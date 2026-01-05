Bitcoin Quantum Edge Algo
- Ilies Zalegh
- Versione: 2.60
- Aggiornato: 5 gennaio 2026
- Attivazioni: 10
Bitcoin Quantum Edge Algo ⚡
BITCOIN QUANTUM EA | Consulente Esperto MT5 per BTCUSD | Robot di Trading Automatico per Bitcoin
🚀 Il consulente esperto high-end per dominare il trading di Bitcoin
BITCOIN QUANTUM EA è un Consulente Esperto di nuova generazione per MetaTrader 5,
progettato esclusivamente per Bitcoin (BTCUSD, BTC) – l’asset crypto più volatile e potente al mondo.
💡 Non è un EA generico. Questo è un vero PREMIUM EA.
Progettato per trader che vogliono sfruttare professionalmente i movimenti impulsivi di Bitcoin e portare il loro trading al livello successivo.
👉 Obiettivo: catturare trend forti di Bitcoin con gestione del rischio intelligente e controllata.
⚙️ Strategia Premium Multi-Fattore
A differenza dei semplici EA basati su un solo indicatore, BITCOIN QUANTUM EA utilizza
un’architettura multi-fattore e multi-timeframe, combinata in un sistema di scoring intelligente e dinamico.
🎯 Risultati
👉 Meno operazioni inutili
👉 Maggiore precisione negli ingressi
👉 Massimo sfruttamento della volatilità estrema di Bitcoin
🔑 Cuore algoritmico – Sistema di decisione intelligente basato su scoring
✅ Motore di scoring intelligente
Ogni segnale viene:
-
Analizzato su più indicatori (RSI, MACD, EMA, ADX, ATR, volume)
-
Pesato in base alla forza di ogni criterio
-
Valutato in tempo reale (Punteggio acquisto vs Punteggio vendita)
Regole di Trading
➡️ ACQUISTO: solo se il punteggio acquisto > punteggio vendita + soglia
➡️ VENDITA: solo se il punteggio vendita domina chiaramente
➡️ Nessun trade forzato – solo opportunità ad alta probabilità
🔁 Analisi Multi-Timeframe avanzata
-
M15 / H1: rilevazione del segnale di ingresso
-
H4 / D1: conferma del trend principale
-
M5: timing preciso e riduzione dei drawdown
📊 Criteri di trading integrati
✅ RSI dinamico (ipercomprato / ipervenduto)
✅ Zone automatiche di supporto e resistenza
✅ Struttura di mercato / Price Action
✅ Volatilità reale (ATR adattivo)
✅ Volume e momentum
✅ Divergenze MACD
✅ Cross EMA (21 / 50 / 100)
✅ Confluenza di zone (Fibonacci, numeri tondi, massimi/minimi)
🛡️ Gestione dinamica del rischio – Livello Premium
Agire velocemente ≠ agire senza controllo.
✔️ Stop-loss intelligente basato su scenario di invalidazione (Swing / ATR)
✔️ Dimensione della posizione automatica in base a capitale e rischio
✔️ Filtro di inattività – nessun trade in fasi di mercato deboli
✔️ Drawdown controllato – compatibile Prop Firm
✔️ CRV minimo 1:1,5 (personalizzabile)
✔️ Nessun Martingale – Nessuna griglia (trading sicuro)
👉 Perfetto equilibrio tra aggressività controllata e protezione del capitale
📈 Backtest (2021–2025)
✔️ Performance verificate
-
Crescita rapida e stabile
-
Sfruttamento efficiente delle fasi impulsive di Bitcoin
-
Drawdown controllato anche con alta volatilità
👉 I risultati riflettono la qualità PREMIUM dell’algoritmo – non rischi eccessivi
💎 Perché scegliere BITCOIN QUANTUM EA?
🚀 Ottimizzato esclusivamente per Bitcoin (BTCUSD, BTC)
⚡ Progettato per trend forti di Bitcoin
🎯 Ideale per trader Prop Firm e trader ambiziosi
⚙️ Pronto all’uso – impostazioni Premium incluse
🛡️ Controllo rigoroso del drawdown – compatibile FTMO / MFF
💻 Compatibile VPS – funzionamento automatico 24/7
🔒 Massima sicurezza – nessuna DLL o chiamata esterna
🌍 Compatibile con tutti i broker MT5 (ECN / STP / MM)
🔄 Aggiornamenti gratuiti a vita
📬 Supporto Premium prioritario
🏆 Confronto con altri EA Bitcoin
❌ Altri EA: singolo indicatore, non ottimizzati per BTC, drawdown elevato
✅ QUANTUM EA: logica multi-fattore, scoring intelligente, ottimizzato per BTC, drawdown controllato
📦 Incluso nell’acquisto
✅ File PREMIUM .EX5 (pronto all’uso)
✅ File di impostazioni ottimizzati (.set)
✅ Aggiornamenti gratuiti a vita
✅ Supporto dedicato tramite messaggi MQL5
📥 Installazione rapida (5 minuti)
1️⃣ Aprire MetaTrader 5
2️⃣ Copiare il file in MQL5 > Experts
3️⃣ Riavviare MT5
4️⃣ Avviare EA su BTCUSD – consigliato M15
5️⃣ Utilizzare impostazioni standard (già ottimizzate)
👉 Pronto all’uso in pochi minuti
💰 Offerta di lancio – PREMIUM EA
BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM viene offerto ad un prezzo esclusivo per gli early adopter.
💡 Prezzo di lancio: 349,99 USD
💡 Prezzo finale previsto: 2.000 USD
📈 Prezzo progressivo – aumenta ad ogni livello di vendita
👉 Acquistando ora =
✅ Accesso a un EA PREMIUM high-end
✅ Tutti i futuri aggiornamenti gratuiti
✅ Supporto prioritario a vita
⚠️ Una volta raggiunto il limite di attivazione, il prezzo aumenta definitivamente.
🎁 Bonus esclusivo – Sinergia Oro (XAUUSD)
🔥 Trio vincente 2025–2026
|Sistema
|Ruolo
|Vantaggio principale
|⚡ BITCOIN QUANTUM EA
|Acceleratore di guadagni
|Massima volatilità crypto
|🚀 NASDAQ QUANTUM PRO EA
|Potenza indice
|Sfrutta impulsi forti del NASDAQ
|🥇 QUANTUM GOLD AI
|Stabilità & copertura
|Drawdown controllato nel trading oro
Strategia professionale:
✅ Diversificazione: Bitcoin + Oro + Nasdaq
✅ Sinergia di portafoglio
✅ Supporto prioritario multi-sistema
✅ Accesso anticipato a innovazioni
❓ FAQ – Domande frequenti
➡️ Capitale minimo?
500 USD (conto live) / 10.000 USD (Prop Firm)
➡️ Altri mercati?
❌ No. Ottimizzato solo per Bitcoin
➡️ VPS consigliato?
✅ Sì. Essenziale per performance 24/7
➡️ Compatibile Prop Firm?
✅ Sì. Rispetta regole FTMO / MFF
➡️ Possibile modificare parametri?
❌ No. Impostazioni PREMIUM già ottimizzate
➡️ Aggiornamenti?
✅ Gratuiti a vita – adattamento continuo al mercato Bitcoin
➡️ Timeframe consigliato?
✅ M15 (ottimale) – anche M5 / M30 / H1 possibili
➡️ Simboli supportati?
✅ BTCUSD, BTC (dipende dal broker)
🔐 Sicurezza & Conformità
✅ 100% autonomo – nessuna chiamata esterna
✅ Codice nativo MQL5 ottimizzato
✅ Testato in condizioni di mercato reale
✅ Logica trasparente – niente black box
✅ Protezione del capitale tramite stop-loss obbligatorio
✅ Compatibile con broker regolamentati
⚠️ Avvertenza sui rischi
Il trading comporta rischi significativi e può portare a perdite di capitale.
⚠️ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM non garantisce guadagni
⚠️ Performance passate ≠ risultati futuri
⚠️ Testare sempre in demo prima del trading reale
⚠️ Investire solo capitale che ci si può permettere di perdere
Raccomandazioni:
✅ Capitale minimo: 500 USD
✅ Rischio per trade: 1–2%
✅ VPS per stabilità 24/7
✅ Broker ECN/STP con spread Bitcoin bassi
🚀 Conclusione
⚡ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM
👉 Per trader che vogliono dominare la volatilità estrema di Bitcoin e scalare professionalmente.
2026 BITCOIN QUANTUM EA – Consulente Esperto Elite per Bitcoin ⚡
Intelligenza PREMIUM per massima velocità