectando retrocesos profundos en mercados con tendencia y ejecutando operaciones contra la señal clásica de retroceso, convirtiendo posibles continuaciones en retrocesos de alta probabilidad.
Características principales:
-
Lógica de señal invertida: Compra en condiciones clásicas de venta-retroceso y vende en condiciones clásicas de compra-retroceso, ofreciendo una ventaja contraria.
-
Filtro de tendencia: La EMA 200 H1 garantiza que las operaciones se alineen con la dirección de la tendencia principal.
-
Filtro de volatilidad: El ATR(14) comparado con el ATR medio de 20 periodos evita los mercados planos o laterales.
-
Stop Loss Dinámico: SL = ATR × 0.8 (ajustable) y auto-ajustado al SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL del broker, asegurando el cumplimiento del Mercado MQL5.
-
Tamaño de Lote Automático Seguro: Calcula el tamaño del lote basándose en el margen libre, el apalancamiento, el tamaño del contrato y el buffer de riesgo-funciona en cuentas pequeñas y en todos los símbolos.
-
Ejecución en nueva barra: Opera sólo en la apertura de una nueva barra para reducir la carga de la CPU y evitar el exceso de operaciones.
-
Pure Reversal Exit: Sin toma de beneficios; se basa en la acción del precio para una salida óptima.
-
Compatibilidad Universal: Adecuado para cualquier marco temporal, cualquier símbolo, cuentas de compensación o cobertura.
Parámetros de entrada:
-
BaseLot: Tamaño de lote inicial (por defecto 0.15)
-
EMA_Fast / EMA_Slow: Periodos M15 EMA para momentum (20/50)
-
EMA_Trend: EMA H1 para filtro de tendencia (200)
-
Periodo_ATR: Periodo ATR para SL y filtro de volatilidad (14)
-
RiskBuffer: Porcentaje de seguridad del margen (0,95 = 5% de colchón)
-
SL_Multiplier: Multiplicador ATR para stop loss (por defecto 0.8)
Notas importantes:
-
Estrategia de inversión agresiva y de alto riesgo - mejor para traders experimentados.
-
Backtest y forward test a fondo en su broker antes de su uso en vivo.
-
No hay garantía de beneficios; el rendimiento pasado no predice resultados futuros.
-
Recomendado para brokers ECN/STP con spreads bajos.
Ajustes recomendados:
-
Marco temporal: M15 o H1
-
Símbolos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, principales pares de divisas
-
Tipo de cuenta: Netting o Hedging, saldo mínimo $500
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con Trend Pullback Reversed: entradas precisas, gestión inteligente del riesgo y retrocesos agresivos en mercados en tendencia.
Confiamos en el alto riesgo ^^