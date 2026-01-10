vollautomatischer Expert Advisor für, derentwickelt wurde.

Der Expert Advisor kombiniert fünf unabhängige Handelsstrategien, von denen jede auf ihrem eigenen Zeitrahmen arbeitet und unter bestimmten Marktbedingungen aktiviert wird.

Der Expert Advisor verwendet kein Grid, Martingal, Averaging oder Locking.

Alle Trades werden mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus eröffnet.

Arbeitsprinzip

M5

M30

H2

H4

H6

Golden AI Basic analysiert den Markt gleichzeitig auf mehreren Zeitrahmen:

Jede Strategie:

hat ihre eigene Einstiegslogik,

arbeitet unabhängig von den anderen,

kann in den Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.

Der Expert Advisor arbeitet automatisch:

bestimmt die Richtung des Handels (KAUFEN / VERKAUFEN),

prüft Risikofilter,

berechnet das Positionsvolumen,

kontrolliert Handelsbeschränkungen.

Überblick über die Handelsstrategien

* Strategie 1 (M30) - Umkehrstrategie

Analysiert die Sequenz der letzten M30-Balken, um potenzielle Umkehrpunkte nach einem lokalen Impuls zu finden.

* Strategie 2 (H4) - Impulsiv

Bestimmt die Bildung eines starken Impulses nach einer Gegentrendbewegung anhand der Extrema der vorherigen H4-Balken.

* Strategie 3 (M30) - Sessional

Verfolgt das Kursverhalten im Verhältnis zu den Extrema der vorangegangenen Handelssitzung und sucht nach Einstiegspunkten in der Nähe von Schlüsselwerten.

* Strategie 4 (H2 / H6) - Trending

Verwendet den Trend des höheren Zeitrahmens (H6) als Hauptfilter und sucht nach Einstiegspunkten im niedrigeren Zeitrahmen (H2).

* Strategie 5 (M5) - Range Breakout

Bestimmt die Spanne der Tokio-Sitzung und verfolgt die Durchbrüche dieser Spanne während der London-Sitzung.

Risikomanagement und Schutz

Die folgenden Schutzmechanismen sind im Expert Advisor implementiert:

Fester Stop Loss und Take Profit

Automatische Lot-Berechnung

3 Risikostufen (Niedrig / Mittel / Hoch)

Täglicher Drawdown-Filter (geeignet für Prop-Firmen)

Kontrolle der Margin und Handelslimits

Volatilitätsfilter (ATR) - setzt den Handel in Zeiten hohen Risikos vorübergehend aus.

Mindestguthaben-Filter

Der Expert Advisor arbeitet korrekt mit:

ECN-Konten

4- und 5-stelligen Kursen

FIFO-Grenzen

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: Jeder (Beliebig)

Hebelwirkung: ab 1:30

Mindesteinlage: ab $200

Lot-Empfehlungen:

Saldo $200 - $500 → 0.01

Saldo $500 - $1.000 → 0,01 - 0,02

Saldo $1.000+ → 0,01 - 0,02 für jede $1.000

Requisitenfirmen: 0,01 für alle 5.000 $

Wichtige Informationen (VPS)

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb wird ein kontinuierlicher Betrieb rund um die Uhr empfohlen.

Einige Strategien verwenden eine schrittweise Logik der Marktanalyse.

Ein Neustart des Terminals oder des Expert Advisors kann dazu führen, dass der interne Status zurückgesetzt wird und Signale fehlen.

Es wird empfohlen, VPS zu verwenden.

Installation

Installieren Sie den Expert Advisor in MetaTrader 5 Führen Sie den Expert Advisor auf dem XAUUSD-Chart aus.

Es sind keine weiteren komplexen Einstellungen erforderlich.

Risikowarnung

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

Handelsergebnisse in der Vergangenheit sind keine Garantie für Gewinne in der Zukunft.

Bevor Sie den Expert Advisor verwenden, sollten Sie ihn in einem Demokonto testen.