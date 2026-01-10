Golden AI Basic
- 专家
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- 版本: 1.26
- 激活: 5
Советник объединяет пять независимых торговых стратегий, каждая из которых работает на своём таймфрейме и активируется при определённых рыночных условиях.
Советник не использует сетку, мартингейл, усреднение или локирование.
Все сделки открываются с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit.
Принцип работыGolden AI Basic анализирует рынок одновременно на нескольких таймфреймах:
-
M5
-
M30
-
H2
-
H4
-
H6
Каждая стратегия:
-
имеет собственную логику входа,
-
работает независимо от других,
-
может быть включена или отключена в настройках.
Советник автоматически:
-
определяет направление сделки (BUY / SELL),
-
проверяет фильтры риска,
-
рассчитывает объём позиции,
-
контролирует торговые ограничения.
Обзор торговых стратегий
* Стратегия 1 (M30) — Разворотная
Анализирует последовательность последних баров на M30 для поиска потенциальных точек разворота после локального импульса.
* Стратегия 2 (H4) — Импульсная
Определяет формирование сильного импульса после движения против тренда, используя экстремумы предыдущих баров H4.
* Стратегия 3 (M30) — Сессионная
Отслеживает поведение цены относительно экстремумов предыдущей торговой сессии и ищет точки входа вблизи ключевых уровней.
* Стратегия 4 (H2 / H6) — Трендовая
Использует тренд старшего таймфрейма (H6) как основной фильтр и ищет входы на младшем таймфрейме (H2).
* Стратегия 5 (M5) — Пробой диапазона
Определяет диапазон Токийской сессии и отслеживает пробои этого диапазона во время Лондонской сессии.
Управление рисками и защита
В советнике реализованы следующие защитные механизмы:
-
Фиксированные Stop Loss и Take Profit
-
Автоматический расчёт лота
-
3 уровня риска (Низкий / Средний / Высокий)
-
Фильтр дневной просадки (подходит для Prop Firms)
-
Проверка маржи и торговых ограничений
-
Фильтр волатильности (ATR) — временно приостанавливает торговлю в периоды повышенного риска
-
Фильтр минимального баланса
Советник корректно работает с:
-
ECN-счетами
-
4- и 5-значными котировками
-
FIFO-ограничениями
Рекомендуемые настройки
-
Символ: XAUUSD
-
Таймфрейм: Любой (Any)
-
Кредитное плечо: от 1:30
-
Минимальный депозит: от $200
Рекомендации по лоту:
-
Баланс $200 – $500 → 0.01
-
Баланс $500 – $1,000 → 0.01 – 0.02
-
Баланс $1,000+ → 0.01 – 0.02 на каждые $1,000
-
Prop Firms: 0.01 на каждые $5,000
Важная информация (VPS)
Для корректной работы рекомендуется непрерывная работа 24/7.
Некоторые стратегии используют пошаговую логику анализа рынка.
Перезапуск терминала или советника может привести к сбросу внутреннего состояния и пропуску сигналов.
Рекомендуется использовать VPS.
Установка
-
Установите советник в MetaTrader 5
-
Запустите советник на графике XAUUSD
Дополнительные сложные настройки не требуются.
Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с риском.
Результаты торговли в прошлом не гарантируют получения прибыли в будущем.
Перед использованием советника рекомендуется протестировать его на демо-счёте.