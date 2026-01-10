— полностью автоматический торговый советник для, разработанный

Советник объединяет пять независимых торговых стратегий, каждая из которых работает на своём таймфрейме и активируется при определённых рыночных условиях.

Советник не использует сетку, мартингейл, усреднение или локирование.

Все сделки открываются с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit.

Принцип работы

M5

M30

H2

H4

H6

Golden AI Basic анализирует рынок одновременно на нескольких таймфреймах:

Каждая стратегия:

имеет собственную логику входа,

работает независимо от других,

может быть включена или отключена в настройках.

Советник автоматически:

определяет направление сделки (BUY / SELL),

проверяет фильтры риска,

рассчитывает объём позиции,

контролирует торговые ограничения.

Обзор торговых стратегий

* Стратегия 1 (M30) — Разворотная

Анализирует последовательность последних баров на M30 для поиска потенциальных точек разворота после локального импульса.

* Стратегия 2 (H4) — Импульсная

Определяет формирование сильного импульса после движения против тренда, используя экстремумы предыдущих баров H4.

* Стратегия 3 (M30) — Сессионная

Отслеживает поведение цены относительно экстремумов предыдущей торговой сессии и ищет точки входа вблизи ключевых уровней.

* Стратегия 4 (H2 / H6) — Трендовая

Использует тренд старшего таймфрейма (H6) как основной фильтр и ищет входы на младшем таймфрейме (H2).

* Стратегия 5 (M5) — Пробой диапазона

Определяет диапазон Токийской сессии и отслеживает пробои этого диапазона во время Лондонской сессии.

Управление рисками и защита

В советнике реализованы следующие защитные механизмы:

Фиксированные Stop Loss и Take Profit

Автоматический расчёт лота

3 уровня риска (Низкий / Средний / Высокий)

Фильтр дневной просадки (подходит для Prop Firms)

Проверка маржи и торговых ограничений

Фильтр волатильности (ATR) — временно приостанавливает торговлю в периоды повышенного риска

Фильтр минимального баланса

Советник корректно работает с:

ECN-счетами

4- и 5-значными котировками

FIFO-ограничениями

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: Любой (Any)

Кредитное плечо: от 1:30

Минимальный депозит: от $200

Рекомендации по лоту:

Баланс $200 – $500 → 0.01

Баланс $500 – $1,000 → 0.01 – 0.02

Баланс $1,000+ → 0.01 – 0.02 на каждые $1,000

Prop Firms: 0.01 на каждые $5,000

Важная информация (VPS)

Для корректной работы рекомендуется непрерывная работа 24/7.

Некоторые стратегии используют пошаговую логику анализа рынка.

Перезапуск терминала или советника может привести к сбросу внутреннего состояния и пропуску сигналов.

Рекомендуется использовать VPS.

Установка

Установите советник в MetaTrader 5 Запустите советник на графике XAUUSD

Дополнительные сложные настройки не требуются.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Результаты торговли в прошлом не гарантируют получения прибыли в будущем.

Перед использованием советника рекомендуется протестировать его на демо-счёте.