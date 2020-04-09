BNEU Trade Journal (Versión Gratuita) es una utilidad nativa MQL5 para MetaTrader 5 que registra y analiza automáticamente su historial de operaciones. Realice un seguimiento de sus últimas 100 operaciones con estadísticas básicas de rendimiento, métricas clave y exporte sus datos a CSV. Esta herramienta gratuita es perfecta para los traders que se inician en el diario de operaciones.

Descripción completa

Visión general

El Diario de Operaciones de BNEU (Versión Gratuita) proporciona un seguimiento esencial de las operaciones y análisis para los operadores de MetaTrader 5. Esta herramienta nativa de MQL5 captura automáticamente su actividad comercial y presenta las métricas clave de rendimiento en un panel fácil de usar, que se puede arrastrar directamente dentro de su terminal.

Características principales

Captura automática de operaciones : Registra automáticamente todas las operaciones cerradas del historial de su cuenta MT5

Panel de Rendimiento Básico : Visualiza las métricas clave, incluyendo el total de operaciones, la tasa de ganancias, el beneficio neto y el factor de beneficio.

Historial de operaciones limitado : Almacena y muestra sus últimas 100 operaciones cerradas para su análisis

Tabla del historial de operaciones : Vea información detallada de cada operación, incluida la fecha, el símbolo, el tipo, los lotes, los beneficios/pérdidas y el resultado.

Exportación CSV : Exporte sus últimas 100 operaciones a formato CSV para su análisis externo.

Estadísticas básicas : Calcula métricas de rendimiento esenciales, como el total de operaciones, el recuento de ganancias/pérdidas, la media de ganancias/pérdidas y la mayor ganancia/pérdida.

Interfaz desplazable : Panel totalmente móvil que puede colocarse en cualquier lugar del gráfico.

Filtrado por número mágico : Filtre las operaciones por número mágico del asesor experto (opcional)

Actualización manual: Actualice los datos de las operaciones a petición con el botón de actualización

Especificaciones técnicas

Plataforma : MetaTrader 5

Lenguaje : 100% MQL5 nativo (sin DLLs ni dependencias externas)

Compatibilidad : Funciona con cualquier cuenta de broker MT5

Actualizaciones: Actualizaciones automáticas dentro del ecosistema MQL5

Cómo Funciona

Adjunte el Diario de Operaciones BNEU a cualquier gráfico de su terminal MetaTrader 5 El panel aparece automáticamente y comienza a cargar su historial de operaciones El diario captura sus últimas 100 operaciones cerradas del historial de su cuenta Vea sus métricas de rendimiento en la sección del panel de control Desplácese por su historial de operaciones en la tabla detallada Utilice el botón Exportar para guardar sus últimas 100 operaciones en un archivo CSV.

Parámetros de entrada

Parámetros del panel

InpPanelX - Posición X del panel (por defecto: 20)

InpPanelY - Posición Y del panel (por defecto: 20)

Captura de Operaciones

InpAutoCapture - Captura automática de todas las operaciones (por defecto: true)

InpMagicNumber - Filtro de número mágico (0 = todos)

InpIncludePending - Incluir órdenes pendientes (por defecto: false)

Configuración de la pantalla

InpRefreshInterval - Intervalo de actualización en segundos (por defecto: 5)

Funciones de exportación

Exportación CSV

La versión gratuita incluye la funcionalidad básica de exportación CSV:

Exporta sus últimas 100 operaciones cerradas a un archivo CSV.

Incluye detalles de la operación: fecha, hora, símbolo, tipo, lotes, precios de apertura/cierre, beneficio, comisión, swap, beneficio neto, pips, duración, resultado y comentario.

Los archivos se guardan por defecto en el directorio MQL5/Files

Formato compatible con Excel, Google Sheets y otras aplicaciones de hojas de cálculo

Limitaciones de la versión gratuita

Historial de operaciones : Limitado a las últimas 100 operaciones cerradas

Estadísticas : Sólo métricas básicas de rendimiento

Exportar : Sólo formato CSV (no informes HTML)

Filtrado : Sólo filtrado básico de números mágicos (sin filtrado de intervalos de fechas o símbolos)

Métricas avanzadas : Sin cálculos de Sharpe Ratio, Sortino Ratio o Calmar Ratio.

Seguimiento de objetivos : No disponible en la versión gratuita

Visualizaciones: Sin curva de renta variable ni gráficos avanzados

Ventajas de la versión PRO

Para los operadores que necesitan funciones más avanzadas, considere la posibilidad de actualizar aBNEU Trade Journal PRO que incluye:

Historial de operaciones ilimitado ( sin límite de 100 operaciones)

Análisis avanzados ( ratios Sharpe, Sortino, Calmar, factor de recuperación)

Informes HTML profesionales con capacidad de impresión a PDF

Sistema de seguimiento de objetivos con metas mensuales

Filtrado avanzado por intervalo de fechas, símbolo y estrategia

Completas estadísticas de rentabilidad y análisis temporales

Visualización de la curva de renta variable y gráficos avanzados

Notas importantes

Este producto no proporciona señales de negociación ni garantiza beneficios.

Todos los cálculos se basan en los datos históricos de sus operaciones.

El rendimiento pasado no indica resultados futuros

La herramienta es una utilidad de análisis pasivo y no ejecuta operaciones.

Para soporte, utilice la sección de comentarios o mensajería privada enMQL5.com

Requisitos del sistema

Terminal MetaTrader 5 (se recomienda la versión 2000 o superior)

Cuenta MQL5 para actualizaciones y soporte

Suficiente historial de operaciones en su cuenta MT5

Soporte y actualizaciones

El soporte para este producto se proporciona a través de la página web MQL5.coma través de:

Sección de comentarios del producto

Sistema de mensajería privada

Actualizaciones automáticas a través del MQL5 Market

Descargo de responsabilidad: Operar con instrumentos financieros conlleva un riesgo significativo. Esta herramienta es sólo para fines analíticos y no constituye asesoramiento financiero. El desarrollador no garantiza la exactitud de los cálculos ni la rentabilidad de ninguna estrategia de negociación. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones de trading y deben comprender los riesgos que implica el trading apalancado.