Fakeout Matrix Pro

Detector de barridos de liquidez institucional y caza de stops

El FAKEOUT MATRIX PRO es una herramienta analítica de nivel profesional diseñada para identificar los momentos exactos en los que los operadores institucionales "atrapan" a los operadores minoristas. Mediante el seguimiento de los extremos de la sesión y la detección de barridos de liquidez de alta probabilidad, este indicador proporciona la ventaja técnica necesaria para negociar retrocesos con precisión.

La lógica institucional

Las grandes instituciones financieras necesitan una liquidez considerable para satisfacer sus órdenes. A menudo encuentran esta liquidez empujando el precio justo más allá de los máximos y mínimos visibles de la sesión para activar órdenes de Stop Loss minoristas. Este indicador detecta estos "Stop Hunts" en tiempo real, permitiéndole reconocer cuándo una ruptura es una trampa en lugar de una tendencia.

Características principales

  • Detección de barridos institucionales: Identifica y etiqueta automáticamente los barridos de liquidez mediante un motor visual de alta fidelidad.

  • Zonas de repetición de órdenes: Después de que se produzca un falseamiento, el indicador traza automáticamente una zona inteligente de oferta/demanda. Esto resalta el área de alta probabilidad para buscar una entrada de reevaluación.

  • Métrica de intensidad de barrido: Cada señal incluye una medición puntual de la "Profundidad de la Trampa", lo que le permite calibrar la fuerza de la manipulación institucional.

  • Panel Pro: Un HUD minimalista que rastrea el total de señales y su tasa de ganancias en directo, manteniéndole centrado en los datos que importan.

  • Optimizado para firmas de capital: Diseñado para ayudar a los operadores a superar los retos de financiación evitando las trampas de ruptura de alta retirada.

Estrategia de negociación

  1. La trampa: El precio rompe la caja sombreada de la sesión.

  2. El Barrido: Aparece una etiqueta de barrido de liquidez cuando el precio fracasa en la ruptura y vuelve a cerrar dentro del rango.

  3. La Entrada: Entre en el cierre de la vela de señal, o espere a que el precio vuelva a la Zona de Bloqueo de Orden Sombreada para una entrada más ajustada.

  4. Salida: Apunte al lado opuesto de la Caja de Sesión para una relación Riesgo-Recompensa favorable.

Personalización técnica

  • Sesiones personalizadas: Defina sus propias horas de inicio y fin para las sesiones de Asia, Londres o Nueva York.

  • Control del historial: Elija cuántos días de historial mostrar para mantener su terminal rápido y sus gráficos limpios.

  • Optimización estética: Compatibilidad integrada con el modo oscuro y tipografía Impact para una legibilidad máxima.


