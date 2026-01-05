Bitcoin Quantum Edge Algo

BITCOIN QUANTUM EA | Consulente Esperto MT5 per BTCUSD | Robot di Trading Automatico per Bitcoin

🚀 Il consulente esperto high-end per dominare il trading di Bitcoin

BITCOIN QUANTUM EA è un Consulente Esperto di nuova generazione per MetaTrader 5,
progettato esclusivamente per Bitcoin (BTCUSD, BTC) – l’asset crypto più volatile e potente al mondo.

💡 Non è un EA generico. Questo è un vero PREMIUM EA.

Progettato per trader che vogliono sfruttare professionalmente i movimenti impulsivi di Bitcoin e portare il loro trading al livello successivo.

👉 Obiettivo: catturare trend forti di Bitcoin con gestione del rischio intelligente e controllata.

⚙️ Strategia Premium Multi-Fattore

A differenza dei semplici EA basati su un solo indicatore, BITCOIN QUANTUM EA utilizza
un’architettura multi-fattore e multi-timeframe, combinata in un sistema di scoring intelligente e dinamico.

🎯 Risultati
👉 Meno operazioni inutili
👉 Maggiore precisione negli ingressi
👉 Massimo sfruttamento della volatilità estrema di Bitcoin

🔑 Cuore algoritmico – Sistema di decisione intelligente basato su scoring
Motore di scoring intelligente

Ogni segnale viene:

  • Analizzato su più indicatori (RSI, MACD, EMA, ADX, ATR, volume)

  • Pesato in base alla forza di ogni criterio

  • Valutato in tempo reale (Punteggio acquisto vs Punteggio vendita)

Regole di Trading

➡️ ACQUISTO: solo se il punteggio acquisto > punteggio vendita + soglia
➡️ VENDITA: solo se il punteggio vendita domina chiaramente
➡️ Nessun trade forzato – solo opportunità ad alta probabilità

🔁 Analisi Multi-Timeframe avanzata

  • M15 / H1: rilevazione del segnale di ingresso

  • H4 / D1: conferma del trend principale

  • M5: timing preciso e riduzione dei drawdown

📊 Criteri di trading integrati

✅ RSI dinamico (ipercomprato / ipervenduto)
✅ Zone automatiche di supporto e resistenza
✅ Struttura di mercato / Price Action
✅ Volatilità reale (ATR adattivo)
✅ Volume e momentum
✅ Divergenze MACD
✅ Cross EMA (21 / 50 / 100)
✅ Confluenza di zone (Fibonacci, numeri tondi, massimi/minimi)

🛡️ Gestione dinamica del rischio – Livello Premium

Agire velocemente ≠ agire senza controllo.

✔️ Stop-loss intelligente basato su scenario di invalidazione (Swing / ATR)
✔️ Dimensione della posizione automatica in base a capitale e rischio
✔️ Filtro di inattività – nessun trade in fasi di mercato deboli
✔️ Drawdown controllato – compatibile Prop Firm
✔️ CRV minimo 1:1,5 (personalizzabile)
✔️ Nessun Martingale – Nessuna griglia (trading sicuro)

👉 Perfetto equilibrio tra aggressività controllata e protezione del capitale

📈 Backtest (2021–2025)

✔️ Performance verificate

  • Crescita rapida e stabile

  • Sfruttamento efficiente delle fasi impulsive di Bitcoin

  • Drawdown controllato anche con alta volatilità

👉 I risultati riflettono la qualità PREMIUM dell’algoritmo – non rischi eccessivi

💎 Perché scegliere BITCOIN QUANTUM EA?

🚀 Ottimizzato esclusivamente per Bitcoin (BTCUSD, BTC)
⚡ Progettato per trend forti di Bitcoin
🎯 Ideale per trader Prop Firm e trader ambiziosi
⚙️ Pronto all’uso – impostazioni Premium incluse
🛡️ Controllo rigoroso del drawdown – compatibile FTMO / MFF
💻 Compatibile VPS – funzionamento automatico 24/7
🔒 Massima sicurezza – nessuna DLL o chiamata esterna
🌍 Compatibile con tutti i broker MT5 (ECN / STP / MM)
🔄 Aggiornamenti gratuiti a vita
📬 Supporto Premium prioritario

🏆 Confronto con altri EA Bitcoin

❌ Altri EA: singolo indicatore, non ottimizzati per BTC, drawdown elevato
✅ QUANTUM EA: logica multi-fattore, scoring intelligente, ottimizzato per BTC, drawdown controllato

📦 Incluso nell’acquisto

✅ File PREMIUM .EX5 (pronto all’uso)
✅ File di impostazioni ottimizzati (.set)
✅ Aggiornamenti gratuiti a vita
✅ Supporto dedicato tramite messaggi MQL5

📥 Installazione rapida (5 minuti)

1️⃣ Aprire MetaTrader 5
2️⃣ Copiare il file in MQL5 > Experts
3️⃣ Riavviare MT5
4️⃣ Avviare EA su BTCUSD – consigliato M15
5️⃣ Utilizzare impostazioni standard (già ottimizzate)

👉 Pronto all’uso in pochi minuti

💰 Offerta di lancio – PREMIUM EA

BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM viene offerto ad un prezzo esclusivo per gli early adopter.

💡 Prezzo di lancio: 349,99 USD
💡 Prezzo finale previsto: 2.000 USD

📈 Prezzo progressivo – aumenta ad ogni livello di vendita

👉 Acquistando ora =
✅ Accesso a un EA PREMIUM high-end
✅ Tutti i futuri aggiornamenti gratuiti
✅ Supporto prioritario a vita

⚠️ Una volta raggiunto il limite di attivazione, il prezzo aumenta definitivamente.

🎁 Bonus esclusivo – Sinergia Oro (XAUUSD)

🔥 Trio vincente 2025–2026

Sistema Ruolo Vantaggio principale
⚡ BITCOIN QUANTUM EA Acceleratore di guadagni Massima volatilità crypto
🚀 NASDAQ QUANTUM PRO EA Potenza indice Sfrutta impulsi forti del NASDAQ
🥇 QUANTUM GOLD AI Stabilità & copertura Drawdown controllato nel trading oro

Strategia professionale:
✅ Diversificazione: Bitcoin + Oro + Nasdaq
✅ Sinergia di portafoglio
✅ Supporto prioritario multi-sistema
✅ Accesso anticipato a innovazioni

FAQ – Domande frequenti

➡️ Capitale minimo?
500 USD (conto live) / 10.000 USD (Prop Firm)

➡️ Altri mercati?
❌ No. Ottimizzato solo per Bitcoin

➡️ VPS consigliato?
✅ Sì. Essenziale per performance 24/7

➡️ Compatibile Prop Firm?
✅ Sì. Rispetta regole FTMO / MFF

➡️ Possibile modificare parametri?
❌ No. Impostazioni PREMIUM già ottimizzate

➡️ Aggiornamenti?
✅ Gratuiti a vita – adattamento continuo al mercato Bitcoin

➡️ Timeframe consigliato?
✅ M15 (ottimale) – anche M5 / M30 / H1 possibili

➡️ Simboli supportati?
✅ BTCUSD, BTC (dipende dal broker)

🔐 Sicurezza & Conformità

✅ 100% autonomo – nessuna chiamata esterna
✅ Codice nativo MQL5 ottimizzato
✅ Testato in condizioni di mercato reale
✅ Logica trasparente – niente black box
✅ Protezione del capitale tramite stop-loss obbligatorio
✅ Compatibile con broker regolamentati

⚠️ Avvertenza sui rischi

Il trading comporta rischi significativi e può portare a perdite di capitale.

⚠️ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM non garantisce guadagni
⚠️ Performance passate ≠ risultati futuri
⚠️ Testare sempre in demo prima del trading reale
⚠️ Investire solo capitale che ci si può permettere di perdere

Raccomandazioni:
✅ Capitale minimo: 500 USD
✅ Rischio per trade: 1–2%
✅ VPS per stabilità 24/7
✅ Broker ECN/STP con spread Bitcoin bassi

🚀 Conclusione

BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM
👉 Per trader che vogliono dominare la volatilità estrema di Bitcoin e scalare professionalmente.

🔥 ACQUISTA ORA E DOMINA BITCOIN

2026 BITCOIN QUANTUM EA – Consulente Esperto Elite per Bitcoin ⚡
Intelligenza PREMIUM per massima velocità


