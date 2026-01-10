Asesor Experto totalmente automatizado para, diseñado

El Asesor Experto combina cinco estrategias comerciales independientes, cada una de las cuales funciona en su propio marco temporal y se activa bajo ciertas condiciones de mercado.

El Asesor Experto no utiliza rejilla, martingala, promediación o bloqueo.

Todas las operaciones se abren con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit.

Principio de funcionamiento

M5

M30

H2

H4

H6

Golden AI Basic analiza el mercado simultáneamente en varios marcos temporales:

Cada estrategia:

tiene su propia lógica de entrada,

funciona independientemente de las demás,

puede activarse o desactivarse en los ajustes.

El Asesor Experto automáticamente:

determina la dirección de la operación (COMPRA / VENTA),

comprueba los filtros de riesgo,

calcula el volumen de la posición,

controla las restricciones de negociación.

Visión general de las estrategias de negociación

* Estrategia 1 (M30) - Estrategia de inversión

Analiza la secuencia de las últimas barras en M30 para encontrar posibles puntos de reversión tras un impulso local.

* Estrategia 2 (H4) - Impulsiva

Determina la formación de un impulso fuerte después de un movimiento contra tendencia utilizando los extremos de las barras H4 anteriores.

* Estrategia 3 (M30) - Sesional

Sigue el comportamiento del precio en relación con la extrema de la sesión anterior y busca puntos de entrada cerca de niveles clave.

* Estrategia 4 (H2 / H6) - Tendencial

Utiliza la tendencia del marco temporal superior (H6) como filtro principal y busca entradas en el marco temporal inferior (H2).

* Estrategia 5 (M5) - Ruptura de rango

Determina el rango de la sesión de Tokio y rastrea las rupturas de este rango durante la sesión de Londres.

Gestión del riesgo y protección

El Asesor Experto cuenta con los siguientes mecanismos de protección:

Stop Loss y Take Profit fijos

Cálculo automático de lotes

3 niveles de riesgo (Bajo / Medio / Alto)

Filtro de drawdown diario (apto para Prop Firms)

Control de márgenes y límites de negociación

Filtro de volatilidad (ATR) - suspende temporalmente la negociación durante periodos de alto riesgo.

Filtro de saldo mínimo

El Asesor Experto funciona correctamente con:

Cuentas ECN

Cotizaciones de 4 y 5 dígitos

Límites FIFO

Ajustes recomendados

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: Any (Cualquiera)

Apalancamiento: desde 1:30

Depósito mínimo: desde $200

Recomendaciones de lote:

Saldo $200 - $500 → 0.01

Saldo $500 - $1,000 → 0.01 - 0.02

Saldo de más de 1.000 dólares → 0,01 - 0,02 por cada 1.000 dólares

Firmas de atrezzo: 0,01 por cada 5.000 dólares

Información importante (VPS)

Se recomienda operación continua 24/7 para su correcto funcionamiento.

Algunas estrategias utilizan una lógica paso a paso de análisis de mercado.

El reinicio del terminal o del Asesor Experto puede provocar el restablecimiento del estado interno y la pérdida de señales.

Se recomienda utilizar VPS.

Instalación

Instale el Asesor Experto en MetaTrader 5 Ejecute el Asesor Experto en el gráfico XAUUSD

No se requieren configuraciones complejas adicionales.

Advertencia de riesgo

Operar en los mercados financieros implica riesgos.

Los resultados obtenidos en el pasado no garantizan beneficios en el futuro.

Antes de utilizar el Asesor Experto, se recomienda probarlo en una cuenta demo.